Хорватия вымучила победу над Нигерией, но Манджукич – молодец. Главное о матче
Сборная Хорватии стартовала на чемпионате мира с неубедительной победы над Нигерией (2:0).
ДО МАТЧА
Особое значение это встрече придала осечка сборной Аргентины в матче с Исландией, поскольку позволяла победителю выйти на безоговорочное первое место в группе и сделать весомую заявку на выход в плей-офф.
Фаворитом матча представлялась звездная по составу сборная Хорватии, имеющая все шансы повторить достижение 1998 года, когда Шукер и компания на французских полях дотянулись до бронзовых медалей. Нигерийцы же за всю историю в финальных раундах чемпионатов мира выиграли пять всего пять матчей. Зато все – над европейскими сборными. Это добавляло матчу интриги.
В составе африканской команды с первых минут вышел на поле уроженец Санкт-Петербурга Брайн Идову, которому после развала пермского «Амкара» придется по завершении мундиаля искать себе новый клуб. Впрочем, есть все основания считать, что недостатка в предложениях он испытывать не будет.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Вопреки ожиданиям, хорватам не удалось с первых минут подавить оппонента. Желания у футболистов было много, но мысли за ногами не успевали, поэтому до ума ни тем ни другим долгое время довести атаки не удавалось. Достаточно сказать, что в первом тайме не было нанесено ни одного удара в створ ворот.
В этой ситуации на помощь европейцам пришел удачно разыгранный стандарт. Анте Ребич выиграл борьбу на ближней штанге и скинул Марио Манджукичу. Удар форварду не удался, но мяч попал Одженекаро Этебо во внутреннюю сторону бедра и отскочил точно в угол.
Гол взбодрил «шашечных», и они провели еще несколько хороших атак, в которых особо выделялся Иван Ракитич, дирижировавший в середине поля. А вот его не менее звездный партнер Лука Модрич вряд ли занесет первые 45 минут на чемпионате мира себе в актив.
ВТОРОЙ ТАЙМ
Во второй половине игра окончательно разбилась на эпизоды, в которых преобладала борьба, а не тонкий расчет. Символичен эпизод, когда Шиме Врсалько в атаке столкнулся с владевшим мячом Анте Ребичем. Причем защитник налетел на партнера, находившегося в статичном положении.
И вновь «шашечным» пришли на помощь стандарт и умение побороться вверху Манджукича. На сей раз Виллиам Троост-Эконг настолько перепугался, что может упустить форварда, что от страха обнял оппонента, замкнув на нем руки в замок. Пенальти уверенно реализовал Модрич. Этот гол стал 2400-м в истории чемпионатов мира.
В попытке переломить ход встречи Гернот Рор выпустил на поле хорошо известного российским болельщикам Ахмеда Мусу, но форвард растворился на поле и ничем примечательным не запомнился.
Хорватия одержала победу на классе, но качеством своей игры совсем не впечатлила, ничем не оправдав статус теневого фаворита мундиаля. Европейцам надо обязательно прибавлять, ведь в следующем туре их ждет Аргентина во главе с разозленным Месси.
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
Ведя с минимальным счетом, хорваты не могли отделаться от мыслей, что любой рикошет может лишить их победы, и поэтому действовали сковано. Однако заработанный Манджукичем пенальти снял эти оковы и позволил провести последние минуты, наслаждаясь футболом и чемпионатом мира.
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
ХОРВАТИЯ
|
Субашич
|
5,5
|
Врсалько
|
5,5
|
Ловрен
|
6,0
|
Вида
|
6,0
|
Стринич
|
5,5
|
Ракитич
|
6,5
|
Модрич
|
5,5
|
Ребич
|
6,0
|
(Ковачич)
|
б/о
|
Крамарич
|
5,0
|
(Брозович)
|
б/о
|
Перишич
|
6,0
|
Манджукич
|
7,0
|
(Пьяца)
|
б/о
НИГЕРИЯ
|
Узохо
|
5,5
|
Абдуллахи
|
5,0
|
Троост-Эконг
|
4,0
|
Балогун
|
5,5
|
Идову
|
5,5
|
Этебо
|
4,5
|
Ндини
|
5,0
|
Мозес
|
6,0
|
Оби Микел
|
4,5
|
(Нванкво)
|
б/о
|
Ивоби
|
4,5
|
(Муса)
|
б/о
|
Игало
|
5,0
|
(Ихеаначо)
|
б/о
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Манджукич – 7,0. Очевидно лучший игрок матча. Цеплялся в атаке за все мячи, классно действовал в подыгрыше, забил рикошетом от соперника мяч и заработал пенальти. Самое светлое пятно в игре хорватской сборной.
Ракитич – 6,5. Без активной помощи Модрича ему было тяжеловато справляться в середине поля, поэтому блистал лишь местами. Тем не менее запомнился парой хитрых разрезающих передач и и хорошо спланированных комбинаций.
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Далич – 5,5. Не смог настроить команду на матч. Сначала хорваты выглядели излишне уверенными в своих силах, а когда добились преимущества побоялись его развить. Обыграл оппонента благодаря классу игроков, а не тактическими сюрпризами.
Рор – 4,5. Тренеру сборной Нигерии и вовсе предъявить нечего. Оставил в запасе Мусу и Ихеаначо, выпустив их только по ходу матча. Не смог воспользоваться скоростью и талантами самого активного своего футболиста в этой встрече Виктора Мозеса.
РЕЙТИНГ МАТЧА
4,5
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
1:0 – Этебо (в свои ворота) ?
После подачи углового Манджукич головой замыкал скидку Ребича, и мяч рикошетом от нигерийского полузащитника отскочил в угол ворот.
2:0 – Модрич (с пенальти) =
Уверенно реализовал пенальти. Молодец.
***
Хорватия – Нигерия – 2:0 (1:0)
Голы: Этебо, 32 (в свои ворота) – 1:0. Модрич, 71 (с пенальти) – 2:0
Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Модрич, Ребич (Ковачич, 78), Крамарич (Брозович, 60), Перишич, Манджукич (Пьяца, 86)
Нигерия: Узохо, Абдуллахи, Троост-Эконг, Балогун, Идову, Этебо, Ндини, Мозес, Оби Микел (Нванкву, 88), Ивоби (Муса, 62), Игало (Ихеаначо, 73)
Предупреждения: Ракитич, 30; Троост-Эконг, 70; Брозович, 89
Судьи: Риччи, Карвальо, Гассе (все – Бразилия), Лаос (Испания)
16 июня. 22.00. Калининград. +20, облачно. Стадион «Калининград»