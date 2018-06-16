«МЕНЯ ПОЗВАЛ МАЭСТРО»

– Денис, вы какими судьбами на тренировке сборной России?

– Я здесь по личному приглашению командора, предводителя – как я его называю, маэстро Станислава Саламовича Черчесова, с которым мы очень дружим. Для меня большая честь – почувствовать эту кухню, оказаться в кратере вулкана на следующий день после потрясающего матча с Саудовской Аравией (5:0). Я лишь несколько часов в Москве. И это счастье, что все так совпало, и я могу быть здесь.

– Как вам первый матч сборной России на чемпионате мира?

– До конца не верилось, что мы находимся в Москве на чемпионате мира, когда электризация вокруг зашкаливает, и играет наша сборная, и побеждает с таким крупным счетом.

Это можно сравнить с удачным концертом в Карнеги-холл. После этого ты не всегда можешь заснуть – у музыкантов тоже бывают свои победы. Но знаете, что нас роднит со спортсменами? На следующий день ты должен начать все с чистого листа.

У меня 265 концертов в сезоне – от Америки до Японии. Сегодня я в Нью-Йорке, завтра должен быть в Вене. Такое бывает очень часто. И люди в Австрии не знают, какой триумф был накануне в США. Поэтому нужно побыстрее забывать об успехах. Хотя это не всегда получается. И надо начинать все сначала на тренировке, репетиции.

И вот я вижу, как сборная России порхает на занятии. Не хочу предсказывать, нельзя сглазить, но я порадовался за ребят. Замечательная атмосфера, которую создал Станислав Черчесов. И я всегда говорил, что настоящий болельщик проявляется именно в те дни, когда нужно поддержать. Вот такой момент именно сейчас.

Сборной России нужна поддержка. Энергетика «Лужников» гнала нашу команду вперед. У нас во время концерта Чайковского или Рахманинова обычно зрители не кричат. Но я знаю, как может вдохновлять энергетика зала. У нас ведь много общего. Главный тренер – дирижер, игроки – симфонический оркестр, тренировка – это репетиция. И самое важное – зачем мы выходим на стадион или сцену. Конечно, для зрителей. И от такой игры нашей команды люди получили потрясающее удовольствие.

«ИГРА РОССИИ – ЭТО «БОЛЕРО»

– С каким музыкальным произведением вы сравнили бы матч России против саудитов?

– «Болеро» Равеля. Постепенно начинается из ничего и потом раскручивается на всю катушку.

– Уругвай все-таки дожал Египет. Как вы оцениваете расклад в группе «А»?

– Меньше всего люблю расклады. Сколько раз мы раскладывали нашу сборную на всех финальных стадиях чемпионата мира! Сколько нужно забить им, сколько нам. Надо просто готовиться к Египту, настраиваясь на победу. И даже если с ними будет ничья, то шансы уже неплохие на выход из группы. Кстати, хорошо для нас, что Мохаммед Салах не вышел. Нужно ведь после травмы почувствовать игру.

– Перед чемпионатом мира в адрес Черчесова была не просто критика, а травля. Как это выдержать?

– Действительно, это травля. И зачем хоронить свою же сборную? Другой у нас нет. Я считаю, у нас очень талантливые ребята. И всегда говорил: давайте обсудим все после группового этапа, а потом уже выплеснем эмоции друг на друга. Кто прав, кто виноват.

Это ведь абсолютно несправедливо! Нельзя судить по товарищеским матчам. Да, наша сборная давно не участвовала в официальных играх. Но первый блин не оказался комом.

Вообще поток негатива идет от людей, которые мало понимают в футболе. Они делают пиар на хайпе. Ловят его на этом красочном, ярком, статусном мероприятии. Бросают очень непонятные для меня слова. Но ведь Черчесов был прав, когда говорил: вот сейчас мы выходим на пик формы, который у нас есть.

«КЛАССИКА ВДОХНОВИТ ФУТБОЛИСТОВ»

– Я болею футболом больше, чем 30 лет, – продолжает Мацуев. – И прекрасно помню 1988 год, когда сборная СССР под управлением Валерия Лобановского начала сезон с нескольких поражений в товарищеских матчах. Но тренер подводил команду к финальному турниру чемпионата Европы, когда мы начали с Голландией (1:0), потом – 1:1 с Ирландией, 3:1 с Англией, 2:0 с Италией в полуфинале. Да, проиграли голландцам в финале (0:2).

Но тогда у сборной был тот пик формы. Я уверен, Черчесов тоже знает, как на этот пик выходить. И вот у нас с Египтом – решающий матч. Я в субботу играю в Казани, в воскресенье – в Лондоне. Но ради этой игры специально лечу в Санкт-Петербург. Посадка у меня в 18.30, в 21.00 я на матче – и сразу улетаю в Дрезден, где у меня концерт на следующий день.

– Может ли классическая музыка помочь в футболе?

– Считаю, что да. Мы 13 июня играли концерт на Красной площади с Валерием Гергиевым, Анной Нетребко, а также Пласидо Доминго, который предвосхищал финал ЧМ-1990 в Италии – в термах Каракаллы. Это был легендарный концерт, открывший классическую музыку миллионам. Поэтому я решил сделать наше выступление как зеркало, мост с тем временем. Было много гостей, и люди говорили, что этот концерт должен помочь нашей сборной.

Вообще настоящая музыка вечна, она будет жить и через 200 лет. Такая музыка дарит вдохновение. Так что перед финалом нашей сборной мы обязательно поставим симфонию Чайковского, – сказал Мацуев и даже не улыбнулся.

…Какой финал он имел в виду?!