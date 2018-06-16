– Правда, что Артем Дзюба передал всей команде просьбу от журналистов, чтобы наша сборная стала более раскрытой? Ну а что, Саудовскую Аравию же разгромили. Зачем зажиматься?

– Мне лично Дзюба ничего не сказал. Но сейчас мы должны все вместе работать на позитиве, чтобы победить Египет.

У нас в команде хорошее настроение, как и перед Саудовской Аравией. Хотели победить, и это получилось. Но надо скорее забыть этот матч. Нужно двигаться вперед.

– Чувствуете, что к вам сейчас повышенный интерес даже со стороны тех, кто еще вчера не интересовался футболом?

– Я стараюсь этому не уделять много внимания. Зачем тратить свои силы? Хочу сконцентрироваться на следующей игре.

– Тренировка началась с напутственной речи Станислава Черчесова. На ней присутствовал даже Алан Дзагоев. На ней даже травмированным быть нужно?

– Мы вместе слушаем, что нам говорит Станислав Саламович. У него всегда для нас есть важные речи.

– Вы видели матч Испания – Португалия?

– Смотрел, конечно. Очень понравилась игра. Хотел, чтобы забил как раз Начо. Так и получилось.

– До этого ваш гол называли самым красивым. Не кажется, что Начо вас превзошел?

– Для каждого из нас свой гол красивее, – улыбнулся Черышев. – Так что пусть решают другие. Это неважно. Главное, что наша команда победила. Я написал сообщение Начо – поздравил. Мы знакомы с 11 лет, и я очень рад тому, что он забил такой гол. А он ответил, что рад за меня.

– Последняя эсэмэска была «Встретимся в 1/8»?

– Нет, такой не было. Просто написали друг другу – дай бог, все будет хорошо, и еще увидимся.

– Не расстроились, что Криштиану Роналду сделал хет-трик, обогнав вас в списке лучших бомбардиров чемпионата мира?

– Ни капли не расстроился!

– А что скажете о матче Египет – Уругвай?

– Обе команды показались очень сильными. Играют в оборонительный футбол. Думаю, защита – вообще козырь египтян. При этом они быстро выходят на контратаку. Поэтому матч против них получится тяжелым и опасным.

– А как повлияло, что Египет спрятал от всех Мохаммеда Салаха?

– Если честно, я не знаю. У него было повреждение, конечно. Наверное, он еще на 100 процентов не готов. Но нас не должно это сильно волновать. Мы должны думать о сборной России и работать каждый день, чтобы победить.