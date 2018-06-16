Сборная Хорватии стартовала на чемпионате мира с неубедительной победы над Нигерией (2:0).

ДО МАТЧА

Особое значение это встрече придала осечка сборной Аргентины в матче с Исландией, поскольку позволяла победителю выйти на безоговорочное первое место в группе и сделать весомую заявку на выход в плей-офф.

Фаворитом матча представлялась звездная по составу сборная Хорватии, имеющая все шансы повторить достижение 1998 года, когда Шукер и компания на французских полях дотянулись до бронзовых медалей. Нигерийцы же за всю историю в финальных раундах чемпионатов мира выиграли пять всего пять матчей. Зато все – над европейскими сборными. Это добавляло матчу интриги.

В составе африканской команды с первых минут вышел на поле уроженец Санкт-Петербурга Брайн Идову, которому после развала пермского «Амкара» придется по завершении мундиаля искать себе новый клуб. Впрочем, есть все основания считать, что недостатка в предложениях он испытывать не будет.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Вопреки ожиданиям, хорватам не удалось с первых минут подавить оппонента. Желания у футболистов было много, но мысли за ногами не успевали, поэтому до ума ни тем ни другим долгое время довести атаки не удавалось. Достаточно сказать, что в первом тайме не было нанесено ни одного удара в створ ворот.

В этой ситуации на помощь европейцам пришел удачно разыгранный стандарт. Анте Ребич выиграл борьбу на ближней штанге и скинул Марио Манджукичу. Удар форварду не удался, но мяч попал Одженекаро Этебо во внутреннюю сторону бедра и отскочил точно в угол.

Гол взбодрил «шашечных», и они провели еще несколько хороших атак, в которых особо выделялся Иван Ракитич, дирижировавший в середине поля. А вот его не менее звездный партнер Лука Модрич вряд ли занесет первые 45 минут на чемпионате мира себе в актив.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Во второй половине игра окончательно разбилась на эпизоды, в которых преобладала борьба, а не тонкий расчет. Символичен эпизод, когда Шиме Врсалько в атаке столкнулся с владевшим мячом Анте Ребичем. Причем защитник налетел на партнера, находившегося в статичном положении.

И вновь «шашечным» пришли на помощь стандарт и умение побороться вверху Манджукича. На сей раз Виллиам Троост-Эконг настолько перепугался, что может упустить форварда, что от страха обнял оппонента, замкнув на нем руки в замок. Пенальти уверенно реализовал Модрич. Этот гол стал 2400-м в истории чемпионатов мира.

В попытке переломить ход встречи Гернот Рор выпустил на поле хорошо известного российским болельщикам Ахмеда Мусу, но форвард растворился на поле и ничем примечательным не запомнился.

Хорватия одержала победу на классе, но качеством своей игры совсем не впечатлила, ничем не оправдав статус теневого фаворита мундиаля. Европейцам надо обязательно прибавлять, ведь в следующем туре их ждет Аргентина во главе с разозленным Месси.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Ведя с минимальным счетом, хорваты не могли отделаться от мыслей, что любой рикошет может лишить их победы, и поэтому действовали сковано. Однако заработанный Манджукичем пенальти снял эти оковы и позволил провести последние минуты, наслаждаясь футболом и чемпионатом мира.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ХОРВАТИЯ

Субашич 5,5 Врсалько 5,5 Ловрен 6,0 Вида 6,0 Стринич 5,5 Ракитич 6,5 Модрич 5,5 Ребич 6,0 (Ковачич) б/о Крамарич 5,0 (Брозович) б/о Перишич 6,0 Манджукич 7,0 (Пьяца) б/о

НИГЕРИЯ

Узохо 5,5 Абдуллахи 5,0 Троост-Эконг 4,0 Балогун 5,5 Идову 5,5 Этебо 4,5 Ндини 5,0 Мозес 6,0 Оби Микел 4,5 (Нванкво) б/о Ивоби 4,5 (Муса) б/о Игало 5,0 (Ихеаначо) б/о

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Манджукич – 7,0. Очевидно лучший игрок матча. Цеплялся в атаке за все мячи, классно действовал в подыгрыше, забил рикошетом от соперника мяч и заработал пенальти. Самое светлое пятно в игре хорватской сборной.

Ракитич – 6,5. Без активной помощи Модрича ему было тяжеловато справляться в середине поля, поэтому блистал лишь местами. Тем не менее запомнился парой хитрых разрезающих передач и и хорошо спланированных комбинаций.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Далич – 5,5. Не смог настроить команду на матч. Сначала хорваты выглядели излишне уверенными в своих силах, а когда добились преимущества побоялись его развить. Обыграл оппонента благодаря классу игроков, а не тактическими сюрпризами.

Рор – 4,5. Тренеру сборной Нигерии и вовсе предъявить нечего. Оставил в запасе Мусу и Ихеаначо, выпустив их только по ходу матча. Не смог воспользоваться скоростью и талантами самого активного своего футболиста в этой встрече Виктора Мозеса.

РЕЙТИНГ МАТЧА

4,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

1:0 – Этебо (в свои ворота) ?

После подачи углового Манджукич головой замыкал скидку Ребича, и мяч рикошетом от нигерийского полузащитника отскочил в угол ворот.

2:0 – Модрич (с пенальти) =

Уверенно реализовал пенальти. Молодец.

***

Хорватия – Нигерия – 2:0 (1:0)

Голы: Этебо, 32 (в свои ворота) – 1:0. Модрич, 71 (с пенальти) – 2:0

Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Модрич, Ребич (Ковачич, 78), Крамарич (Брозович, 60), Перишич, Манджукич (Пьяца, 86)

Нигерия: Узохо, Абдуллахи, Троост-Эконг, Балогун, Идову, Этебо, Ндини, Мозес, Оби Микел (Нванкву, 88), Ивоби (Муса, 62), Игало (Ихеаначо, 73)

Предупреждения: Ракитич, 30; Троост-Эконг, 70; Брозович, 89

Судьи: Риччи, Карвальо, Гассе (все – Бразилия), Лаос (Испания)

16 июня. 22.00. Калининград. +20, облачно. Стадион «Калининград»