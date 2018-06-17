Футболисты сборной Сербии – о победе над Коста-Рикой (1:0) в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

НЕМАНЬЯ МАТИЧ: МЫ ЗАСЛУЖИЛИ ПОБЕДУ

– Мы больше атаковали, владели инициативой и мячом. У нас было больше моментов, мы заслужили эту победу. Этот результат наиважнейший, победа на старте дает многое.

– Теперь будете бороться с Бразилией за первое место в группе? Не давит ответственность, не страшно?

– Нет никакого страха, но пока рано говорить о плей-офф. Но шансы на выход из группы у нас хорошие, оптимистично смотрю на возможную победу над Швейцарией.

– Сербия уже выигрывала первый матч на ЧМ, а потом не выходила из группы.

– Это было давно, сейчас другая команда, другой турнир.

– Как вам атмосфера на «Самара Арене»? Казалось, весь стадион поддерживал сербов.

– Болельщики фантастические, нам было комфортно и очень приятно играть здесь.

ДУШАН ТАДИЧ: ЕСЛИ БЫ НЕ НАВАС, ЗАБИЛИ БОЛЬШЕ

– Это трудная, но важная победа. Нас не было на чемпионате мира в 2014-м, и вот мы снова здесь, и хорошо стартовали. Это радует. Теперь готовимся к игре против Швейцарии в Калининграде.

– Сербия могла забить и больше, но Кейлор Навас творил чудеса.

– О да, это первоклассный вратарь, он в очередной раз показал свой фантастический уровень. Мало от кого Навас пропускает по несколько мячей. Шансы были у меня, Сергея Милинковича-Савича и Александра Митровича. Было бы круто, если бы реализовали их.

– Эта победа раскрепощает перед игрой со Швейцарией?

– Ментально нам конечно проще, мы этой победой вкатились в турнир. Похожа ли их команда на нашу? Мы стали зрелой, цельной и мастеровитой командой, прошли квалификацию. Чем-то может быть мы и похожи, у швейцарцев тоже перспективное молодое поколение и опытные игроки.

Но Швейцария играет не так, как Коста-Рика. У них другой футбол, другая игра на контратаках, не такой вратарь. Система игры в целом у них не похожа. Но это не значит, что они лучше. Думаю, Коста-Рика может победить швейцарцев.

– Сербия много фолила.

– Да, надо тише играть локтями, особенно в прыжке, а то все сядем на карточки. Думаю, мы просто действовали по ситуации, вообще мы не грубияны.

– Журналисты ждали вас два часа. Почему так долго?

– Мы переодевались, ждали тренера и Александра Коларова с пресс-конференции, некоторые были на допинг-контроле. Извините за ожидание.

МИЛАН РОДИЧ: РАД ВЕРНУТЬСЯ В САМАРУ, СТАДИОН ПРЕКРАСНЫЙ

– Рад вернуться в Самару. Стадион просто прекрасный, атмосфера на матче тоже хороша. Каждый, кто меня тут знает, прислал мне сообщение с поддержкой. Многие пришли поддержать нас и мы не подвели.

Мы счастливы, что победили. Мы играли вместе, каждый играл за каждого, у нас было много шансов, мы были одной командой. Надеюсь, в следующей игре будет то же самое.

– Коларов – конкурент по позиции. Получается воспринимать его как конкурента?

– Учитывая его уровень и достижения, конечно нет. Если шанс мне предоставится, я буду играть. Но когда наш капитан в хорошей форме, то должен играть он. Я ему желаю, чтобы каждую игру так красиво забивал.

– Бразилия и Швейцария – фавориты группы?

– Нет фаворитов. Все команды хорошие.

СЕРГЕЙ МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ: БЫЛ ШАНС ЗАБИТЬ ЧЕРЕЗ СЕБЯ, НО…

– Это очень важная победа для нас. Уверен, на нас смотрели не только наши родители, братья и сестры, но и вся Сербия.

– Сербии играть с Бразилией в третьем туре. Это хорошо?

– Может быть. До этого мы можем набрать шесть очков и побороться за первое место в группе. Но еще надо посмотреть, как сегодня бразильцы сыграют со Швейцарией.

– Вы могли забить сегодня красивый гол через себя.

– Да, шанс был. Но судья зафиксировал офсайд, а Навас совершил сейв. На самом деле нет ничего фантастического, просто стоя спиной к воротам по мячу с такой траекторией никак иначе не ударить.

– Казалось, Сербия должна была побеждать 2:0 или 3:0

– Да, мы играли слаженнее. Могло завершить 4:1 или 5:1.

– Когда попали в заявку на ЧМ-2018, какие эмоции испытали?

– Меня переполняли эмоции. Я понимал, что это великий вызов и возможность выступить за свою страну на главном футбольном турнире. Узнал о приглашении через интернет, мне скинули новость.

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– Очень важная победа в такой ровной и сложной группе. Каждая победа имеет дополнительное значение. Мы в атаке себя не реализовали, хотя играли хорошо. В центре мяч у нас тоже держался неплохо. Очень рад, что эту победу увидела вся наша страна.

– Вы играли против Наваса в финале ЛЧ. Он главная звезда Коста-Рики?

– Конечно мы знаем о его уровне. И если бы не он, мы бы забили больше. Он вносит колоссальный вклад в костариканскую сборную. Этот человек в одиночку способен вытаскивать матчи. Настраивался ли я на очередную встречу с ним по-особенному? Может быть, раз забил.

– Забили вы роскошно.

– Да, такой же мяч я положил Албании в отборе к Евро-2016.

– В составе появилось много талантливой молодежи. Середина поля стала сильнее?

– Безусловно. Не будем обсуждать прошлое и компромиссы, к которым не пришли со старым тренером, у него не было времени на эксперименты и права на ошибку. Потому он остановил выбор на конкретных футболистах.

Конечно вы имеет в виду Милинковича-Савича, его универсализм и талант, мощь. У нас еще есть Тадич, Адем Льяич, Александр Митрович, Филип Костич, Никола Миленкович и другие. И все они могут разнообразно играть вперед!

– Как вам сегодняшняя атмосфера?

– Потрясающая. Как будто играли в Сербии.