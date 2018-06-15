Александр Головин: Я ушел из эфира Первого канала, потому что ничего не слышал
Герой матча Россия – Саудовская Аравия (5:0) Александр Головин выступил перед прессой после тренировки сборной.
- Как прошла ночь после матча с Саудовской Аравией? Как отмечали? Мы видели, вам подарили торт.
- Тяжело было уснуть, сон пришел ближе к четырем утра. Эмоции после игры еще не утихли. Но сегодня уже успокоился. Готовимся к следующему матчу.
- А матч Египет – Уругвай смотрели?
- Да, смотрел. Обе сборные сыграли хорошо. Очень мощные. Видно, что у них высокие скорости.
- Поражение египтян привело к каким-то обсуждениям в вашей сборной?
- Нет, говорить не о чем. Больше интересует наша игра. Будем делать все возможное, чтобы мы сами побеждали.
- Как в сборной восприняли травму Алана Дзагоева?
- Точного диагноза нет. Но вроде говорят, что ему лечиться 10 дней. Понятно, мы все расстроены, что Алан не примет участия в ближайшем матче. Но верим, врачи сделают все возможное, и он восстановится быстрее.
- Мешает ли эйфория вокруг сборной? Вы даже ушли из эфира Первого канала. Давит, когда вас захваливают?
- На самом деле, я ушел потому, что ничего не слышал вообще в наушнике. Меня просто немного не так поняли. Похвалу, наверное, все любят. Но много хвалить не нужно. Это может отразиться в плохом смысле в дальнейшем.
- Вы не видели, как гуляла страна после победы над Саудовской Аравией?
- Я смотрел несколько видео, как болельщики ликовали в центре Москвы и других местах. Друзья скидывали видео, как все пляшут-танцуют. Мы счастливы, что смогли подарить праздник стране.
- Вы – главный герой встречи. Что вам сказали партнеры?
- Ребята поздравили, что получилось сделать две голевые передачи и забить гол. Но главное – это командная работа. Наша сила в том, что мы действуем сообща. Мы уже забыли, как все хорошо сыграли. Будем думать о следующем матче. Если долго радоваться, можно потом не собраться.
- Вы чувствуете, что интерес к вам намного выше, чем обычно?
- Нет. Но мы понимаем, что интерес есть. Большой турнир, хорошая победа и игра. Ничего больше.
- За вами охотятся «Ювентус», «Барселона»… Этого нельзя не видеть. Ваша реакция?
- Говорить могут разное, причем о любом футболисте. Тяжело не заметить, когда такое пишут. Но я отношусь к этому совершенно нейтрально.