На второй день чемпионата мира в Россию пожаловал Его Величество большой футбол. Презентацию устроили сборные Испании и Португалии. Шквал атак. Уйма голов, один другого хлестче и красивее.

Визитная карточка чемпионата? Продолжат в том же духе?

Не уверен. И подкреплю эту неуверенность, что уже вошло у нас в традицию, цифрами. Вот как завершались четыре предыдущие встречи соседей по Пиренеям, закатившихся пир в Сочи, на финальных турнирах Мундиаля и Евро:

1984 год. Чемпионат Европы. Испания – Португалия – 1:1

2004 год. Чемпионат Европы. Португалия – Испания – 1:0

2010 год. Чемпионат мира. Испания – Португалия – 1:0

2012 год. Чемпионат Европы. Испания – Португалия – 0:0(испанцы выиграли по пенальти 4:2)

Ничего общего с феерией на берегу Черного моря, верно? Это в товарищеских матчах соседушки могли покуражиться всласть. То испанцы три безответных забьют, то португальцы четыре таких же. А в этот раз заклятые друзья по пиренейской коммуналке будто перепутали статус матча.

Да и грех было не перепутать. Сочи, лето, море – чувствуйте себя, южноевропейцы наши ненаглядные, как дома! И сыграйте себе в удовольствие, чем по большей части и испанцы, и португальцы в своих домашних чемпионатах и занимаются.

Вот и устроили этакий залихватский междворовой спарринг, разделившись: Криштиану против вчерашних партнеров по «Реалу». Криштиану, как водится в дворовых баталиях, позвал в команду своих родственников, Серхио Рамос с прочими реалистами – своих. И уж покуражились вовсю. Заодно и нам, хозяевам чемпионата, нежно поласкали глаз и сдобрили сердце бальзамом.

Что из этого, спросите, вытекает? А ничего.

На испанском корабле неспокойно. Там затеяли нечто беспрецедентное – в самый канун чемпионата мира экстренно поменяли главного тренера. А новый – Фернандо Йерро – по манерам больше смахивает на одного из игроков, чем на полководца. Вот команда и прибавила, получив от Йерро новые флюиды, в азарте, потеряв эато в организации игры. Легко забивала, но и легко пропускала. Тогда как Испания чемпионского образца 2008-2012 годов склонна была сначала законсервировать игру, а уж потом вынимать из соперника душу.

Португалия, в свою очередь, штучка себе на уме. Перед тем как выиграть Евро-2016, она ведь в групповом турнире вытворяла черт-те что. Мало того что сделала три ничьи, ни разу не выиграв. Так еще с венграми – с кем-с кем? – нарисовала эти же самые 3:3, вследствие чего чудом протиснулась в плей-офф с третьего места в группе. В том матче, помнится, Криштиану тоже забивал вполне эффектно.

Для нашей сборной намного актуальнее исход другого матча – Уругвай – Египет. Накануне я отметил, что на старте чемпионата звезды нашим улыбаются. Что ж, во второй день зафиксирована еще одна располагающая улыбка! Выразилась она в том, что Уругвай египтян таки дожал в концовке. Притом логику тренера африканской сборной Купера я отказываюсь понимать. Игра ближе к завершению раскрылась, у тебя в запасе сидит бесперебойный производитель голов Салах – раз в запасе, значит готов играть. Но ты его не выпускаешь, тупо, по заранее заготовленной программе, отстаивая нулевую ничью. Вот и получил Египет за отсутствие смелости и смекалки.

Что это дает сборной России? А то, что теперь Египет обязан играть с нею на победу, а не на ничью. Что штабу Станиславу Черчесова только и нужно. Дабы вновь натянуть колючую проволоку прессинга. Да, египтяне намного жестче, резче и быстрее саудитов - и нужно намного сильнее напрячься, чтобы и их застигнуть врасплох.

Но тем не менее сборная России получила еще один бонус.