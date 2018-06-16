Чемпионат мира объединяет. Первые дни турнира нас уже приучили к этой мысли. Столько иностранцев на улицах российских городов мы, наверное, не видели никогда! Каждый из них приехал в Россию со своей уникальной историей. Чьи-то нас интересуют чуть больше, чьи-то чуть меньше.

Как будут добираться до России фанаты сборной Австралии? Этот вопрос интриговал, учитывая логистические сложности, с которыми приходится сталкиваться, когда хочешь полететь на другой континент. Как правило, это куча пересадок, несколько тысяч километров в воздухе и какое-то дикое количество часов.

Но надо отдать должное австралийцам. Все, кого мы встретили возле «Казань-Арены» накануне матча против Франции, оказались суперпозитивными людьми, которые просто счастливы оказаться на чемпионате мира в России, несмотря на сутки в воздухе.

Эллиот (Лондон)

– Я живу в Лондоне, поэтому добрался до Казани довольно быстро. Гораздо быстрее, чем мои соотечественники, которые приехали сюда из городов Австралии. Мое путешествие не стало проблемой – я прилетел из Лондона в Ригу, там пересел на прямой рейс до Казани и вот я здесь – всего 7 часов в воздухе. Наверное, это самый быстрый путь, который только существует.

Казань – очень крутой город! Здесь очень чисто, красивая архитектура и все организовано на высочайшем уровне: волонтеры приветливы, всегда готовы помочь, хорошая и понятная навигация. «Казань-Арена» выглядит фантастически. Это стадион мирового уровня!

Ибрагим (Мельбурн)

м Казань – фантастический город! Мы просто в восторге! Местные жители очень приветливые, все на позитиве, чувствуется атмосфера праздника. Для нас город номер один в мире – это Мельбурн, но Казань производит невероятное впечатление. Вы только посмотрите, насколько здесь чисто! Организация чемпионата мира отличная, у нас не было никаких проблем ни с получением FAN-ID, ни с навигацией.

Сюда мы с друзьями добирались довольно долго. У нас было большое путешествие. Из Мельбурна мы полетели в Абу-Даби, оттуда в Баку, где провели три дня и вчера прилетели в Казань. Но это того стоило!

«Казань-Арена» – выглядит потрясающе! Мы не можем дождаться, когда уже попадем туда. У нас в Мельбурне просто супер-арена на 55 тысяч зрителей с закрывающейся крышей, но местный стадион не менее крутой! Мировой уровень.

После матча мы с друзьями поедем в Москву, потому что мечтаем увидеть этот город. Если ты едешь в Россиию, то просто обязан посетить столицу.

Питер (Сидней)

– В Казань я прилетел с утра из Санкт-Петербурга. Первые впечатления – город очень нравится. Здесь очень чисто, приветливые и добрые люди. В Санкт-Петербурге я был три дня и успел полюбить этот город. Там высокий уровень культуры, потрясающая архитектура. Чемпионат мира великолепно организован, и я получаю огромное удовольствие от нахождения в России. Никаких проблем с FAN-ID у меня не было. Карточку доставили мне домой по почте.

В Россию я летел очень долго. Из Сиднея в Дубай, оттуда в Санкт-Петербург, где я провел три дня. Дорога заняла много времени: 14 часов я летел до Дубая и затем еще шесть часов до Санкт-Петербурга – в сумме 20 часов. Путешествие получилось выматывающим, но я счастлив, что оказался здесь.

Себастьян и Даниэль (Мельбурн)

– Нам очень нравится в Казани. Это красивый город, нас окружают добрые, приветливые люди. Мы с нетерпением ждем игру против сборной Франции. Сегодня хорошая погода и это радует.

Мы приехали из Мельбурна. Летели 23 часа до Москвы по маршруту Мельбурн – Абу Даби – Москва. Перелет до Казани уже не был такой проблемой, мы его даже не заметили, потому что провели перед этим три дня в вашей столице.

В Москве нам очень понравилось! Это очень большой, загруженный город, который живет в бешеном ритме. В то же время, чувствовалась атмосфера праздника накануне старта чемпионата мира, все люди выглядели радостными.

Сравнить Москву с Мельбурном? Хм, могу сказать, что в Москве сейчас погода гораздо лучше. В Мельбурне идут дожди. Но вообще, это очень разные города. Их тяжело сравнивать.

Стадион в Казани выглядит круто. Хотим уже побыстрее попасть на трибуны. Для нас это первый в жизни чемпионат мира, «Казань-Арена» – отличное место для начала.

Вивьен и Оуэн (Квинсленд и Брисбен)

– Россия – потрясающая страна. Вы очень дружелюбный народ. Мы уже провели пять незабываемых дней в России. Сначала были в Москве, теперь приехали в Казань. Это очень красивый город, нам здесь все очень нравится: архитектура, исторический центр и даже автобусы. Ну и погода просто отличная!

У нас нет особых ожиданий от сборной Австралии, мы просто надеемся, что сыграем хорошо. Это не лучшая наша команда в истории, но в ней собраны хорошие игроки. У нас отличный тренер – Берт Ван Марвейк, который выводил Голландию в финал чемпионата мира в 2010-м, мы счастливы, что он с нами, хоть и пришел совсем недавно.

Это не первый чемпионат мира для меня. Я был в Германии в 2006-м. Вивьен на ЧМ впервые. Как мы добрались до России? Сначала прилетели в Великобританию, где провели две недели отпуска, потом были четыре дня в Москве, сейчас проведем три дня в Казани, следом будут четыре дня в Самаре, пять дней в Сочи, откуда поедем в Санкт-Петербург, который мы мечтаем увидеть. Мы будем на всех матчах сборной Австралии на групповом этапе.

Джина, Лео и Питер (Сидней)

– Казань – великолепный город! Люди вокруг такие дружелюбные! И стадион выглядит просто великолепно. Сюда мы летели довольно долго. Это было большое путешествие. Из Сиднея мы с Джиной полетели в Милан, оттуда в Санкт-Петербург и потом в Казань. Дорога заняла у нас порядка 30 часов! Мы пролетели около 18 тысяч километров. У Лео путь был чуть проще – Сидней – Москва – Казань. Но мы очень счастливы, что сейчас находимся здесь!

Погода – просто фантастика, организация великолепная, волонтеры всегда готовы ответить на любой вопрос, помочь тебе. Мы все ждем классного футбола от сборной Австралии.