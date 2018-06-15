- Замечательно, что чемпионат мира по футболу проходит в России, в моем родном городе. Это ведь уже история! Очень впечатляет предматчевый антураж, когда ты идешь по Екатеринбургу, по знакомым улицам, а вокруг фанаты из разных стран – кричат, дудят, дружно поют. Это запоминается, конечно.

Порадовал отстроенный стадион в Екатеринбурге, все было замечательно. Атмосфера футбола, чувствуется дыхание чемпионата. Видно, что у обеих команд было волнение, очень важный матч. Много ошибок, но видно, как футболисты старались. И развязка получилась замечательная, когда уругвайцы забили на последних минутах.

- Вы видели раньше сборную Египта с Мохаммедом Салахом?

- Нет, наблюдал его только в «Ливерпуле». Не получилось посмотреть и сейчас – его поберегли из-за травмы. Готовят на сборную России.

- Вот Россия победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. На этом фоне битва египтян с уругвайцами не показалась унылой?

- Матч открытия оказался эмоциональным. Сборная России хорошо реализовала свои моменты. А сегодня была равная игра. И все-таки есть разница, когда ты смотришь футбол по телевизору или вживую.

- Главное удивление людей – полупустой стадион в Екатеринбурге. Объясните, почему?

- Мне это тоже бросилось в глаза. Причина пока непонятна. Но все-таки билеты однозначно дорогие. Не каждый может позволить себе купить билеты. В этом минус чемпионата, который организует ФИФА. Там держат цену билетов на приличном уровне.

- Интересно, почему ни одна из сборных не выбрала базу в Екатеринбурге?

- Наверное, далеко летать. И берут базу где-то поближе, в зависимости от своих матчей. На таких краткосрочных турнирах многое значат перелеты. Нужно время, чтобы успеть восстановиться. А может, и климат влияет. У нас сейчас прохладно. Но в футбол хорошо играть.

- Вы сами играете?

- Нет, берегу себя к сезону со СКА. Но на матчи чемпионата мира, которые пройдут в Екатеринбурге, собираюсь и дальше ходить. И будем переживать за сборную России – верим в то, что парни выйдут из группы, порадуют болельщиков красивым футболом и результатом.