Неадекватный водитель сбил группу людей на тротуаре. Несколько из них были мексиканскими футбольными болельщиками, поэтому на ленты информагентств сразу же попало «таксист въехал в группу болельщиков». Поправлять меня и говорить, что называть его неадекватным нельзя, степень определит потом суд – не нужно. Для меня любой человек, сознательно сворачивающий с дороги на тротуар (посмотрите видео – там все хорошо видно), неадекватен просто по определению. Даже если «заснул» или «потерял сознание» – утекает из машины как моментально пробудившийся и все осознавший заяц.

Как сегодня у Гостиного двора в Москве таксист сбил семерых человек и попытался убежать. pic.twitter.com/jEiZZjIAzS — Рустем Адагамов (@adagamov) 16 июня 2018 г.

Не хочется клеветать ни на кого, не хочется обобщать, тем более если речь идет о конкретном отморозке, которого теперь осудят, а пострадавшим – дай бог здоровья.

Я попытался сегодня утром выписать весь негатив, который связан с чемпионатом мира. Точнее, так: найти тех, кто недоволен приходом чемпионата. Тут были и отморозки, которые в московском дворе столкнули нигерийца с козырька подъезда, и теперь тот лежит с двумя сломанными пятками. Тут были какие-то неведомые нам студенты, которым не нравится фан-зона. А все остальные «недовольные» – это многочисленные таксисты. Повторюсь, не хочу всех мазать одной черной краской. Но за минувшие дни огромное количество историй связано именно с ними.

Я сейчас не о тех таксистах, которые берут с китайцев за проезд от Шереметьева до отеля денег вдове больше, чем они потратили на полет от Китая до Москвы – таких подлецов всегда хватало и хватает. Не о них речь.

Подъезжаю на такси к Ильинке 13 июня, чтобы идти на концерт на Красной площади. Повернуть в сторону Красной площади нельзя нигде, таксист понимает, что надо высадить меня на площади Дзержинского (ныне – Лубянке), и глядя на толпы ликующих в карнавальном вихре иностранцев на Никольской улице и вокруг нее, испуганно произносит:

– Так, надо срочно отключаться от системы.

– Почему? Вам разве не выгодно?

– Нет, не люблю иностранцев. Наш человек всегда ведет себя в такси культурно. Иностранец – нет.

Уж не знаю, с кем ему доводилось сталкиваться и кого возить, но высадив меня, он резко дал по газам, лишь бы скрыться скорее от этого страшного места.

Утром сегодня вез меня другой таксист и долго рассказывал, какие трудности вызвал в его жизни чемпионат. Искренне удивляюсь:

– Какие трудности? У вас же клиентов столько потенциальных добавилось!

– Нет, вчера еду по Вернадке, так там из фан-зоны столько вываливается народу! И чтобы поймать такси, они вываливаются прямо на проезжую часть. Три полосы, четыре полосы – они во всех стоят и руками машут. Может, у них в Китае так и принято ловить такси, но у нас нет. Пришлось выйти и двоим на месте морду набить.

Я предпочел в обсуждения уже не вступать.

А теперь еще и жуткая история с водителем из Средней Азии, который свернул на тротуар и проехался по толпе…

Не хочу из таксистов делать некое исчадие ада, но помните, что город – это стресс, в том числе для тех, кто приехал сюда на заработки. Как себя в условиях стресса ведут люди – по-разному ведут. Будьте осторожны, берегите себя и здоровья вам.