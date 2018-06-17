Йоахим Лев тактически проиграл первый тайм своему оппоненту из сборной Мексики, что и предопределило исход встречи – 0:1.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сборные Германии и Мексики год назад уже приезжали в Россию на Кубок конфедераций, и первые выбили соперников в полуфинале, прошедшем в Сочи, со счетом 4:1. Мексиканцы давно стучатся если не в элиту, то в подэлитную группу национальных команд, и матч против действующих чемпионов мира должен был ответить на вопрос, насколько эти попытки оправданы, и что изменилось в расстановке сил за прошедший год. Оказывается, немало.

Команда Йоахима Лева приехала в Россию прошлым летом вторым составом, что не помешало ей выиграть Кубок конфедераций. А уж собрав всех своих звезд, немецкая машина обязана предстать во всей красе. Наставник немцев выпустил-таки с первых минут Мануэля Нойера, пропустившего полгода из-за травмы. Были сомнения и в том, кто составит Томасу Мюллеру пару в нападении (или даже правильнее сказать, на острие атаки), но Лев ничего не стал выдумывать и поставил в основу Тимо Вернера.

Хуан Карлос Осорио, в свою очередь, также удивил не сильно – разве что отсутствие среди первых 11 братьев Дос Сантосов, Джованни и Джонатана, в определенной степени неожиданно. В остальном никаких сюрпризов. Айяла и Сальседо в обороне, Гуардадо и Лозано в полузащите, Карлос Вела и Чичарито в нападении. Все на месте.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Сколь различны немцы и мексиканцы по менталитету, столь же принципиально отличаются их представления о футболе. Сборная Германии – это каток, неимоверной мощью сминающий все препятствия на своем пути, тогда как Мексике ближе болид Формулы 1 и возможность обойти конкурента на повороте.

Так команды и строили свою игру – немцы забрали мяч и раскатывали оборону оппонента, тогда как зеленые отвечали им перехватами в середине поля с резкими контратаками. Уже на 16-й минуте Нойер впервые выскочил из ворот тушить пожар и в целом в первые 45 минут не скучал. Особенно большие проблемы испытывал на правом фланге обороны Йозуа Киммих, которого раз за разом оставлял за спиной Лозано. На счастье немцев, латиноамериканцам долгое время не хватало в завершении последнего паса.

Однако это не могло продолжаться вечно, и очередной провал по центру обернулся выходом Лозано под углом к воротам Нойера. Полузащитник на замахе привычно убрал оппонента и сильным ударом в ближний угол открыт счет. Немцы взвинтили темп, увеличили напор и даже сотрясли перекладину ворот Гильмермо Очоа (не без помощи вратаря, между прочим), но на перерыв ушли, по-прежнему уступая в счете.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва игра практически не изменилась. Разве что европейцы стали еще больше владеть мячом, однако в оборону они возвращались по-прежнему с такой же неохотой. Чичарито и Вела в одном из эпизодов убежали ото всех на одинокого Боатенга, но в решающий момент форвард «Вест Хэма» не сумел вложить мяч в ногу партнера.

По истечении часа игрового времени немцы перешли на осадное положение и стали оставлять в середине поля только двоих центральных защитников. Самыми активными в их составе были Юлиан Дракслер и Тимо Вернер, постоянно искавшие свободные зоны в чужой штрафной. Периодически им это удавалось. Хорош был и Кроос, дирижировавший атаками из центра поля. Под конец матча латиноамериканцы уже только оборонялись, об атаке практически даже не помышляя. И все-таки удержали историческую победу.

За полтора десятка минут до финального свистка Осорио выпустил на замену легенду мексиканского футбола защитника Рафаэля Маркеса, отобравшего у Сергея Игнашевича звание самого возрастного футболиста в истории чемпионатов мира – ему уже более 39 лет. Для него этот чемпионат мира стал уже пятым в карьере.

ГЕРМАНИЯ – МЕКСИКА – 0:1 (0:1)

Гол: Лосано, 36

Германия: Нойер – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 80) – Кроос, Хедира (Ройс, 60) – Мюллер, Озил, Дракслер – Вернер (Брандт, 86). Тренер: Лев

Мексика: Очоа – Сальседо, Айяла, Морено, Гальярдо – Эррера, Гуардадо (Маркес, 73) – Лайюн, Вела (Альварес, 58), Лосано (Хименес, 66) – Эрнандес. Тренер: Осорио

Предупреждения: Морено, 40. Мюллер, 83. Хуммельс, 84. Эррера, 89

Судьи: Фагани, Сохандан, Мансури (все – Иран), Абдулла Хассан (ОАЭ)

17 июня. 18.00. Москва. +23, солнечно. «Лужники». 78 011 зрителей