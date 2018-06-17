Алан Дзагоев: Это удар, когда главный турнир жизни проходит мимо тебя
Травмированный игрок сборной России Ален Дзагоев выступил перед прессой после тренировки национальной команды в Новогорске.
Алан Дзагоев занимается по своей программе реабилитации и не летит в Санкт-Петербург, где 19 июня пройдет матч Россия – Египет. А еще у игрока нашей сборной сегодня – день рождения. Вот таким получился праздник. Кстати, Юрий Жирков вернулся в общую группу после двух дней работы в индивидуальном режиме.
- День рождения – это грустный праздник, Алан?
- Наверное, нет.
- Как вас поддержали партнеры?
- Все пожелали здоровья, как обычно. Поздравили главный тренер, Виталий Мутко.
- Вы не едете в Питер. А как будете смотреть матч?
- Дома, в кругу семьи.
- Что вам подарили?
- Пока ничего. Но положительного результата с Египтом будет достаточно.
- Как конкретно вы получили травму? На ровном месте… Это рецидив? От перенагрузки?
- Нет, это левая нога, а у меня все время рвалась правая. Это первый раз в карьере. Даже не знаю, что тут сказать. Вроде бы все делал правильно, по максимуму профессионально. Подошел к тренировочному процессу, к матчам. Тут даже тяжело мне назвать причину.
- А как вы сейчас себя чувствуете?
- Первые три-четыре дня есть болевые ощущения при ходьбе. Так всегда и бывает, у меня уже огромный опыт. Но дальше, надеюсь, будет лучше.
- Какие-то упражнения можно сейчас делать?
- Завтра начинаю работать в тренажерном зале, крутить велосипед, выполнять какие-то упражнения.
- На теоретические занятия ходите?
- Вчера была теория по матчу с Египтом – я на ней был. Если пропущу одну, в Питере – ничего страшного.
- Сроки вашего восстановления известны?
- Пока тяжело сказать. Доктора будут наблюдать динамику, и дальше посмотрим.
- А какие эмоции? Получить травму в первом же матче чемпионата мира?
- Как вы думаете, какие эмоции могут быть? – печально усмехнулся Дзагоев. – Это стало ударом, тут нет ничего хорошего. Самый главный турнир жизни проходит мимо тебя. Но надеюсь, я еще успею сыграть. Дай бог, выйдем в 1/8 финала. Может, получится там.
- Что вы думаете о сборной Египта и Мохаммеде Салахе?
- Мы смотрели их в матче с Уругваем. Команда очень хорошая, организованная. Здорово прессингует, обороняется. Египет выше классом, чем Саудовская Аравия. Но верим, что победа будет за нами.
- А что у вас за были эмоции, когда вы узнали – есть шанс сыграть на чемпионате мира?
- Некая надежда оставалась. Врачи сообщили мне, что шанс есть. Появился лучик света. Надеюсь, у меня все-таки получится сыграть. Я в это очень верю.