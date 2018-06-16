– Теперь можно с уверенностью констатировать: футбол стал совсем другой игрой. Раньше менялась тактика, скорость и мастерство футболистов, а сейчас с применением технологий влияние на исход стали оказывать дополнительные факторы. Когда ввели систему определения гола – это еще ладно. Все-таки вмешательство в игру минимально – пересек или не пересек, и играем дальше.

– А теперь?

– На телекартинке все выглядит красиво, но, скажем, где подготовить классных специалистов для VAR? Тем, кто сидят у телевизора, нужно знать правила игры, как минимум, не хуже, чем те, кто судят на поле, а в идеале разбираться лучше. Вот берем первый гол испанцев Португалии – очевидный же фол со стороны Косты. Как арбитр, который представляет Италию – футбольную державу, не разобрался в простейшей ситуации? Где был VAR? Почему не обратился арбитр в поле, хотя имел право. А другой не стесняется это делать, и решения меняются.

– Вы про матч Франция – Австралия?

– Да. Уругваец решил пошушукаться, и оказалось правильно. А исландец сфолил на аргентинце Павоне – пятьсот процентный пенальти, а что VAR? Франции помог, а Аргентине получается нет. Разве не смешно. Раз они там сидят в специальной комнате, почему не поступил сигнал: «Браток, давай-ка останавливай матч и ставь на точку»?

– Раньше поражения можно было объяснять своей плохой игрой или ошибками судей, сейчас, видимо, добавится еще и фактор VAR?

– Да. И будет не чемпионат мира, а чемпионата VARа. Таких разговоров будет все больше и больше. Очень серьезное влияние на содержание игры. А как в Германии, когда судья вернул команды из туннеля, когда те спускались на перерыв, и велел бить установленный при просмотре пенальти. Болельщики ушли пить пиво при одном счете, а вернулись при другом.

– Вы изначально были против VAR?

– Конечно. Ведь даже внедрение устройства для переговоров между судьями расхолаживает. Хороший арбитр должен чувствовать игру, интуитивно понимать, где будет горячо, пусть в какие-то моменты обзор неизбежно будет перекрываться, а сейчас с надеждой на подсказку видно, что многие даже располагаются неправильно.