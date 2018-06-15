Алиреза Джаханбахш: Осчастливить 80 миллионов человек – это невероятно!

Джаханбахш – одна из главных иранских звезд, он играет в Голландии, забивает там очень много и вообще-то значит для национальной команды больше хорошо знакомого нам Сердара Азмуна. Эти парни не смогли забить, вообще никто из иранцев этого не сделал, но команда все равно победила благодаря автоголу марокканца.

– Я уверен, что мы заслужили эту победу, – начал Алиреза, говоривший в микст-зоне, кажется, на всех языках мира. – Мне пришлось уйти с поля, попросить замену, потому что возникли сложности со здоровьем. Это началось около 70-й минуты, с того момента я не мог пробежать и 30 метров.

Игра была очень сложной, мы чувствовали давление. Но мы справились, а в концовке произошло нечто невероятное, и мы вырвали победу. Марокканцы действовали прекрасно, у них отличные исполнители. Однако на этот раз им не очень повезло.

– Это главная победа в вашей карьере?

– Одна из самых важных точно. Я уже был на чемпионате мира в 2014-м, тогда мне было всего 19 лет. Теперь все совсем иначе: у меня есть опыт, я играю в стартовом составе. Поэтому я чувствую больше давления, больше ответственности. Победа на чемпионате мира впервые за двадцать лет – это нечто невероятное! Я провел много хороших матчей за свой клуб, однако сделать счастливыми 80 миллионов иранцев – особенные чувства! Конечно же, это один из самых главных дней в моей карьере.

Мы отлично поработали всей командой в подготовительный период. Мы понимаем: мы способны на многое, только если будет работать все вместе на максимуме. Так и получилось в игре против Марокко: мы отлично защищались всей командой, пытались использовать контратаки. И слава богу, что у нас получилось забить в концовке этот победный мяч.

– Небольшое количество контрольных игр сказалось на подготовке?

– По разным причинам мы не проводили много товарищеских матчей в последние недели. Но мы все равно чувствуем себя большой семьей, общаемся, поддерживаем друг друга. Для страны с населением в 80 миллионов человек мы можем сделать что-то очень значимое. Особенно после такой победы. Мы верим, что можем побеждать и дальше.

– Как вам атмосфера на стадионе в Петербурге?

– Безумная! Мы до сих пор не осознаем, что сделали. Это войдет в историю. Здорово, что нас так поддержали. Я общался с семьей и друзьями из Ирана, они сказали, что люди вышли праздновать нашу победу на улицы. Все счастливы.

– Сможете обыграть Испанию в следующем матче?

– Если честно, мы рассчитываем на какие-то шансы. Если мы обыграем испанцев, то сможет достичь чего-то действительно выдающегося. Но сейчас мы будем отдыхать, только утром начнем думать о следующем матче. Но давайте будем реалистами: у Испании много звезд в составе и большие шансы выиграть чемпионат мира.

Сердар Азмун: Надеюсь, в Казани поддержат Иран

– Меня переполняют эмоции! Ведь это очень важная победа, которую мы добыли в самом конце игры, – признался Сердар Азмун. – Чувствую себя очень усталым и невероятно счастливым. После этой победы мы станем еще сильнее.

– Матч с Испанией вы сыграет в родной вам Казани.

– В Казани я фактически научился футболу. В этом городе часть моего сердца. Надеюсь, казанские болельщики поддержат нашу сборную. Против Испании необходимо сыграть очень умно. Ни в коем случае не думаем о поражении, напротив – настраиваемся биться за победу.

Сыграем ли мы в закрытый футбол против Испании? Спросите лучше у нашего тренера. Если он скажет нам уйти в оборону – будем защищаться, скажет больше атаковать – будем атаковать. Мы хотим выиграть у Испании, даже несмотря на то, что победили в стартовой встрече. Думаю, с Испанией будет один из самых важных матчей в моей карьере.

– Тяжело было готовиться к чемпионату мира во время Рамадана?

– Мы уважаем нашу веру. Рамадан – это особенное время для всех иранцев. Во время священного месяца мы следовали указаниям врачей, которые говорили, что нам есть и что делать.