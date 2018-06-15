Перед чемпионатом в россиян мало кто верил, но с нашей сборной и вообще со спортсменами подобное случается сплошь и рядом. Совершенно типовая ситуация. Стандартный диалог накануне чего-нибудь важного и решающего между командой футболистов (хоккеистов, баскетболистов, биатлонистов – нужное сами подчеркнете) с одной стороны и журналистами-болельщиками с другой.

- Але, парни. Что происходит?

- А что? У нас все по плану.

- Где игра? Игры-то нет.

- Разве? А по-моему есть.Ну, или будет. Точно будет.

- Когда?

- Скоро, скоро. То, что сейчас, это все не показательно. И перестаньте нас все время дергать. Нечем заняться – пойдите покурите.

Пошли. Покурили. Вернулись.

- Ну?

- Опять вы? Я ж говорю: наберитесь терпения. У нас подготовка. Мы находимся на последнем подъеме к предпоследнему пику. Так что хватит нагнетать. Откуда столько негатива? Вы должны нас громко поддерживать и тихов нас верить. Обещаю, в главных матчах все будет тип-топ…

УЛЫБКИ, ИСТЕРИКИ И ЯЗВЫ

Эти диалоги глухих со слепыми повторяются из года в год. Вне зависимости от дальнейших результатов на стадионе. Искать тут какие-то закономерности – такой же мартышкин труд, как подобно одному математику из голливудского фильмавыводить алгоритм движения голубей на городской площади. Что в очередной раз и подтвердила вчерашняя игра в Лужниках. Один удар в створ ворот на два унылых последних матча с австрийцами-турками и вдруг – 5:0!

Мы не ждали.

Мы растерялись.

Мы обрадовались.

Телевизионщики, конечно, тут же с пеной у рта забились в патриотической истерике, как будто сборная стала чемпионом мира. Болельщики ошалело развели руками (вот ведь, дают, черти!) и принялись праздновать, смакуя голы Черышева, пасы Головина, прессинг и замены Черчесова. Счастливая страна улыбается этой победе, как чуду.

Но вот что странно: в радостной толпе то и дело попадаются какие-то хмурые люди с желудочными язвами вместо лиц. Они что-то яростно бурчат себе под нос и, расталкивая всех локтями, стараются побыстрее уйти. Это-то что за больные? Откуда взялись?

Сейчас объясню. Там два вида диагнозов и оба мне прекрасно известны.

ЧТО ТАКОЕ ФУТБОЛОФОБИЯ

Во-первых, футболофобы. Те, кто испытывает к игре №1 в России и мире пресловутую «дикую неприязнь» и не могут от нее кушать. В основном это заболевание - профессиональное. Наблюдается у представителей других видов спорта (атлетов, тренеров, чиновников), люто завидующих популярности футбола и его финансовому благополучию. Мол, они толком не тренируются, все проигрывают, а зарабатывают в разы больше. Плюс в телевизоре безвылазно сидят, наш бег со штангой по воде туда не пускают.

Этих людей совершенно не смущает, что при встрече Роналдо и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой именно первый к радости второй говорит «эй, а я тебя знаю, иди сюда, сфоткаемся», а не наоборот.

Также футболофобия нередко встречается у нефутбольных спортивных журналистов. Им прекрасно известно, что благополучие их СМИ (посещаемость сайтов, печатные тиражи, реклама) зависит прежде всего от «пинателей мяча». Но они предпочитают делать вид, что это несправедливое стечение обстоятельств. Мол, если бы мне дали каждый день писать передовицы про мое любимое (желательно – из заграничных командировок), то через неделю все забыли бы этот проклятый футбол навсегда.

Диагноз №2: футбольные эксперты. Те самые, что на голубом глазу предрекали команде Черчесова полное фиаско. Многие из них в глубине души рады за сборную, но им, в отличие от простых болельщиков, нельзя просто развести руками, признать свою ошибку и пойти наливать. Точнее, можно, но не позволяет слишком распухшая гордость. Примерно такая же, как у игроков-тренеров прошлых лет, которые, как обычно, говорили «ждите-верьте-дайте позитив» и потом никаких 5:0 не выдавали и близко.

Впрочем, у Черчесоваеще достаточно шансов «лысо опростоволоситься». Что желчные эксперты, сидя по темным углам, злорадно и предвкушают.

Нечто схожеенедавно произошло с неспортивными журналистами, которые успели написать гневные некрологи на смерть Аркадия Бабченко, а потом узнали, что тот жив-здоров,что это была украинская спецоперация -и почувствовали себя слегка идиотами. Они вроде бы все делали правильно, но попали впросак.

Что ж, таковы издержки профессии. Другое дело, что,ошибившись, надо иметь смелость ошибки признавать. А не стоять тупо на своем и не бормотать под нос, отвернувшись от страны, что «Египет с Уругваем вам еще покажут».

Кстати, египтяне и уругвайцы вот-вот выйдут на поле друг против друга в Екатеринбурге. Суарес, Кавани, Салах… Посмотрим?