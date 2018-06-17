Разумеется, действующий чемпион мира приехал в Россию, чтобы защищать свой титул. И репутацию – с 2005-го Германия не бывает без призов.

Йоахим Лев – главный дуайен тренерского цеха на чемпионате мир в России, хоть по возрасту и не самый старший. Собственно, и по стажу работы Оскар Табарез опережает его на несколько месяцев. Но всеми без исключения Лев воспринимается как фигура, которая была всегда. Что, в общем-то, правильно – первые медали он брал еще в качестве ассистента Юргена Клинсманна.

Первый матч главного тренера Йоахима «Йогги» Лева (всего их уже 162, 107 побед, 30 ничьих, 25 поражений) состоялся 16 августа 2008-го. Швеция получила 3:0, за Германию играли Лам, Швайнштайгер, Леманн, Нойвилль, и даже Малик Фатхи. Тогда игрок «Герты», а впоследствии – московского «Спартака».

Если посмотреть на нынешних соперников – Хуан Карлос Осорио тогда тренировал «Нью-Йорк Метростарз», Шин Тэ Ен был младшим помощником тренера в австралийском «Квинслэнде», а Янне Андерссон тренировал на родине «Хальмстад». Вряд ли они могли предположить такую встречу в 2018-м.

За всю историю сборной Германии у нее было всего 10 тренеров (плюс комитет немецкого футбольного союза с 1908-го по 1926-й). По количеству побед Лев давно лидер, по количеству матчей сравняется с Зеппом Гербергером как раз в России – если дойдет до полуфинала. По медалям Лев тоже лидер, и лишь по количеству побед на крупных турнирах его опережает Гельмут Шен (победы на чемпионатах Европы-1972 и мира-1974).

Все эти годы Лев не только шлифовал стратегию игры своей команды, но и постоянно совершенствовал тренерский штаб. Сегодня в нем присутствует даже Мирослав Клозе, ставший лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира 4 года назад. А так же менеджер Оливер Бирхофф, помощники Томас Шнайдер, Маркус Зорг, и Андреас Кепке. Все сборные Лева – родственники, но они не всегда были похожи друг на друга.

В 2008-м он проиграл Испании финал чемпионата Европы в Вене – и споры о том, не использовал ли руки Фернандо Торрес, продавливая Филипа Лама – не утихают до сих пор. Как ни странно, 10 лет спустя в Россию приехал один из участников того матча – Марио Гомес тогда сыграл 11 минут. Тогда Ермания использовала схему 4-2-3-1 с классическим атакующим полузащитником Баллаком, а Филипп Лам играл слева.

2 года спустя в ЮАР Лев снова уступил Испании – и снова были претензии к судьям. Еще в группе случилось сомнительное удаление Мирослава Клозе, а полуфинал с испанцами из-за сомнительной дисквалификации пропустил Томас Мюллер, ставший открытием того чемпионата. Никакого Баллака в команде уже не было, в воротах впервые игра Мануэль Нойер, в полузащите солировал Месут Озил, набирал соки Тони Кроос, а Лам уже был капитаном.

В 2012-м немцы напоролись в полуфинале на Италию, и не справились с Марио Балотелли. Привычный уже состав усилил Матс Хуммельс (игроков «Боруссии» в команде было много), впервые на крупном турнире сыграл Марко Ройс.

Чемпионат мира-2014 – пиковая точка карьеры Лева. Сам он часто говорит о роли в том успехе Хосепа Гвардиолы, который стал учить игроков «Баварии» играть в совсем другой футбол. «Йогги» многое взял на вооружение, но, например, удивил всех игрой с четырьмя центральными защитниками (во многом вынужденной). Чемпионами мира в числе прочих стали Кевин Гросскройц и Эрик Дурм, как раз из Дортмунда, чьей задачей было больше «склеивание» коллектива из двух главных клубов чемпионата – «Баварии» и «Боруссии». Феерическую победу немцев над Бразилией (7:1) конечно не забудет никто. Кстати, впервые на турнире сборной не оказалось Марио Гомеса.

Форвард вернулся в команду на Евро-2016 (после триумфа в Бразилии с сборной попрощались Лам, Мертезакер и Клозе). В четвертьфинале с Италией Гоме здорово помог команде, но… полученная травма не позволила сыграть в 1/2 против хозяев турнира. Франция оказалась сильнее, и выиграла 2:0. Но Лев, как обычно, привез домой медали.

Именно в этот момент привычный ритм тренерской жизни изменился – в 2017-м Германии предстоял Кубок конфедераций. Тренеры решили привезти сюда не всех сильнейших, более того, некоторые молодые игроки отправились на проходивший параллельно финал Евро в возрастной категории «U-21» Молодая и задорная немецкая сборная буквально влюбила в себя всех, ярко прошлась по турниру, и увезла домой трофей. Впрочем, большого интереса то соревнование не вызвало – его в Германии считают разновидностью товарищеского матча.

И вот обновленная сборная, снова с Гомесом – в России. Завтра она начинает путь к мечте – пятому титулу чемпионов. Шапками немцы теперь никого не закидывают, о перспективах говорят осторожно. Так же было и перед Бразилией-2014. Но все понимают – другого места, кроме как в призах – не подразумевается. 13 лет и 8 турниров эта традиция выдерживается с немецкой четкостью.

Мексиканцев Германия разгромила на Кубке конфедераций в прошлом году (4:1). Возможно, никаких параллелей проводить не нужно, да и Лев от них отказывается, но что абсолютно точно – они уверены в себе значительно более, чем 4 года назад.