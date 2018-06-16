Поль Погба: Нам нужно изменить нашу ментальность – быть более уверенными в себе
Лидер сборной Франции Поль Погба забил победный мяч в ворота Австралии, а после ответил на вопросы журналистов.
О матче против Австралии
– Мы выиграли матч, взяли три очка – это самое главное. Сейчас наша цель – следующая игра, все мысли о ней. Я думаю, что она будет еще более сложной.
О голе
– Мне не так важно, на кого записан мяч. Я просто ударил – мой гол или не мой – мяч оказался в воротах, и это главное.
О пенальти в ворота Австралии
– Я думаю, что игрок сборной Австралии фолил в эпизоде с пенальти. Мы посмотрели видео – он коснулся ноги Гризманна, поэтому решение арбитра было справедливым. Судья провел сегодня хорошую встречу и был последовательным в принятии решений. Никаких сомнений его решения не вызывают.
О сборной Франции
– Я думаю, что нам нужно немного изменить нашу ментальность – быть более уверенными. Потому что с технической точки зрения мы были хороши. У нас великолепная сборная, в которой много талантливых игроков. Нам нужно собраться и действовать как команда. Также нам стоит лучше двигаться, больше открываться. Если мы улучшим движение, нам будет проще играть против команд, которые обороняются большую часть матча.
О «Казань-Арене»
– Мне понравилась «Казань-Арена». Показалось, что австралийских болельщиков сегодня было больше, они были очень шумные.
О «Рубине»
– Да, конечно, я слышал о казанском «Рубине». Пару сезонов назад они играли в Лиге Европы, но это все, что я могу сказать.
О Казани
– Казань – красивый город с отличной архитектурой. Мне здесь понравилось.