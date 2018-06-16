ДО МАТЧА

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли стал первым на нынешнем чемпионате мира, кто назвал стартовый состав своей команды за день до матча. Имена 11 игроков, которые выйдут на поле против Исландии, тренер озвучил на предматчевой пресс-конференции, чем удивил журналистов.

– Вы назвали состав заранее, потому что считаете Исландию недостаточно сильным соперником? – прозвучал резонный вопрос.

– Нет, нет. Просто мы со среды знаем, кто у нас сыграет. Мы тренируем данное сочетание. Не думаю, что здесь стоит делать секрет. Исландию считаем серьезным соперником, знаем, что они играют очень плотно, опасно контратакуют.

В итоге тот состав, что озвучил Сампаоли, и вышел на поле. В заблуждение тренер никого не вводил, а озвучил правдивую информацию. С уверенностью у Хорхе все в полном порядке.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

В стартовые минуты матча Аргентина предстала столь же уверенной, каким был ее тренер за день до игры. На 19-й минуте южноамериканцам удалось открыть счет. У Рохо не получился дальний удар, но неудача обернулась везением – мяч спиной к воротам принял Серхио Агуэро. Форвард не позволил подобраться к снаряду висевшему на спине Рагнару Сигурдссону, развернулся и ударом с левой ноги отправил мяч под перекладину.

После гола Сампаоли расплылся в улыбке на бровке. Словно выиграл в лотерею. Хотя перед игрой выглядел так, словно подобного сценария уже ожидал. Все-таки лукавил?

Радость тренера была недолгой. Если быть точнее, эйфория длилась всего четыре минуты. В результате фланговой атаки Финнбогасон оказался расторопнее Рохо и Отаменди на линии вратарской и сравнял счет.

Аргентина больше владела мячом (сразу 78% в первые 45 минут), а Исландия стеной стояла у своих ворот. Команда Хеймира Хадльгримссона оборонялась по схеме 4-4-2, пара форвардов действовал близко к средней и оборонительной линии. В одном эпизоде Финнбогасон даже отобрал мяч у самого Месси!

Месси творил по всему полю. Но ему неизменно навязывали борьбу. Если Аргентина теряла мяч, Месси включал «режим Маскерано» и сам лез в отбор. И однажды даже вернул мяч своей команде, развернув контратаку. По части борьбы Месси был немного исландцем. Именно это качество помогло «нашим парням» добиться успеха на Евро-2016. Боевитость же была их визитной карточкой в первой половине игры с Аргентиной.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва сценарий первой половины игры продолжился – Аргентина атаковала, а Исландия играла на сдерживание. И вновь успешно.

Не веря в партнеров, Месси принялся бить по воротам. За тайм десятый номер нанес сразу восемь ударов, тогда как до перерыва лишь три. Но результативным не стал ни один.

В середине тайма Месси не реализовал пенальти – с ударом справился вратарь. Справедливости ради, пенальти стал возможен благодаря Месси – Магнуссон сбил Месу, которому классный пас дал Лео.

Воодушевившись удачей вратаря, Исландия хладнокровно удержала ничью.

Однажды экс-игрок Аргентины Хуан Рикельме так прокомментировал неудачи Месси в национальной команде: «в «Барсе» есть Иньеста. Месси может простоять десять минут, а Андрес в этом время будет развлекать зрителей. А в итоге хавбек найдет Лео в идеальной позиции. В сборной у него такого партнера нет». Самое время вспомнить его слова. Один в поле не воин. Не от хорошей жизни Месси много брал на себя, но лишь вредил команде.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Отбитый Ханнесом Халльдоурссоном пенальти в исполнении Лео Месси на 64-й минуте оказался решающим эпизодом. Второй раз Исландия могла не отыграться.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

АРГЕНТИНА

Кабальеро 6,0 Сальвио 6,0 Отаменди 6,5 Рохо 6,5 Тальяфико 5,5 Меса 5,5 (Игуаин) б/о Билья 5,5 (Банега) 5,5 Маскерано 6,5 Ди Мария 4,5 (Павон) 6,5 Месси 5,0 Агуэро 7,0

ИСЛАНДИЯ

Халльдоурссон 7,5 Севарссон 6,5 Арнасон 6,5 Сигурдссон 6,0 Магнуссон 5,5 Гудмундссон 6,0 (Гисласон) 6.0 Гуннарссон 6,5 (Скуласон) 6.0 Холлфдрессон 7,0 Бьярнасон 6,0 Сигурдссон 6,5 Финнбогасон 7,5 (Сигурдарсон) б/о

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Финнбогасон – 7,5. Забил гол. Почти не допускал брака, классно сохраняя мяч своей команде в трудных ситуациях. А еще дважды испортил настроение Лео Месси – отбором мяча у лидера и перехватом передачи десятого номера.

Халльдоурссон – 7,5. Отразил удар Месси с пенальти. Справился с коварным ударом Павона, когда на пути полета мяча была толпа игроков. Несколько раз перехватывал навесы.

Агуэро – 7,0. Выжал максимум из минимума, ловко обработав мяч после неудачного удара Рохо.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Сампаоли – 5,0. Наставник уверенно говорил перед игрой. Про его действия такого сказать нельзя. Выпустил Игуаина лишь за шесть минут до конца основного времени. Ранее появившийся на поле Банега в матч не попал.

Хадльгримссон – 6,5. Сделал замены, которые не сломали игру. Выбрал удачные план на матч, перекрыв подходы к воротам своей сборной через центр.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Агуэро !

Стремительно развернулся и нанес неотразимой удар в верхний угол ворот.

Финнбогасон =

Оказался самым расторопным после флангового прострела.