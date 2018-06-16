Таксисты и болельщики. Противостояние
Автор «Советского спорта» делится полемическими мыслями после сегодняшней трагедии на улице Москвы.
Неадекватный водитель сбил группу людей на тротуаре. Несколько из них были мексиканскими футбольными болельщиками, поэтому на ленты информагентств сразу же попало «таксист въехал в группу болельщиков». Поправлять меня и говорить, что называть его неадекватным нельзя, степень определит потом суд – не нужно. Для меня любой человек, сознательно сворачивающий с дороги на тротуар (посмотрите видео – там все хорошо видно), неадекватен просто по определению. Даже если «заснул» или «потерял сознание» – утекает из машины как моментально пробудившийся и все осознавший заяц.
Как сегодня у Гостиного двора в Москве таксист сбил семерых человек и попытался убежать. pic.twitter.com/jEiZZjIAzS— Рустем Адагамов (@adagamov) 16 июня 2018 г.
Не хочется клеветать ни на кого, не хочется обобщать, тем более если речь идет о конкретном отморозке, которого теперь осудят, а пострадавшим – дай бог здоровья.
Я попытался сегодня утром выписать весь негатив, который связан с чемпионатом мира. Точнее, так: найти тех, кто недоволен приходом чемпионата. Тут были и отморозки, которые в московском дворе столкнули нигерийца с козырька подъезда, и теперь тот лежит с двумя сломанными пятками. Тут были какие-то неведомые нам студенты, которым не нравится фан-зона. А все остальные «недовольные» – это многочисленные таксисты. Повторюсь, не хочу всех мазать одной черной краской. Но за минувшие дни огромное количество историй связано именно с ними.
Я сейчас не о тех таксистах, которые берут с китайцев за проезд от Шереметьева до отеля денег вдове больше, чем они потратили на полет от Китая до Москвы – таких подлецов всегда хватало и хватает. Не о них речь.
Подъезжаю на такси к Ильинке 13 июня, чтобы идти на концерт на Красной площади. Повернуть в сторону Красной площади нельзя нигде, таксист понимает, что надо высадить меня на площади Дзержинского (ныне – Лубянке), и глядя на толпы ликующих в карнавальном вихре иностранцев на Никольской улице и вокруг нее, испуганно произносит:
– Так, надо срочно отключаться от системы.
– Почему? Вам разве не выгодно?
– Нет, не люблю иностранцев. Наш человек всегда ведет себя в такси культурно. Иностранец – нет.
Уж не знаю, с кем ему доводилось сталкиваться и кого возить, но высадив меня, он резко дал по газам, лишь бы скрыться скорее от этого страшного места.
Утром сегодня вез меня другой таксист и долго рассказывал, какие трудности вызвал в его жизни чемпионат. Искренне удивляюсь:
– Какие трудности? У вас же клиентов столько потенциальных добавилось!
– Нет, вчера еду по Вернадке, так там из фан-зоны столько вываливается народу! И чтобы поймать такси, они вываливаются прямо на проезжую часть. Три полосы, четыре полосы – они во всех стоят и руками машут. Может, у них в Китае так и принято ловить такси, но у нас нет. Пришлось выйти и двоим на месте морду набить.
Я предпочел в обсуждения уже не вступать.
А теперь еще и жуткая история с водителем из Средней Азии, который свернул на тротуар и проехался по толпе…
Не хочу из таксистов делать некое исчадие ада, но помните, что город – это стресс, в том числе для тех, кто приехал сюда на заработки. Как себя в условиях стресса ведут люди – по-разному ведут. Будьте осторожны, берегите себя и здоровья вам.