- Как прошла ночь после матча с Саудовской Аравией? Как отмечали? Мы видели, вам подарили торт.

- Тяжело было уснуть, сон пришел ближе к четырем утра. Эмоции после игры еще не утихли. Но сегодня уже успокоился. Готовимся к следующему матчу.

- А матч Египет – Уругвай смотрели?

- Да, смотрел. Обе сборные сыграли хорошо. Очень мощные. Видно, что у них высокие скорости.

- Поражение египтян привело к каким-то обсуждениям в вашей сборной?

- Нет, говорить не о чем. Больше интересует наша игра. Будем делать все возможное, чтобы мы сами побеждали.

- Как в сборной восприняли травму Алана Дзагоева?

- Точного диагноза нет. Но вроде говорят, что ему лечиться 10 дней. Понятно, мы все расстроены, что Алан не примет участия в ближайшем матче. Но верим, врачи сделают все возможное, и он восстановится быстрее.

- Мешает ли эйфория вокруг сборной? Вы даже ушли из эфира Первого канала. Давит, когда вас захваливают?

- На самом деле, я ушел потому, что ничего не слышал вообще в наушнике. Меня просто немного не так поняли. Похвалу, наверное, все любят. Но много хвалить не нужно. Это может отразиться в плохом смысле в дальнейшем.

- Вы не видели, как гуляла страна после победы над Саудовской Аравией?

- Я смотрел несколько видео, как болельщики ликовали в центре Москвы и других местах. Друзья скидывали видео, как все пляшут-танцуют. Мы счастливы, что смогли подарить праздник стране.

- Вы – главный герой встречи. Что вам сказали партнеры?

- Ребята поздравили, что получилось сделать две голевые передачи и забить гол. Но главное – это командная работа. Наша сила в том, что мы действуем сообща. Мы уже забыли, как все хорошо сыграли. Будем думать о следующем матче. Если долго радоваться, можно потом не собраться.

- Вы чувствуете, что интерес к вам намного выше, чем обычно?

- Нет. Но мы понимаем, что интерес есть. Большой турнир, хорошая победа и игра. Ничего больше.

- За вами охотятся «Ювентус», «Барселона»… Этого нельзя не видеть. Ваша реакция?

- Говорить могут разное, причем о любом футболисте. Тяжело не заметить, когда такое пишут. Но я отношусь к этому совершенно нейтрально.