Алан Дзагоев занимается по своей программе реабилитации и не летит в Санкт-Петербург, где 19 июня пройдет матч Россия – Египет. А еще у игрока нашей сборной сегодня – день рождения. Вот таким получился праздник. Кстати, Юрий Жирков вернулся в общую группу после двух дней работы в индивидуальном режиме.

- День рождения – это грустный праздник, Алан?

- Наверное, нет.

- Как вас поддержали партнеры?

- Все пожелали здоровья, как обычно. Поздравили главный тренер, Виталий Мутко.

- Вы не едете в Питер. А как будете смотреть матч?

- Дома, в кругу семьи.

- Что вам подарили?

- Пока ничего. Но положительного результата с Египтом будет достаточно.

- Как конкретно вы получили травму? На ровном месте… Это рецидив? От перенагрузки?

- Нет, это левая нога, а у меня все время рвалась правая. Это первый раз в карьере. Даже не знаю, что тут сказать. Вроде бы все делал правильно, по максимуму профессионально. Подошел к тренировочному процессу, к матчам. Тут даже тяжело мне назвать причину.

- А как вы сейчас себя чувствуете?

- Первые три-четыре дня есть болевые ощущения при ходьбе. Так всегда и бывает, у меня уже огромный опыт. Но дальше, надеюсь, будет лучше.

- Какие-то упражнения можно сейчас делать?

- Завтра начинаю работать в тренажерном зале, крутить велосипед, выполнять какие-то упражнения.

- На теоретические занятия ходите?

- Вчера была теория по матчу с Египтом – я на ней был. Если пропущу одну, в Питере – ничего страшного.

- Сроки вашего восстановления известны?

- Пока тяжело сказать. Доктора будут наблюдать динамику, и дальше посмотрим.

- А какие эмоции? Получить травму в первом же матче чемпионата мира?

- Как вы думаете, какие эмоции могут быть? – печально усмехнулся Дзагоев. – Это стало ударом, тут нет ничего хорошего. Самый главный турнир жизни проходит мимо тебя. Но надеюсь, я еще успею сыграть. Дай бог, выйдем в 1/8 финала. Может, получится там.

- Что вы думаете о сборной Египта и Мохаммеде Салахе?

- Мы смотрели их в матче с Уругваем. Команда очень хорошая, организованная. Здорово прессингует, обороняется. Египет выше классом, чем Саудовская Аравия. Но верим, что победа будет за нами.

- А что у вас за были эмоции, когда вы узнали – есть шанс сыграть на чемпионате мира?

- Некая надежда оставалась. Врачи сообщили мне, что шанс есть. Появился лучик света. Надеюсь, у меня все-таки получится сыграть. Я в это очень верю.