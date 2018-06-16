Корреспондент «Советского спорта» пообщался с сербскими коллегами за сутки до матча группового этапа ЧМ​-2018 между сборными Коста​-Рики и Сербии в Самаре.

С коллегами из Сербии, комментаторами «Радио Белград» и «Национального канала 1» Владе Радиевичем и Миланом Биговичем зацепились языками в пресс​-центре «Самара Арены» случайно. Начали с банальных фраз, а закончили взаимными интервью на единственную и потому самую главную тему чемпионата мира.

«В РОССИИ ВСЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ»

​– Ну что, как вам чемпионат мира в России?

​– Стадионы просто супер. Космос. Инфраструктура тоже очень хорошая, не то что раньше. Мы приехали вместе со сборной Сербии в Калининград, а в Самаре с 15 июня. Улетаем обратно в Калининград в понедельник, там у нас матч со Швейцарией. Ну и 27 июня будем в Москве, в Тушине встреча с бразильцами. Везде летаем вместе со сборной Сербии. У нас, можно сказать, сборная сербских журналистов.

​– Понравились Калининград и Самара?

​– Очень. Это красивые города. В Москве мы видели мало чего, поэтому пока подождем с оценками до третьего матча в группе. Пока все нравится, мы в восторге. Сербы и русские братья на век!

Взял интервью у сербских комментаторов. А они взяли у меня. 😄👌🏻 Скоро на @sovsport pic.twitter.com/CIP7w8oy6V — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 16 июня 2018 г.

«СБОРНАЯ СЕРБИИ МОЛОДАЯ, НО ЗВЕЗДНАЯ»

​– Отставка Славолюба Муслина перед ЧМ – это вообще что?

​– Это Сербия! Для нас обычная нехорошая история. Хотя испанцы вон тоже что сделали, убрали Хулена Лопетеги за день до чемпионата мира. И теперь не понятно, хорошо ли это, что Фернандо Йерро их возглавил.

​– У Младена Крстаича во главе сборной Сербии получится? Каковы его перспективы?

​– У него нет искусства. По​-вашему, нет стиля и видения. Он хороший человек, в прошлом сильный футболист. Он был защитником, раскрылся в «Партизане», очень много времени играл в бундеслиге («Вердер», «Шальке»). А ситуация с Муслиным… Так сложилось в федерации, нехорошо для Славолюба.

​– Это из​-за невызова в сборную Сергея Милинковича​-Савича («Фиорентина»)?

​– Муслин просто делал ставку на Душана Тадича («Саутгемптон»), он ведь прекрасно у него играл: больше всех забил, больше всех отдал. Что еще нужно? Тадич в квалификации сделал намного больше Милинковича​-Савича, поэтому Сергей выпал из состава. А президенту нашего футбольного союза это не понравилось. У него был свой интерес. В том числе, финансовый.

​– У вас очень молодая команда. Не тревожно?

– Единственная проблема, что почти для всей команды этот чемпионат мира – первый большой международный турнир. В остальном все хорошо. Наша сборная в 2015 году выиграла ЧМ среди команд до 20 лет. Эти ребята вместе с опытными игрокам отлично себя показали в отборе. У нас есть как молодые игроки, так и звезды европейского футбола: Адам Льяич («Торино»), Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Александр Митрович («Фулхэм»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Марко Груич («Ливерпуль»), Александр Коларов («Рома») и многие другие. Жаль, что из​-за травм в команде нет Матьи Настасича («Шальке»), Неманьи Максимовича («Валенсия») и Мийата Габиновича («Айнтрахт»).

Примерно так выглядит сербская пресса. pic.twitter.com/yzwayUKLRa — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 16 июня 2018 г.

«КРАСНОДАРУ» ПОВЕЗЛО СО СПАИЧЕМ»

​– Кто может стать главным открытием сборной на турнире?

​– Митрович отлично показывает себя в сборной, он в отличной в форме. Может Милинкович​-Савич. Лука Йович («Айнтрахт») очень молод, ему только 20 лет, но и он способен удивить. Ну и конечно все наши звездные футболисты.

​– «Краснодар» уже подписал защитника Уроша Спаича, он тоже в сборной.

​– Очень перспективный футболист, начинал в «Црвене Звезде», а к вам приехал из «Андерлехта». «Краснодару» повезло с ним.

​– Матч с Коста​-Рикой. Насколько велики шансы на победу?

​– Верю, что мы победим. Но мы уже начинали ЧМ с победы, и ни к чему хорошему это не привело. В 2010​-м обыграли Германию (1:0), а потом уступили Гане (0:1) и Австралии (1:2). Так что если победим, ничего это еще не решит. Самый важный матч – против Швейцарии во втором туре.