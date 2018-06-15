- Вы смотрели матч Египет – Уругвай? И как вам?

- Игра получилась достаточно вязкой. Египтяне очень плотно оборонялись, но быстро уходили в атаки. Возможно, без Салаха эта сборная смотрится несколько иначе. Все-таки он – лидер. Может взять на себя игру в нужный момент.

- Уже скоро Россия сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге. Какие мысли, ожидания?

- Мы планомерно готовимся, как и к матчу с Саудовской Аравией. Не забегая вперед, постепенно изучим Египет, подойдем к этой игре.

- Сейчас интересно слушать экспертов. До матча они говорили, что саудиты быстры и сильны, поэтому опасны. А после матча – это дворовая команда. Где правда?

- Правда в том, что мы слушаем мнение главного тренера, который нам говорит конкретные вещи, что нужно делать на футбольном поле. Стараемся выполнить все установки. Большинство голов, которые мы забили – это благодаря тому, что тренерский штаб донес до нас силу соперника. Мы отнеслись к сопернику серьезно, отсюда такой результат.

- По ощущениям – камень с плеч упал? Перед матчем было такое давление…

- Не скажу, что нам дальше будет проще. Давление было большим, крутой ажиотаж по первым минутам. Но вы видели, что ребята раскрепостились и очень хотели показать хороший футбол.

- Ваша цель – просто выход из группы или первое место?

- Мы готовимся к следующей игре, и только победа над Египтом может что-то прояснить в этом плане.

- Что за торт подарили Александру Головину?

- Не ему конкретно. Когда мы приехали на базу, нам такой торт приготовили сотрудники базы, поздравили нас с победой.

- Денис Мацуев наблюдал за тренировкой. Как вы относитесь к классической музыке?

- Приятно, что Денис посетил тренировку. Я смотрел несколько его выступлений. Мне нравится. Он – профессионал своего дела.

- А в автомобиле у вас есть концерт Мацуева?

- В машине – нет.

- Чемпионат мира – время чудес. Вы уже видели тут какое-нибудь чудо?

- Например, вчера команды выходили на поле. Девочка, которая в прошлом году выводила Криштиану Роналду в инвалидной коляске, теперь смогла встать. Она была рядом с нашим капитаном. Я считаю, это достойно уважения.