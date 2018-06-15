Египет – Уругвай

15.00 Екатеринбург

После феерической победы сборной России над Саудовской Аравией на поле стадиона в Екатеринбурге выйдет вторая пара группы А - Египет и Уругвай. Уругвайцы – главные фавориты квартета, которым придется доказывать свой статус с вязкими африканцами. Египтяне же впервые забрались так высоко, но даже ничья с Уругваем сыграет на руку «фараонам». Мохамед Салах вроде бы восстановился от травмы плеча, но в основной состав сборной на матч не попал. Сегодня нападающий празднует свой 26-й день рождения, египтянин очень постарается сделать подарок болельщикам и себе, если все же выйдет на замену. Правда, статистика говорит о полном неумении египтян играть с южноамериканцами: 18 матчей и лишь 4 победы. Исторические проблемы есть и Уругвая: они уже на протяжении шести чемпионатов мира не могут победить в стартовом матче.

Марокко – Иран

18.00 Санкт-Петербург

Первый матч группы В между Марокко и Ираном может украсить игровой день бескомпромиссной борьбой непредсказуемых команд. Да, главными претендентами на выход из квартета являются Испания и Португалия. Но сами футболисты обеих команд говорят о том, что «эта игра сродни финалу». Команды никогда ранее не встречались между собой на чемпионате мира. Выделить фаворита очень сложно. Иран второй раз подряд попал в финальную стадию, а Марокко вернулись на мундиаль спустя 20 лет. Так что мотивации не занимать обеим сборным. И все же больше шансов у сборной Марокко. Особенно интересна будет дуэль бомбардиров Аюба эль-Кааби и Сердара Азмуна.

Португалия – Испания

21.00 Сочи

Наверняка многие помнят трудный матч между этими командами на ЧМ-2010 в 1/8 финала. Тогда удача улыбнулась испанцам (1:0). Да и по статистике, из 36 игр между этими сборными «ла фурия роха» побеждала 16 раз, а проигрывала лишь три! Теперь же Португалии выпало встретиться с Испанией на групповом этапе. Возможно, именно этот матч уже сейчас выявит единоличного лидера группы В. Обе команды четко действуют в обороне, что и показали в квалификационном раунде. Португальцы пропускали четырежды, а испанцы лишь трижды. Да и в четырех последних матчах между этими командами на больших турнирах было забито лишь четыре мяча. Скорее всего нас будет ждать вязкая игра с борьбой на всех участках поля. Что не отменяет фирменной зрелищности. Не зря же абсолютно все билеты на этот матч уже давно распроданы.