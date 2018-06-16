В матче Португалия – Испания (3:3) всех затмил Роналду. Мы решили восполнить несправедливость, отметив пару штрихов в игре Испании.

«ВЛАДЕЮЩЕЙ МЯЧОМ ИСПАНИИ ТРУДНО ПРОТИВОСТОЯТЬ»

Первый тайм «Красная фурия» проиграла – 1:2. После перерыва на поле вышла модернизированная Испания.

1. Иско и Сильва объединили усилия

До перерыва фантазиста «Реала» действовал слева в атаке, а полузащитник «Манчестер Сити» справа. Вдвоем они не взаимодействовали. Все изменилось во второй половине игры: креативщики стали возникать на одном фланге – то слева, то справа. Обладая сумасшедшей культурой паса, данная парочка существенно осложнила соперникам жизнь.

Гол Начо – плод усилий Сильвы и Иско. Удару защитнику предшествовал розыгрыш мяча на левой бровке названной парочки.

Стягиваясь на один край, атакующие игроки неизменно оставляли в изоляции на противоположной бровке крайнего защитника (Начо или Альбиоля), так как соперник был сосредоточен на розыгрыше мяча. Как в ситуации с Начо. Поэтом гол игрок обороны – заслуга всей команды. Включая тренера, который пошел на корректировку.

Когда команда насыщает одну из зон, то она не только усложняет сопернику отбор, но и затрудняет выход в атаку – игроки коршунами набрасываются на оппонентов после потери. Так случилось перед второй голевой атакой Испании: Иско и Сильва атаковали справа, команда Йерро мяч потеряла, но тут же его вернула, окружив соперника и заставив его сделать поспешную передачу, в результате чего Иньеста заработал результативный штрафной. Есть два взятия в ворот в результате тактической эволюции!

2. Бускетс стал действовать выше

В первом тайме португальцы накрывали прессингом Бускетса – первого полузащитника перед защитниками Испании. Во втором тайме он стал подниматься выше. А для начала атак глубже садились его партнеры. Делали это даже Сильва с Иско!

Разворотливые и техничные ребята улучшили доставку мяча вперед. Благодаря тому, что ввели в ступор соперника. К техническим данным игрока «Барсы» претензий не было никогда, но Португалия была готова противодействовать ему.

Оба испанских изменения были нацелены на улучшение контроля мяча и продвижение к воротам. Только представьте: Испания решила добиться более качественного контроля! «Фурия Роха»! Да они нажали на свою сильную сторону! «Когда Испания владеет мячом, ей трудно противостоять», – сказал после матча Фернанду Сантуш.

Загадка дня: кто принял данные решения? Особенно первое? Понятно, последнее слово было за Фернандо Йерро. Но его ли было первым? Когда-нибудь узнаем. Это гораздо интереснее, чем то, что думает тренер об ошибке Давида Де Хеа. Впрочем, так считают не все.

«У ПОРТУГАЛИИ ТРИ УДАРА – И ТРИ ГОЛА»

Испания играла проще. Трем голевым атакам предшествовали длинные забросы мяча! Два выполнил Пепе, один – Карвалью. Ничего выдающегося.

Но особенных эпизодов изобретать и не нужно, когда у тебя есть Криштиану Роналду. Он с каждым годом становится все сильнее в реализации моментов. Что заставляет дрожать вратарей. Даже Давид де Хеа дрогнул! Их четырех ударов Роналду в пятничном матче три стали голевыми!

Несколько лет назад Зинедин Зидан в «Реале» и Фернанду Сантуш в Португалии решили использовать Роналду в качестве центрфорварда. Решение себя полностью оправдало: «сливочные» приватизировали кубок Лиги чемпионов, а сборная Криштиану выиграла чемпионат Европы.

Испании, чтобы добиваться результата, нужно хорошо играть. Португалии этого делать совсем не обязательно, ведь у нее есть Роналду. За обеими историями увлекательно следить.

Особенность второго сюжета в том, что наблюдать за ним бывает еще и больно. «У нас было больше моментов, а у них три удара и три гола», – сказал после матча защитник Испании Жерар Пике. «Когда у соперника есть такой игрок, как Криштиану, который способен на подобное…», – с трудом подбирал слова Йерро.