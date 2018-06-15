ДО МАТЧА

Обе команды и их поклонников будоражил один и тот же вопрос: сыграет ли Салах. «Мо тренируется по три раза в день, он уже восстановился и прекрасно себя чувствует, – рассказал накануне наставник египтян Эктор Купер. – Если он скажет, что готов сыграть, то обязательно выйдет на поле». Однако на последней тренировке Салах облачился в штаны, тогда как основной состав занимался в шортах. Это означало, что рисковать лучшим игроком египетская сборная не станет, прибережет до более важных, решающих для нее матчей. Так и случилось: Мохаммед остался в резерве. Как и 45-летний голкипер аль-Хадари: его возрастной рекорд произойдет, скорей всего, в матче против Саудовской Аравии.

«Селесте» особо беспокоила жуткая статистика: вот уже 44 года, после победы над Израилем в 1970-м она не могла выиграть первый матч чемпионата мира. Правда, и соперники ей обычно попадались покруче израильтян и египтян: Голландия, Германия, Испания, Дания, Франция. Но в 2014-м – Коста-Рика. А результат тот же. «Мы уже зациклены на этом», – сокрушался перед матчем Оскар Табарес.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

45 минут приблизили Уругвай к 48 годам. Игру он вел, в основном, на боковинах поля да на дальних подступах к воротам, не находя способов вскрыть двухслойную оборону Египта, отряжавшего порой в свою штрафную до восьми полевых игроков. Единственный удар не со средней дистанции нанес в середине тайма с угла вратарской Суарес. Но настолько коряво, что ухитрился не попасть в створ. А попал туда только Кавани, но – с линии штрафной. Эль-Шенави ситуацию контролировал.

Египтяне не стремились к ответным атакам, старались подольше придержать у себя мяч и без крайней нужды игру не обостряли. С фланговыми подачами легко справлялись Муслера и защитники, а ударов были совсем мало – и еще меньше среди них опасных.

ВТОРОЙ ТАЙМ

См. первый тайм. С той лишь разницей, что упущенных возможностей у Суареса было вдвое больше. В первом случае с его ударом метров с десяти под углом к воротам справился эль-Шенави, во втором форвард «Барселоны» промедлил, зачем-то стал укладывать вратаря – и упустил мяч за линию ворот. Снова опасно бил с 16 метров Кавани – и снова прекрасную реакцию продемонстрировал голкипер. А на 87-й минута Кавани со штрафного пробил так, что эль-Шенави мог даже не прыгать. Он все-таки полетел за мячом, уже прощаясь с ничьей, – но тот вонзился в штангу.

Егигптяне по традиции остались верны себе даже в острой атаке, раскатав мяч по штрафной. Пробить доверили эль-Ненни, а тот в ворота не попал. Салах на поле так и не появился: приберегли для наших.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Гол Хименеса, разумеется. Разорвавший круг уругвайской традиции не выигрывать первый матч ЧМ.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Хименес – 7,0. Прекрасно действовал на своей позиции, успевал и подчищать, и перехватывать. А на последних минутах после подачи углового забил победный гол.

Годин – 6,5. Как и Хименес, был в полном порядке и даже лучше. Руководил игрой партнеров, давал ЦУ и зуботычины. Единственный минус по сравнению с партнером по «Атлетико» – не забил.

Хегази – 6,5. Провел прекрасный матч, вставал на пути всех соперников и передач. Если бы еще и успел добежать до Хименеса, которого держал Варда, и снял с его головы мяч, именно он, а не уругвайский коллега по амплуа получил бы 7,0 и статус лучшего игрока этой встречи.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ЕГИПЕТ

23 эль-Шенави 6,5

7 Фатхи 6,5

2 Габр 6,0

6 Хегази 6,5

13 Абдель-Шафи 6,0

8 Хамед 5,5

(5 Морси) 6,5

17 эль-Ненни 6,0

22 Варда 5,0

(14 Собхи) б/о

19 Саид 5,5

21 Хассан «Трезеге» 6,0

9 Мохсен 5,5

(11 Кахраба) 5,5

УРУГВАЙ

1 Муслера 6,0

4 Варела 5,0

2 Хименес 7,0

3 Годин 6,5

22 Касерес 5,5

8 Нандес 5,5

(5 Санчес) 5,0

15 Весино 5,0

(14 Торрейра) б/о

6 Бентанкур 6,5

10 Де Арраскаэта 5,0

(7 Родригес) 5,0

9 Суарес 5,0

21 Кавани 5,0

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

КУПЕР – 6,0. Грамотно выстроил игру египтян, которые, заметно уступая в классе, не позволили уругвайцам это продемонстрировать.

ТАБАРЕС – 5,0. Не нашел способов вскрыть оборону Египта, и если бы не напор и индивидуальное мастерство звезд, уругвайцы в очередной раз стартовали бы на чемпионате мира с потери очков.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

0:1 – Хименес =

Ничего особенного, гол как гол – головой после подачи с угла поля.

СТАТИСТИКА

Удары – 8-13. В створ 3-4. Штанги 0-1. Угловые 0-5. Офсайды 1-1. Владение мячом 43-57. Фолы 12-6.