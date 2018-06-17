«Привет! Меня зовут Матиас Амайя, я из аргентинского города Сан-Хуан, - рассказывал с телеэкрана худощавый, бородатый мужчина. - Сначала я путешествовал по 10-15 дней, потом объехал север страны и в какой- то момент понял, что есть очень много счастливых людей, у которых совсем немного денег. Я позвонил отцу и сказал, что не вернусь домой. Полтора года путешествовал по Южной Америке, потом приехал в Бразилию на чемпионат мира-2014 и там решил, что могу совместить два моих самых любимых хобби - путешествие на велосипеде в цветах моей страны и футбол. Так я решил приехать на мундиаль в Россию. Из Аргентины доехал до Мексики, из Мексики вернулся в Панаму, оттуда на самолете долетел до Мадрида, а из Мадрида на велосипеде в течение двух лет добирался до Москвы. Все путешествие с момента отправления из дома заняло пять лет, я преодолел 80 тысяч километров, посетил 37 стран».

Ничего себе!

А ведь этому товарищу мы с другом проставили пиво в одном из баров на Никольской улице в центре Москвы, когда проявляли российское гостеприимство в нынешнем центре футбольной вселенной. Там уже который день идет настоящий фестиваль дружбы народов. Знал бы прикуп, конечно, бы изучал его историю не через инстаграм, а лично.

5 лет. 80000 километров. 37 стран – вот итог проекта «Матиас Амайя. Вокруг света»

Публикация от Maty Amaya (@matyas.amaya) 5 Май 2018 в 10:37 PDT

Кто-то восхитится, кто-то покрутит пальцем у виска, но всю суть Мати передает подпись под этим фото

«С чем останешься ты? Я уже выбрал. Свободу, и она бесценна».

Позиция, однако.

Пусть и ортодоксальная. Все-таки два года вдали от дома, когда о семье тебе напоминают только фотографии на раме велосипеда, для широких масс будет казаться сумашествие.

«Свобода». Практически под каждой из 495 публикаций Мати восхищается тем, что дал ему сделанный выбор.

В безумстве современного мира, когда мало, что может удивить, сумасшедшинка аргентинца все равно со знаком плюс. Поэтому ему, как говорится, отдают честь постовые.

Местные жители встречают хлебом с солью словно «Антилопу» Бендера во время легендарного автопробега против бездорожья из разгильдяйства.

А каково, пылясь в условном офисе, осознавать чью-то возможность выхватывать такие виды нашей планеты чуть ли не в ежедневном режиме? И совсем не надо быть миллионером.

- Такой коньяк, раритетный, только на мировых аукционах купить можно, - помните слова милиционера Семенова из «Особенностей национальной рыбалки», когда генерал Иволгин рассматривал поднятую со дна бутылку. – Безумных денег стоит. Нам такого никогда не купить и не попробовать.

- А зачем покупать? Вот же он, - возразили ему.

Конечно, если все пересядут на велосипеды и возьмут в руки фотоаппараты, то встанут заводы, но, думаю, каждый чуть-чуть нашему гостю позавидует. Но потом прикинет, сможет ли мне велосипед заменить дом, и ответ будет очевиден.