Испанские фанаты за явным преимуществом выиграли дуэль у португальцев, а «красная фурия» не смогла ничего противопоставить одному Роналду.

Вы наверняка видели, что происходило на поле в центральном матче группового турнира между главными фаворитами на титул из Испании и действующими чемпионами Европы из Португалии: хет-трик Криштиану Роналдуи три ответных от испанцев. «Европейские бразильцы не смогли подтвердить звание сильнейшей команды, но, благодаря лучшему футболисту планеты, все же вырвали ничью. теперь вопрос о победители группы решится в заочном противостоянии – кто больше наколотит мячей в ворота Ирана и Марокко.

Красное море

Несмотря на европейские успехи своей команды, некогда мощная красно-зеленая армия португальских болельщиков значительно измельчала и распалась на отдельные небольшие и не самые активные группки людей, казавшихся немного чужими на этом празднике жизни и футбола. В вечер матча город принадлежал испанцам.

Рядовые солдаты «красной фурии» были повсюду. У стадиона «Фишт», с той его стороны, которая выходит на морской берег, могло показаться, что мы наблюдаем слияние двух морей: Черного и красного, состоявшего из людей в ярко-красной форме национальной сборной Испании.

На площади в Олимпийском парке, недалеко от олимпийского факела, испанские фанаты устроили настоящую корриду, заманивая своим красным флагом всех прохожих, которые, как быки кидались на тряпку под бурные крики на испанском.

Португальцев было так мало и они были так пассивны, что испанцы обращали на них внимания не больше, чем на болельщиков с российскими флагами, устроивших из предматчевого веселья одну большую фотосессию.

- Бутьмоэйжьеной! – орет какой-то испанец симпатичной россиянке в мини-юбке, вызывая только ее улыбку. – Я тьебяльюблью! – продолжает он на ломанном русском.

Девушка проходит мимо и все повторяется вновь со следующей – та же заученная фраза, примерно та же реакция… Неужели девчонки не слышали, что депутаты Госдумы все-таки дали добро на любовь с приезжими?

Перед стадионом два немца, косящих под футбольных фристайлеров пытались дать небольшое представление, но собравшиеся зрители также быстро потеряли интерес, как два горе-футболиста теряли мячи, пытаясь выполнить какие-то не самые сложные трюки.

Вот мимо с в компании каких-то фанатов проходит бывший тренер «Локомотива» Жозе Коусейру, отказываясь разговаривать на английском языке – просто улыбается, отворачивается и уходит. Более словоохотливым оказался экс-форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи, напророчивший победу в матче сборной Испании. На более длинной дистанции он признался, что верит в свою родную Германию, Францию и Бразилию.

- Сборная России показала отличный матч вчера против Саудовской Аравии. Но впереди еще две игры и следующая с Египтом будет решающей – она покажет, на что способна команда. Я все же надеюсь, что Россия пройдет в следующий раунд.

Кевин извинился и убежал в пресс-центр. На этом чемпионате мира он присутствует уже не как игрок, а как журналист одного из немецких телеканалов – игра в российском чемпионате сыграла решающую роль – вот его и отправили работать в хорошо знакомую страну.

Кураньи в очереди при входе на стадион стоять не пришлось, а вот обычные болельщики в сочинской духоте входа ждали не менее получаса. Несмотря на это арена к началу матча заполнилась почти под завязку. Свободные места были, но, конечно, не так много, как в Екатеринбурге на игре Уругвая с Египтом.

Нательные надписи

Отдельного упоминания стоит тщательный досмотр на входе. Просили показать не только карманы, но и… татуировки. На входе стояли девушки, которые, подразумевалось, должны разбираться, каком виде можно проходить на арену, а в каком нет.

- Что это у вас за знак на руке?

- Символ «гонзо».

- Чего?

- Стиль такой в литературе есть. Вроде не запрещен в России.

Девушка, задававшая вопрос вопрошающе посмотрела на свою подругу.

- Вроде не запрещено, - ответила та.

Тут в разговор вклинилась сотрудница охраны, которая уж точно в вопросах запрещенных на трибунах символах, ни разу не компетентна.

- Смотрите, у него на руке что-то написано.

- Вам показать?

- Да.

- Вы поймете?

- Конечно.

Дальше немая сцена охранницы, пялящейся на цитату из книги американского спортивного журналиста и писателя Хантера Томпсона, которая закончилась вопросом:

- А это на каком языке написано?

Так что, если вы являетесь обладателем росписи, как, например, Диего Марадона, вас могут и не пустить на стадион. Интересно, не в том ли была причина, что одного из лучших футболистов в истории попытались не пропустить на матч-открытие чемпионата в Москве.

Шутки шутками, но уже на стадионе преимущество испанских фанатов над португальскими стало подавляющим. Масла в огонь добавлял знаменитый барабанщик Маноло, который невесть каким способом умудрился протащить на трибуну свой звонкий барабан. Он-то и задавал ритм песням испанских фанатов.

Со всех сторон неслись слова песни «Ла-ла-ла-ла, ВиваИспанья». Разбросанные по трибунам португальцы смогли ответить лишь слаженным скандированием «Пуртугал! Пуртугал!» Россияне тоже решили не оставаться в стороне и ответили нашей самой популярной кричалкой: «Россия! Россия!»

- Что они кричат? – допытывался испанский журналист.

- Россия! – ответили ему на испанском.

А зачем?

На этот вопрос не было ответа. Видимо, мы просто очень гордимся, что несмотря на все сложности чемпионат мира все же стартовал в России. Теперь у нас его уже никто не отнимет, как и этот матч, который стал пока лучшим не только по вывеске, но и по содержанию – со своей интригой, героями и злодеями, переломными моментами, драматургией. Отличное начало, Сочи!