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Встреча пройдет на поле «Казань Арены» и начнется в 13:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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