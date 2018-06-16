ДО МАТЧА

Тренер сборной Перу Рикардо Гарека был настроен решительно. На предматчевой пресс-конференции он заявил, что главная задача его команды – выход из группы.

– Мы хорошо готовы к турниру тактически и физически, наш капитан Паоло Герреро в хорошей форме. Я вижу, что команда прибавляет от игры к игре, – сказал Гарека.

Но в то же время фаворитами считались европейцы. На победу сборной Дании букмекеры предлагали коэффициент 2,5, в то время как успех перуанцев оценивался в 3,8. Видимо, сказывалось то, что датчане провели хороший подготовительный цикл, в котором отлично выглядели против сборной Чили, которая играет в схожем с Перу стиле.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Стартовые минуты показали, что изначальные расклады были ошибочными. Перуанцы плотно завладели мячом и начали создавать опасные подходы к воротам Каспера Шмейхеля. Уже на 10-й минуте Йосимар Йотун плотно приложился метров с 25, но датский вратарь намертво зафиксировал мяч. Но на этом команда Гареки не успокоилась. Кристиан Куэва накручивал защитников Дании на границе штрафной площади, выискивая моменты для проникающей передачи на Андре Каррильо, который был чрезвычайно активен.

В первой половине тайма о датчанах вспоминать вообще не приходилось. Команда Аге Харейде оборонялась и никак не могла довести мяч до чужой трети поля. Кристиан Эриксен опускался в центр поля, чтобы начинать атаки, но попадал под жесткий прессинг Ренато Тапии и Йотуна. Из этого прессинга вырастали опасные атаки сборной Перу, одну из которых завершал Джефферсон Фарфан. Партнер вывел его на отличную позицию чуть правее центра штрафной площади, но удар игрока «Локомотива» накрыл Симон Кьер.

Во второй половине стартового тайма датчане взяли мяч под контроль. Это удалось за счет того, что перуанцы сбавили давление и откатились на свою половину поля. Однако главный момент создала команда Гареки. Куэва вновь блестяще сыграл в на входе в штрафную, убрал на противоходе защитника и заставил его сфолить.

После видеопросмотра судья назначил пенальти в ворота Шмейхеля. К точке подошел Куэва и… исполнил Лионеля Месси.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторую половину матча гораздо лучше начали датчане. Они не стали повторять ошибок первого игрового отрезка, забрав мяч под свой контроль, но, тем не менее, моменты создавали перуанцы. Куэва вновь вошел в штрафную, уложил соперника на замахе и отдал пас на дальнюю штангу, где с мячом не смогли справиться поочередно Каррильо и Эдисон Флорес.

Расплата последовала незамедлительно. Быструю контратаку после потери перуанцев возглавил Кристиан Эриксен, Юссуф Поульсен отлично открылся в полуфланг и полузащитник «Тоттэнхема» выдал блестящий пас на выход нападающего «РБ Лейпциг» один на один с вратарем Перу. Поульсен был точен и вывел Данию вперед.

Перуанцы ответили шквалом атак, но всякий раз в завершении им не хватало точности. Команда Гареки никак не могла совладать с нервами, хотя в подготовительной стадии делала все очень классно.

Спустя десять секунд после выхода на замену мог забивать Паоло Герреро, но его удар головой зафиксировал в своих перчатках Шмейхель. На 70-й минуте Фарфан на пару с Карильо мог замыкать передачу партнера на дальней штанге, но чуть-чуть не успел к эпизоду. Он же имел великолепный момент за десять минут до финального свистка, пробив из центра штрафной площади, но Шмейхель при помощи защитника удар отразил. Чуть ранее с той же позиции пяткой бил Герреро, но не попал в створ. Финальный навал перуанцев не принес результата. Команда Гареки проиграла и осложнила себе основную задачу.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Незабитый пенальти в исполнении Кристиана Куэвы. Этот момент надломил команду Перу психологически. Во втором тайме Дания взяла игру под контроль и забила мяч в контратаке. Перуанцы, утратившие кураж после незабитого пенальти, так и не смогли побороть нервы и забить Шмейхелю.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ПЕРУ

Гальесе 6,0 Адвинкула 6,5 Рамос 5,5 Родригес 6,0 Трауко 5,5 Тапиа 6,0 (Акино) б/о Йотун 6,5 Каррильо 7,0 Куэва 6,0 Флорес 5,5 (Герреро) 6,5 Фарфан 6,5 (Руидиас) б/о

ДАНИЯ

Шмейхель 8,0 Дальсгор 5,5 Кьер 6,5 Кристенсен 6,0 (М. Йергенсен) 6,0 Ларсен 5,5 Квист 5,5 (Шене) 6,0 Дилейни 6,0 Ю. Поульсен 7,0 Эриксен 6,0 Систо 6,0 (Брейтуэйт) 5,5 Н. Йергенсен 6,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Каспер Шмейхель. Отразил целый ряд опаснейших атак сборной Перу. На его счету шесть отраженных ударов, в том числе опаснейший выстрел Фарфана из центра штрафной площади за десять минут до финального свистка.

Кристиан Эриксен. Отдал потрясающий с технической точки зрения голевой пас на Поульсена, придав мячу обратное вращение, чтобы нападающий мог успеть к нему и не попасть в офсайд.

Кристиан Куэва. Лучший игрок матча в составе сборной Перу. Да, не забил пенальти, но создал целый ряд моментов для своих партнеров.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Гарека – 6,5. Разложил игру датчан по полочкам: его ребята не давали крепким, играющим датчанам ни голову поднять, ни вздохнуть. Не вина его, а беда в том, что от перуанцев в этот вечер отвернулась удача.

Харейде – 5,5. Его команде откровенно повезло, но все же без тренерской руки не обошлось: активная игра датчан в начале после перерыва, обернувшаяся победным голом, явно была спровоцирована установкой в раздевалке.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Поульсен =

После проникающей передачи Эриксена выскочил один на один с вратарем и отправил мяч низом в ближний угол.

***

Перу – Дания – 0:1 (0:0)

Гол: Поульсен, 59

Не реализованный пенальти: Куэва, 45+1 (выше ворот)

Перу: Гальесе, Адвинкула, Рамос, Родригес, Трауко, Тапиа (Акино, 87), Йотун, Каррильо, Куэва, Флорес (Герреро, 62), Фарфан (Руидиас, 85)

Дания: Шмейхель, Дальсгор, Кьер, Кристенсен (М. Йергенсен, 81), Ларсен, Квист (Шене, 35), Дилейни, Ю. Поульсен, Эриксен, Систо (Брейтуэйт, 67), Н. Йергенсен

Предупреждения: Тапиа, 38; Дилейни, 86; Поульсен, 90+3

Судьи: Гассама (Гамбия), Бирумушану (Бурунди), Эчиали, Абид-Шареф (оба – Алжир).

16 июня. 19.00. Саранск. +18, облачно. «Мордовия Арена».