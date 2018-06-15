«Советский спорт» в Сочи пообщался с испанскими фанатами, прибывшими в город на игру 1-го тура группового этапа между Испанией и Португалией

Естественно, разговор в основном крутился вокруг темы увольнения Хулена Лопетеги с поста тренера за день до старта чемпионата мира. Несмотря на продление контракта со сборной, он принял предложение мадридского «Реала», который объявил об этом перед стартом ЧМ-2018. Федерация футбола Испании приняла решение по этическим соображениям отстранить Лопетеги от работы в сборной.

- Лопетеги – не тот тренер, за которого стоило держаться сборной Испании. Да, он был неплох, команда с его приходом не преобразилась, как все ждали после провала в 2014 году на чемпионате мира и неудачи в 2016 году на чемпионате Европы, - рассуждает Родриго, прибывший в Сочи из пригорода Валенсии. – Наши футболисты могут сыграть и без него.

- Как в Испании отнеслись к его поступку?

- Всех возмутила наглость мадридского «Реала», который объявил о назначении за несколько дней до самого важного матча на групповом этапе. Понятно, что футбол – это бизнес и Мадрид не может долго оставать без главного тренера, но интересы сборной от этого страдать не должны. Хулен… Он поступил, как крыса.

- Сборная России в стартовом матче разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Не страшно? Ведь может случиться так, что в 1/8 финала будут играть наши команды.

- Испания ставит перед собой задачу стать чемпионом мира. Мы не должны никого бояться на стадии 1/8 финала. Иначе лучше вообще не выходить на поле. Я был в фан-зоне, смотрел матч России. Голы получились красивыми, но вы же играли не с самой сильной командой турнира. Даже, наверное, с одной из самых слабых.

- В России все обрадовались, что у Испании уволили тренера. Многие думают, что так у нас есть шанс победить в 1/8 финала.

- России это не поможет.

- Мы так слабы?

- Нет. Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что из-за отставки тренера Испания слабее не станет. В команде остались те же самые игроки и главным тренером стал Фернандо Йерро, который хорошо знаком с командой.

В этот момент к нам присоединяется друг Родриго по имени Мануэль.

- О чем болтаем, - спрашивает он по-испански.

Родриго объясняет приятелю суть разговора и тот хочет вставить свои пять копеек. Общаться приходится через Родриго, который сносно говорит по-английски, в отличие от Мануэля.

- Я всегда презирал «Реал». Теперь я ненавижу его еще больше. Так поступать нельзя, - эмоционально, едва не срываясь на крик, объясняет Мануэль. – Перес думает, если у него есть деньги, ему можно делать все, что захочется. Теперь посмотрим, как к «Реалу» будут относиться в чемпионате. С Федерацией он испортил отношения.

- За какую команды вы болеете? За «Атлетико», наверное, раз так «Реал» не любите?

- Да у нас все его не любят. Я с детства болею за «Вильярреал». Кстати, видели, как наш Черышев сыграл? Он просто лучший.

- Если бы не травмы…

- У нас его все просто обожают. У него очень много таланта, но в футболе не везет – все время лечится. Но это же не его вина.

- Теперь вот ему повезло. Если бы не травма Дзагоева, которому не повезло, он бы на поле и не появился.

- Это не ему, а сборной России повезло. У нас все думали, что его вообще не возьмут на чемпионат мира. Но ваш тренер сделал правильный выбор.