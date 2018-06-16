Футбольный карнавал, едва начавшись, накрыл нас с головой. Идешь по Никольской – вот поют перуанцы, здесь танцуют аргентинцы. Утром в субботу я понял, для чего московские власти сделали сквер в «Зарядье» именно в виде такой горки. Он был оккупирован на несколько часов гигантской многотысячной армией исландских болельщиков (из страны выехал болеть, по слухам, каждый десятый житель острова). А вечером, после матча открытия, в московском метро, распивая безалкогольное пиво, братались немцы и мексиканцы, которым еще предстояло играть друг против друга, и обсуждают при этом наши стартовые 5:0!

Я очень брось произносить пафосные слова, но у меня, в меру циничного и рассудочного человека, чуть не слезы накатывали на глаза, когда я понимал: мы дождались этого, настоящий праздник пришел и в нашу страну, именно нашу страну увидят сейчас в наилучшем, не политизированном виде, а восторженными глазами простого болельщика люди со всего мира!

А ведь многие журналисты, чего греха таить, избалованы поездками и на чемпионаты мира, и на чемпионаты Европы. Эту атмосферу карнавала мы видели много раз и много где. Но все эти вечера я иду по центру Москвы, вижу этот карнавал – и не могу им надышаться, хочется, чтобы это ощущение длилось как можно дольше.

В телеэфире накануне открытия витийствовал пропагандист: дай бог, чтобы за этот месяц представители МВД, ФСБ, Росгвардии не возненавидели футбол. Спросил на входе в «Лужники» у симпатичной девушки-полицейской, проводившей досмотр:

– Ненавидите футбол?

Посмотрела как на умалишенного:

– Праздник же!

И на улицах праздник. Даже у неожиданно ставшей толерантной полиции – когнитивный диссонанс: видишь толпу болельщиков – а хватать никого не надо.

Комментаторы «Первого канала», начиная игру Португалия – Испания, матч космического уровня, удачно пошутили: вчера, мол, был старт чемпионата, а сегодня старт футбола. Дело не в иронии отнашей сборной. Как бы мы ни закончили, позора уже не будет. Большой, настоящий футбол – это какие угодно причуды, загадки. Вот почему и Роналду, и Месси – два гения, оба поцелованы богом, обоим отмерено таланта выше всех разумных пределов, но один делает феерический хет-трик, а другой вяло пробивает пенальти. Что тут важнее – лоси-исландцы, цепко борящиеся за мяч на каждом участке роля, или моральный прессинг от заочного соперничества с Роналду?

Чемпионат будет с нами еще четыре недели. И мы как-то вдруг на футбол обратили внимание. Древняя старушка, которая еле передвигалась, увидев у меня бейджик с аккредитацией, подошла в метро:

– Милок, правда что ли, Месси не забил с пенальти?

Я от неожиданности не смог даже ничего ответить – только разве что развести руками.