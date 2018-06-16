Оба гола сборной Франции были забиты после того решений арбитров, принятых, благодаря современным технологиям.

ДО МАТЧА: ВСЕ МЫСЛИ – ОБ ИГРЕ

Главная новость перед матчем первого тура между Францией и Австралией касается одного из лучших футболистов трехцветных Антуана Гризманна. Игрок определился со своим будущим. Антуан принял решение как минимум следующий сезон провести в своей нынешней команде – в мадридском «Атлетико».

Почему это важно с точки зрения игры сборной? На предматчевой пресс-конференции все доходчиво объяснил наставник вице-чемпионов Европы Дидье Дешам:

– Антуан продемонстрировал приверженность «Атлетико». Самое главное, он освободился от посторонних мыслей и может спокойно выступать на чемпионате мира. Это очень хорошая новость для нас, – отметил тренер.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ФРАНЦУЗСКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Как и следовало ожидать, матч агрессивнее начали французы. Первый момент был у Килиана мбаппе, который врывался в штрафную по правому краю и чуть с острого угла пытался отправить мяч в ворота – Мэтью Райан был на чеку и перевел мяч на угловой.

Когда же стало понятно, что быстрого гола трехцветным не видать, команда Дидье Дешама подсела и перешла к позиционной борьбе, иногда даже отдавая преимущество австралийцам. Тут-то и случился самый опасный момент первой половины матча. Причем, произошло это у ворот французов. Муй отлично исполнил навес со штрафного с левого фланга, после чего Толиссо в верховой борьбе едва не срезал мяч в дальний угол своих ворот. Льорис среагировал на пять, отбив мяч на угловой.

ВТОРОЙ ТАЙМ: ФУТБОЛ XXI ВЕКА

Вторая половина матча начиналась ни шатко, ни валко, пока игру своей длинной передачей в район штрафной площади не обострил Поль Погба. На проникающий пас откликнулся Антуан Гризманн, ворвавшийся во владения Райана и рухнувший там, как подкошенный.

Чтобы понять, что же произошло, арбитру пришлось прибегнуть к помощи видеоассистента. Повтор показал, что Гризманн не симулировал и упал только после того, как Джош Рисдон зацепил его за ногу. С 11-метровой отметки точно пробил все тот же Гризманн.

Ответа ждать долго не пришлось. Быстрая контратака Австралии, штрафной, навес в штрафную и Самюэль Умтити, который зачем-то начал размахивать руками во время борьбы на втором этапе. В итоге рука нашла мяч, а судья даже без видеоповтора принял решение – пенальти! Стандарт уверенно реализовал лучший бомбардир нынешней сборной Австралии Миле Йединак.

Решающий гол тоже был забит с применением технологий XXI века. Поль Погба почти с линии штрафной площади решил попытаться перекинуть мяч через голкипера. В этом Французу помогла нога защитника соперников. Мяч, ударившись в перекладину, опустился в ворота и выскочил из них. Гол был засчитан только после того, как сработала система автоматического взятия ворот. Вполне возможно, что еще пару-тройку лет назад, без современных технологий, счет мог бы быть 1:0 в пользу Австралии.

КЛЮЧЕВОЙ ЭПИЗОД

Победный гол Поля Погба был забит по правилам, но арбитр засчитал его не сразу, а только после того, как ему поступил сигнал от автоматической системы определения взятия ворот.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Погба. полузащитник сборной Франции отдал пас, после которого Гризманн вырывался один на один и зарабатывал угловой, а после этого – еще и гол забил.

Гризманн. Антуан заработал пенальти, который сам же и реализовал.

Льорис. Если бы не голкипер, французы пропустили бы гол еще в первом тайме. Страж ворот отлично среагировал на срезку после навеса.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ФРАНЦИЯ

Льорис 6,5

Павар 6,0

Варан 5,5

Умтити 5,0

Эрнандес 5,5

Толиссо 5,0

(Матюиди) 5,5

Канте 5,5

Погба 6,0

Мбаппе 6,5

Гризманн 6,0

(Жиру) 5,0

Дембеле 5,0

(Фекир) 5,5

АВСТРАЛИЯ

Райан 6,5

Рисдон 5,0

Миллиган 6,5

Сэйнсбери 6,0

Бехич 5,0

Муй 6,0

Йединак 6,5

Леки 5,5

Рогич 5,0

(Ирвайн) 5,0

Круз 5,0

(Арзани) 5,0

Наббут 5,0

(Юрич) 5,5

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Дешам – 4,5. Недооценил австралийцев и выставил неоптимальный состав – без Матюиди, Менди, Сидибе, Жиру. Не объяснил ему, за счет чего можно переиграть соперника. Как следствие, французы не имели превосходства ни в одной линии и выиграли лишь по воле случая.

Ван Марвейк – 6,0. Хорошо спланировал матч, по ходу которого его команда временами имела преимущество над фаворитом чемпионата мира. Оказался бессилен лишь перед системой VAR.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Гризманн =

Пробивая 11-метровый, дезориентировал вратаря движением корпуса, и Райан даже не шелохнулся.

Йединак =

Четко пробил с точки.

Погба ?!

В ворота мяч заскочил красиво, от перекладины, но попал туда после мусорного рикошета от Бехича.

Чемпионат мира

Группа С

1-й тур

Франция – Австралия – 2:1 (0:0)

Голы: Гризманн (с пенальти), 58; Йединак (с пенальти), 62; Погба, 80

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Толиссо (Матюиди, 78), Канте, Гризманн (Жиру, 70), Мбаппе, Дембеле (Фекир, 70)

Австралия: Райан, Миллиган, Бехич, Рисдон, Сэйнсбери, Муй, Йединак, Рогич (Ирвайн, 72), Леки, Круз (Арзани, 84), Наббут (Юрич, 64)

Предупреждения: Толиссон, 76 – Лекки, 13. Рисдон, 57. Бехич, 87

Судья: Андрес Кунья (Уругвай)

16 июля. Казань. Стадион «Казань Арена».