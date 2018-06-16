Корреспондент «Советского спорта» побывал на тренировке и пресс-конференции сборных Коста-Рики и Сербии на «Самара Арене» перед завтрашним матчем.​

ОБРАТНЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Предматчевые тренировки – штука, как правило, скучная, если это не касается сборной России. У нас Юрий Жирков может в тайне от всех провести занятие в тренажерном зале, а Станислав Черчесов показать чудеса чеканки или дриблинга, пока команда нарезает разминочные круги. На аналогичном мероприятии в Самаре, за сутки до первого матча в этом прекрасном городе на Волге, были замечены в полных составах сборные Сербии и Коста-Рики. Замечены буднично, без особого интереса со стороны местных жителей.

Что удивило, так это подход технической службы стадиона к соблюдению всех возможных регламентов. Чтобы ни один журналист не провел в пресс-ложе более 15 отведенных минут, на двух табло арены запустили обратный отчет и чуть ли не каждую минуту напоминали, что скоро пора сворачивать лавочку и топать в пресс-центр. А там уже коллеги и воду всю разобрали, и поесть почти ничего не оставили. Не хорошо.

Обнимашки костариканцев в форме сердца на открытой тренировке. Все строго, только 15 минут! pic.twitter.com/8v48eRT7H5 — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 16 июня 2018 г.

МИНУС ОДНА АККРЕДИТАЦИЯ

Понравилась тренировочная форма и настрой костариканцев. Кислотная экипировка, улыбки, которые не трудно разглядеть с верхотуры, радостные крики и дети в манишках (чьи и откуда?) скрасили открытую часть тренировочного процесса. Это поразило одного из охранников и он сфотографировал на телефон Кейлора Наваса с партнерами. «Внимание! Фотосъемка тренировки сотрудником охраны в секторе В. Отобрать у него аккредитацию!» – разорвалась рация секьюрити по правую руку от меня.

Служба безопасности оживилась, заерзала и забегала в поисках коллеги, в миг лишившегося работы. И как его так быстро приметили? Сколько же на «Самара Арене» камер? Затем Большой брат с металлическим женским голосом нацелился у входа на одну из трибун, где у входа неясно откуда взялась толпа китайцев. Большой брат приказал ответственным людям не допустить проникновения туристов. Еще были разборки с техническим персоналом, а затем нас дружно выгнали с трибуны, когда на тех самых табло 15 минут превратились в «0:00.00». Ну что ж, до завтра, «Самара Арена».

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Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Коста-Рики и Сербии состоится 17 июня на «Самара Арене» в 15:00 по московскому времени. Напомним, что в группе Е вместе с этими командами играют Бразилия и Швейцария.