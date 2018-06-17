Со вчерашнего дня на чемпионатах мира фиксируют голы и назначают пенальти с помощью видеоповторов и компьютерных технологий.

Дамы и господа, мы ведем прямой репортаж из Пхеньяна, где на ЧМ-2058 разгорается грандиозный скандал!

В матче между сборными Арктики и Антарктиды итальянский судья Какпопало Свистелли добавил к основному времени 26 минут и не засчитал гол, который принес победу антарктической команде и которого не было. Миллиарды зрителей видели, что после удара полунедовингера Пень Дуба голкипер Трень Брень (как известно, окрестности обоих полюсов давно заселили китайцы, переставшие помещаться у себя в стране) поймал мяч в двух-трех метрах перед линией ворот.

Однако компьютерная система решила иначе. Она автоматически подала сигнал арбитру, и тот зафиксировал взятие ворот. Причем на графической виртуальной картинке, немедленно продемонстрированной в прямом эфире, мяч действительно находится по другую сторону от лицевой линии, как при голе. Мир, не верь глазам своим!

Очевидно система была взломана хакерами. Они сбили исходные координаты и корректировали картинку по своему усмотрению. А также через глобальную сеть взломали защиту умных часов судьи и в несколько раз замедлили их ход. Все, что оставалось бедняге итальянцу, это тупо пялиться в циферблат, не понимая, почему время никак не заканчивается. Сразу после гола часы опять пошли нормально, и Свистелли свистнул финальный свисток.

Неизвестно, кто совершил этот взлом. Некоторые СМИ по старой привычке начали грешить на хакеров из России, но тут император Северной Кореи Ким Веч Ный, прежде не реагировавший ни на обвинения в подкупе, когда его страна получила ЧМ, ни на дальнейшие угрозы бойкота, вдруг выступил по ТВ с заявлением. Держа палец на огромной красной кнопке, которая, как известно, ни к чему не подключена, он предостерег Запад, Восток, Юг и Север от скоропалительных выводов.

Москва пока воздерживается от комментариев. Мол, не мы играли, не мы судили - значит, мы ни при чем.

Использование видео и компьютерной графики в судействе футбольных ЧМ ведет свой отсчет с 2018 года, когда чемпионат проходил как раз в России. С тех пор это направление пережило массу экспериментов. В какой-то момент на судьях скопилось столько переговорных и сигнальных устройств, что они начали постоянно путаться и даже сходить с ума. Можно вспомнить случай Фрица Упертого, который однажды, остановив игру, полчаса пререкался с компьютером, яростно крича в микрофон «Найн! Найн!», а потом вдруг стал назначать пенальти туда-сюда за любое мало-мальское нарушение. Вылечить немца не удается до сих пор.

Попытки максимально автоматизировать судейство с помощью летающих дронов и роботов с искусственным интеллектом успеха не имели. Все это оборудование было слишком несовершенным, дорогостоящим и быстро выходило из строя под ударами взбешенных игроков и летевших с трибун предметов.

Пока неясно, назначат ли переигровку скандального «матча между полюсами». Мы будем держать вас в курсе собы...

Дорогой читатель, не спеши крутить в мой адрес пальцем у виска. Вчера в Казани сборная Франции с шестью (что для нее мало) темнокожими игроками победила Австралию, отбиравшуюся на ЧМ от Азии, со счетом 2:1. Первый гол французы забили с пенальти, назначенного по итогам видеопросмотра. Второй тоже был засчитан не сразу: мяч после удара Погба отскочил из ворот обратно в поле, и игра продолжилась, но компьютер просигналил арбитру «гол», и человек подчинился.

Гол там, кстати, был. И пенальти, пожалуй, тоже. Просто 40 лет назад, когда я смотрел первый в своей жизни, аргентинский чемпионат мира ничего подобного даже вообразить было нельзя. Вот и мы с вами сейчас не имеем ни малейшего понятия, каким будет футбол 2058 года.