Как только сборная Аргентины получила путевку на ЧМ-2018, стало ясно, что за неофициальный титул самого популярного человека чемпионата мира поспорят трое: бразилец Неймар, португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси. Интересно, что никто из них, в отличии от многочисленных, прилетевших в Россию, немцев и испанцев не выигрывал самый престижный турнир планеты Земля.​

«Месси» были много. Даже слишком. Они были одеты в традиционные полосатые бело-голубые (La Albiceleste – ла альбиселесте) футболки, а также в черные, белые и даже красные. Также на них красовались женские, крайне сексуальные майки с бретельками, толстовки, дождевики, ветровки и даже позднеосенние куртки. Зачем эти почти пуховики аргентинцы несли на стадион, не понятно. Наверное, на всякий случай – вдруг снег пойдет. Прилетели-то они в Москву, когда прохладненько было. А на улице стояла жара.

На выходе с платформы станции метро «Спартак» китайский телеканал снимал сдендап. Обычное дело. Но только не перед матчем Исландия – Аргентина! Корреспондента с микрофоном окружили аргентинцы, спели что-то, подняли, покружили, поставили на место и пошли дальше.

Аргентинцы носят на руках китайца перед матчем с Исландией на станции метро «Спартак». Когда еще такое будет 🙂 #ЧМ2018 pic.twitter.com/903afS5ilS — Руслан Абушкин (@abushkin) 16 июня 2018 г.

Самому маленькому «Месси» было два годика и он категорически отказался фотографироваться. Самому опытному – под 80. В таком возрасте в футбол обычно играют только на приставке и смотрят с трибуны.

Увидев мой неподдельный интерес и блеск в глазах при съемках очередной спины с надписью MESSI, один аргентинец показал жестами: мол, я – не «Месси» и добавил: «Просто болельщик своей сборной и люблю всех игроков. Правда, Месси немного больше. Он обязательно должен выиграть чемпионат мира! Ведь футбол – справедливая игра. Правда?» С последним соглашаюсь. Но сколько их, великих, не целовали заветный золотой Кубок.

Конечно, среди Мессипоклонников были не только аргентинцы. Один болельщик отвел меня в сторону, задрал майку сборной Аргентины, а там – футболка команды… Германии. «Мои играют в воскресенье, а пока я понаблюдаю за Месси. Вот если в финале, как и четыре года назад встретятся Аргентина и Германия, поболею за немцев, ведь я живу в Мюнхене».

Российских поклонников великого аргентинца тоже было немало. Многие на ЧМ-2018 болеют персонально за аргентинца, поскольку представляют официальный фан-клуб «Барселоны». Вот с ней-то Лео выиграл все, что можно. И не по одному разу. А в сборной – как отрезало. Есть у него золотая медаль Олимпиады-2008. Но это – так, победка… Четыре раза Месси стоял в шаге от, по-настоящему, серьезных успехов – на Кубках Америки-2007, 2015, 2016 и ЧМ-2014. Но всякий раз находилась команда посильнее.

Встречались среди «Месси» и китайцы – куда ж без них. У одной китаянки в руках был рукописный плакат с надписью на четырех языках «Месси родился для футбола» и вырезанная из бумаги мордочка великого аргентинца. Через 10 метров стояла ее землячка с фотоколлажом: Месси/Сальвадор Дали (по половине лица) и надписью на испанском EMPIEZA EL, что переводится как НАЧАЛО.

В добрый путь, король Лео!

Но вот матч с Исландией Месси явно не удался. И дело даже не в незачетом пенальти. Кстати, после неудачного удара все аргентинские болельщики затянули песню: «Месси! Месси!». Но нужно признать, исландцы закрыли лидера сборной Аргентины почти наглухо.

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ «МЕССИ»