Если Австралия ассоциируется с кенгуру, то национальная сборная – с нетленным Тимом Кэхиллом. А на чемпионате мира в России ветеран австралийцев может войти в список великих, если забьет хотя бы один гол.

«ВЫЙТИ НА ПОЛЕ – ЗАДАЧА №1»

Бывшей легенде «Эвертона», выступавшему за «Миллуолл», уже 38 лет. Но Тим Кэхилл и не планирует вешать бутсы на гвоздь. И не надо удивляться, что столь возрастной нападающий попал в окончательную заявку сборной Австралии на чемпионат мира в России. Кэхилл – не только заслуженный, но и народный, и, главное, забивной.

Именно вколотив хотя бы один мяч в ворота соперников на этом мундиале он войдет в список тех немногих, кому удавалось отличиться на четырех чемпионатах мира подряд. Тим Кэхилл может составить компанию таким звездам, как Уве Зеелер, Мирослав Клозе и Пеле. Но для этого надо еще пробиться в основной состав. Тут у Тима могут быть сложности. Особенно в стартовом матче против Франции. Но именно уникальный талант Кэхилла забивать в самые сложные для команды моменты может убедить Берта Ван Марвейка использовать «палочку-выручалочку».

«Я приложил уйму усилий, чтобы попасть в состав на чемпионате мира. Выйти на поле – это задача «номер один. Ну а забить гол – это вообще мечта. Многие мечтают отличиться на чемпионате мира, но попасть в список великих – это по-настоящему бесценно», – рассказал Тим Кэхилл каналу ESPN.

Сейчас на счету австралийца 50 голов в 106 матчах. Из всех 11 забитых мячей сборной Австралии на чемпионатах мира на счету Кэхилла пять. Впервые он поразил ворота соперника на мундиале еще в 2006 году. Тогда от австралийца пострадала Япония. Кстати, тот мяч стал вообще первым в истории Австралии на турнире такого масштаба. Ну а последний раз Тиму удалось забить голландцам четыре года назад. Тот мяч был признан одним из самых красивых по итогам турнира.

Смогла бы Австралия без Кэхилла заработать путевку в Россию – вопрос сложный. Но именно два точных удара головой австралийского ветерана помогли его команде одолеть в стыковых матчах вдохновенную и неуступчивую Сирию. Несмотря на не самый выдающийся рост, всего 180 см, Тим Кэхилл считается одним из главных мастеров в игре головой. Правда, продемонстрировать свое умение в этом сезоне ему удавалось нечасто.

Подписав контракт с «Миллуоллом», австралиец практически не играл. Но еще в феврале начал готовиться к чемпионату мира. «Все говорят мне: надо играть, надо играть. Но давайте разделять клуб и сборную. Это вопрос профессионализма. Хоть я и не играю, но каждый день держу себя в тонусе и работаю над тем, чтобы получить место в сборной Австралии», – рассказывал Тим Кэхилл.

«Я провел весь год, готовясь к трем важнейшим матчам в моей жизни. И если я выйду на поле, то, уверяю вас, постараюсь сделать все, чтобы отличиться. Вот тогда-то я и окажусь на новом уровне, войду в клуб великих и сделаю что-то очень особенное для своей страны», – резюмирует австралийский ветеран.

Сборной Австралии на чемпионате мира в России предстоят матчи против Франции, Перу и Дании. Скорее всего именно в игре с датчанами стоит ожидать появления в стартовом составе Тима Кэхилла.

«ТИМ – НАША ЛЕГЕНДА!»

Масштаб личности Кэхилла не подвергается сомнению. Его безмерно уважают болельщики в Англии, где он провел много лет своей карьеры. Но никто лучше австралийцев не скажет, что для них значит этот игрок. Мы вышли на улицы Казани перед матчем с Францией, чтобы спросить у них: «Что для вас Тим Кэхилл?». Ответы были довольно красноречивыми.

Эллиот из Лондона:

– О, Тим Кэхилл – это блистательный игрок! Вся Австралия его просто обожает! Он сердце сборной и наша надежда на этом турнире. Если он забьет на этом чемпионате мира, то присоединится к Пеле, Криштиану Роналду и другим великим игрокам, которые забивали на четырех мировых первенствах.

Мне не раз доводилось наблюдать за его игрой с трибун. Зимой он перешел из австралийского «Мельбурн Сити» в «Миллуолл» из Чемпионшипа. Я болельщик «Фулхэма» и мне удалось попасть на выездной матч против «Миллуолла», чтобы увидеть игру Кэйхилла еще раз. «Фулхэм» выиграл 3:0 – это было круто!

Ибрагим из Мельбурна:

– Тим Кэхилл – невероятный игрок. Его страсть и любовь к футболу просто поражают. В таком возрасте (38 лет) он все еще голоден до игры, хочет выходить на поле и забивать голы. Он настоящая легенда Австралии! Да что там Австралии – он легенда всего мирового футбола! Он играл в многих странах и не утратил любовь к футболу. Тим как Месси! Мы все любим Месси, потому что он фантастический игрок, то же относится к Кэйхиллу.

Жаль, что он уехал из «Мельбурн Сити». Мы с удовольствием ходили на стадион, чтобы посмотреть на его игру. У него особенное мастерство. При небольшом росте (178 см) он умеет занять позицию и выпрыгнуть так, что выигрывает верховые мячи у очень высоких защитников. Сколько мячей он забил головой! Это настоящий дар! У него просто «deadly header» (убийственный удар головой)!

Питер из Сиднея:

– Тим Кэхилл – самый известный австралийский игрок. Он настоящий лидер нашей сборной и мы надеемся, что Тим выйдет сегодня на поле и забьет Франции. Это его четвертый чемпионат мира, он должен забить, что войти в компанию величайших игроков вместе с Пеле.

Себастьян и Даниэль из Мельбурна:

– Если Тим забьет на этом турнире, он станет одним из пяти игроков, которые забивали на четырех чемпионатах мира. Не уверен, что он выйдет в стартовом составе, но если он забьет сегодня победный гол в ворота Франции, я назову своего первого ребенка в честь него.

Вивьен и Оуэн из Квинсленда и Брисбена:

– Тим – наша легенда! Этим все сказано.