В рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Аргентины сыграет с командой Исландии.

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 16:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.