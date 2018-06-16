Корреспондент «Советского спорта» встретил в пресс-центре «Казань Арены» комментатора «Матч ТВ» Сергея Кривохарченко и обсудил последние события вокруг сборной России.

14 июня национальная команда разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Следующим соперником россиян станет коллектив из Египта. Встреча пройдёт 19 июня в Санкт-Петербурге.

– Сборная Саудовской Аравии не является слабой командой, – сказал Кривохарченко. – Это показал отбор к чемпионату мира, где им пришлось сыграть против серьезных соперников. Возможно, индивидуальное мастерство многих игроков находится не не самом высоком уровне, но контрольные матчи эта сборная провела неплохо.

Не сказал бы, что крупная победа – большое достижение для сборной России, хотя, если посмотреть статистику, то мы увидим, что это третья крупная победа нашей команды на подобном турнире. Но тут важнее другое. Нужно было посмотреть, как проявит себя команда – как будет прессинговать, взаимодействовать и помогать друг другу. По-моему, получилось неплохо.

Что касается обороны, то по матчу со сборной Турции стало ясно, что Черчесов будет делать ставку на Игнашевича и Кутепова. Вообще, выбор у тренерского штаба небольшой.

– Но нельзя сказать, что Илья провел самый удачный сезон в «Спартаке». Многие считали, что Кудряшов займет его место.

– Повторюсь, выбор у нас небольшой. Васин и Джикия выбыли из-за травм, братья Березуцкие завершили карьеру, а что касается Кудряшова, то его наигрывали в другой схеме. Федор теперь является игроком, который может подменить Жиркова, хотя понятно, что Юрий с точки зрения атаки выглядит по-интереснее.

– Сложно говорить про 70 минут Смолова, особенно учитывая выход Дзюбы...

– Артем здорово вошел в игру. Он находится в отличной форме. Это приятно, но Смолов выполнил много черновой работы, очень много двигался без мяча, искал свободные зоны. Федор вымотал защитников Саудовской Аравии. Он оттягивал оборону на себя, и тем самым помогал партнерам.

– Какие ожидания от матча с Египтом? Команда проиграла Уругваю, а это против нашей сборной.

– Египет – абсолютно другая команда, и нашей сборной будет тяжелее, потому что они не пытаются комбинировать, как Саудовская Аравия. Их намного сложнее прессинговать, хотя, наши игроки попытаются это сделать. Сборная Египта не играет первым номером, как саудовцы. К тому же, вернётся Салах – быстрый и опасный игрок, поэтому нашей защите нужна будет помощь хавбеков.

А что касается их поражения Уругваю, то в сборной Египта прекрасно понимали, что матч против россиян станет определяющим.