О матче против Австралии

– Мы выиграли матч, взяли три очка – это самое главное. Сейчас наша цель – следующая игра, все мысли о ней. Я думаю, что она будет еще более сложной.

О голе

– Мне не так важно, на кого записан мяч. Я просто ударил – мой гол или не мой – мяч оказался в воротах, и это главное.

О пенальти в ворота Австралии

– Я думаю, что игрок сборной Австралии фолил в эпизоде с пенальти. Мы посмотрели видео – он коснулся ноги Гризманна, поэтому решение арбитра было справедливым. Судья провел сегодня хорошую встречу и был последовательным в принятии решений. Никаких сомнений его решения не вызывают.

О сборной Франции

– Я думаю, что нам нужно немного изменить нашу ментальность – быть более уверенными. Потому что с технической точки зрения мы были хороши. У нас великолепная сборная, в которой много талантливых игроков. Нам нужно собраться и действовать как команда. Также нам стоит лучше двигаться, больше открываться. Если мы улучшим движение, нам будет проще играть против команд, которые обороняются большую часть матча.

О «Казань-Арене»

– Мне понравилась «Казань-Арена». Показалось, что австралийских болельщиков сегодня было больше, они были очень шумные.

О «Рубине»

– Да, конечно, я слышал о казанском «Рубине». Пару сезонов назад они играли в Лиге Европы, но это все, что я могу сказать.

О Казани

– Казань – красивый город с отличной архитектурой. Мне здесь понравилось.