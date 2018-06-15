Испания и Португалия сыграли 3:3 в драматичном матче, который прошел в Сочи.

ДО МАТЧА:

ИСПАНИЯ ЛИШИЛАСЬ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА НАКАНУНЕ СТАРТА ЧЕМПИОНАТА МИРА

13 июня из расположения Испании пришла шокирующая новость. Королевская федерация футбола решилась на увольнение главного тренера сборнойХуленаЛопетеги за «неприемлемое поведение». Причина — контракт специалиста с мадридским «Реалом», который был подписан на днях.

- Мы были вынуждены разорвать наше соглашение с ХуленомЛопетеги. Он был прекрасным тренером для нашей сборной, мы благодарим его за работу, за то, что он вывел сборную на чемпионат. Но мы не можем принять такое поведение. Это было сделано без нашего ведома, - отметил Луис Рубиалес, который возглавляет Королевскую федерацию футбола.

По информации иностранных СМИ, такое решение вызвало недовольство у лидеров испанцев. Больше всего негодовал СерхиоРамос, который считает, что Лопетеги должен был доработать до конца турнира.

На чемпионате мира же сборной будет руководить Фернандо Йерро, который до недавнего времени был спортивным директором федерации.

Несмотря на перестановки, фаворитами матча считались именно испанцы. Коэффициент букмекеров на победу команды Йерро составлял 2.

Что касается стартовых составов команд, обошлось без сюрпризов.КриштиануРоналду и АндресИньеста (ветерану испанцев достались самые бурные овации трибун) начали матч с первых минут, а вот футболист московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш остался в запасе.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ:

РОНАЛДУ ХЛАДНОКРОВЕН, ДЕ ХЕА ОШИБАЕТСЯ

Сочинская жара все-таки сказалась на состоянии поля «Фишта». Несколько крупных проплешин портили внешний вид газона, но качество футбола от этого хуже не стало. Уже на 3-й минуте Роналду «нашел» ногу Начо и судья без сомнений показал на «точку». Перед ударом ДавидДе Хеа попытался повлиять на бьющего, но на Криштиано это впечатления не произвело – 1:0. Интересно, что Роналду стал четвертым игроком в истории футбола, забивавшим на четырех чемпионатах мира.

После пропущенного гола испанцы пришли в себя и провели ряд симпатичных атак. К цели был близок Давид Силва, но его удар пришелся выше ворот. А вот Диего Коста на 24-й минуте свой шанс не упустил. Нападающий издевательски обыграл оборону соперника и не оставил шансов РуйПатрисиу – 1:1.

Казалось, что испанцы забьют еще, но Иско попал в перекладину. Португальцы же перешли на контратаки, и в итоге Роналду оформил дубль. Помог португальцу Де Хеа, который не смог отбить простой удар по центру ворот.

ВТОРОЙ ТАЙМ:

ШЕДЕВР ОТ НАЧО, ХЕТ-ТРИ РОНАЛДУ

После отдыха португальцы продолжили использовать быстрые атаки, включили прессинг, но работало это до 55-й минуты. СерхиоБускетс после стандарта скинул мяч в штрафную Португалии, где расторопнее всех оказался Коста – 2:2.

Практически сразу испанцы и вовсе вышли вперед. Начо решился пробить с лета и сотворил настоящий шедевр, который стал украшением и без того прекрасного матча. Мяч после дальнего удара угодил сначала в одну штангу, следом в другую и все-таки залетел в ворота – 3:2.

В концовке показалось, что испанцы доведут дело до победы, но их планы испортил Роналду. На 88-й минуте Криштиану пробил точно в «девятку» со штрафного.

3:3 – отличный счет для невероятного матча, который точно пришелся всем по душе.

КЛЮЧЕВОЙ ЭПИЗОД

Штрафной КриштиануРоналду в концовке встречи позволил его команде добыть важное очко в матче с принципиальным соперником. Получилось не только эффектно, но и эффективно.

Роналду весь матч «тащил» своих партнеров по команде и логично стал главной звездой матча.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Роналду - 8,0. Первым на турнире сделал хет-трик. Забил с игры, пенальти и штрафного. Стандартные положения сам же заработал.

Коста - 7,5. Дважды сравнивал счет в матче. В одном эпизоде разобрался с несколькими оппонентами.

Иско - 7,0. Обострял игру. Через него испанцы плели комбинационные атаки.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ПОРТУГАЛИЯ

1 Патрисиу 6,0

21 Седрик 6,0

3 Пепе 5,0

6 Фонте 5,5

5 Геррейро 7,0

11 Силва 6,0

(10 Куарежма) 6,5

8 Моутинью 5,0

14 Карвалью 6,5

16 Фернандеш 6,0

(10 Мариу) 6,0

17 Гуэдеш 6,0

(9 Силва) б/о

7 Роналду 8,0

ИСПАНИЯ

1 Де Хеа 4,0

4 Начо 6,0

3 Пике 5,0

15 Рамос 5,5

18 Альба 6,0

21 Сильва 6,5

(11 Васкес) б/о

8 Коке 6,0

5 Бускетс 5,5

8 Иньеста 6,5

(10 Алькантра) 6,0

22 Иско 7,0

19 Коста 7,5

(17 Аспас) 6,0

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

САНТУШ - 6,0. Освежил игру тремя атакующими заменами, которые позволили Португалии перехватить инициативу в концовке.

ЙЕРРО - 6,0. Принял решение изолировать после перерыва крайних защитников Альбиоля и Начо путем стягивания в одну зону Сильвы и Иско. Результатом данного хода стал гол Начо - он свободно включился в атаку, так как два атакующих полузащитника одновременно оказались слева.

РЕЙТИНГ МАТЧА

7.5

Чемпионат мира

Группа B

1-й тур

Португалия – Испания – 3:3 (2:1)

Голы: Роналду (с пенальти), 4 – 1:0, Коста, 24 – 1:1, Роналду, 44 – 2:1, Коста, 55 – 2:2, Начо, 58 – 2:3, Роналду, 88 – 3:3

Португалия:Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро, БрунуФернандеш (Мариу, 68)), Моутинью, Карвалью, Гуэдеш (Силва, 80), Бернарду Силва (Куарежма,69), Роналду

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста (Тьяго, 70), Сильва (Васкес, 86), Иско, Диего Коста (Аспас, 77)

Предупреждения: Бускетс, 17, Бруно Фернандеш, 28

Судья:ДжанлукаРокки (Италия)

15 июня. Сочи. Стадион «Фишт».