V4x3 l 1529156801111

О матче против Австралии

– Мы выиграли матч, взяли три очка – это самое главное. Сейчас наша цель – следующая игра, все мысли о ней. Я думаю, что она будет еще более сложной.

V4x3 m 1529150546148
Австралия – технологии – 1:2. Франция победила благодаря видеоповторам

О голе

– Мне не так важно, на кого записан мяч. Я просто ударил – мой гол или не мой – мяч оказался в воротах, и это главное.

О пенальти в ворота Австралии

– Я думаю, что игрок сборной Австралии фолил в эпизоде с пенальти. Мы посмотрели видео – он коснулся ноги Гризманна, поэтому решение арбитра было справедливым. Судья провел сегодня хорошую встречу и был последовательным в принятии решений. Никаких сомнений его решения не вызывают.

О сборной Франции

– Я думаю, что нам нужно немного изменить нашу ментальность – быть более уверенными. Потому что с технической точки зрения мы были хороши. У нас великолепная сборная, в которой много талантливых игроков. Нам нужно собраться и действовать как команда. Также нам стоит лучше двигаться, больше открываться. Если мы улучшим движение, нам будет проще играть против команд, которые обороняются большую часть матча.

V4x3 m 1529149816756
Погба дело говорит. Если Франция не изменится, у них будут проблемы

О «Казань-Арене»

– Мне понравилась «Казань-Арена». Показалось, что австралийских болельщиков сегодня было больше, они были очень шумные.

О «Рубине»

– Да, конечно, я слышал о казанском «Рубине». Пару сезонов назад они играли в Лиге Европы, но это все, что я могу сказать.

О Казани

– Казань – красивый город с отличной архитектурой. Мне здесь понравилось.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.