Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – об оглушительной и небывалой сенсации – поражении действующих чемпионов мира от мексиканцев

Слово «небывалая» я ввернул не ради пущего эффекта, а сугубо по существу. Вот как немецкая сборная под руководством Йоахима Лева (а он руководит бундестим с 2007 года) играла на чемпионатах мира с соперниками из Латинской Америки:

2010 год. Германия – Аргентина – 4:0. Германия – Уругвай – 3:2

2014 год. Германия – Бразилия – 7:1. Германия – Аргентина – 1:0

Какие, после столь беспощадных расправ над южноамериканскими «сливками», могли быть вопросы об исходе встречи с мексиканцами? Ибо те не огорчали Германии в турнирных матчах вообще никогда… И того мало: до этой игры все представители Латинской Америки чувствовали себя на роскошных российских стадионах не в своей тарелке – и аргентинцы с Месси, и перуанцы, и костариканцы.

Ну да, многие уже успели вспомнить о дурной традиции, заведшейся у европейских топ-сборных. Каждый из последних трех мировых триумфаторов европейского роду-племени на следующем мундиале оказывался не в силах хотя бы выйти в плей-офф. Но послушайте, то ведь были южане, дети солнца, коим головокружение от успеха назначено самой их природой: французы. Итальянцы, испанцы. А тут – футбольные инженеры-механики, чья игра носит настолько роботизированный характер, что многие видят в ней прообраз пугающего будущего…

Но статистика знает все (если с ней обращаться внимательно), а история, как замечено, любит повторяться. И сейчас мы вскроем тайное, ставшее в «Лужниках» явным.

Вот выступления сборной Германии на планетарных форумах в ранге действующего чемпиона мира:

1958 год. Четвертое место

1978 год. Вылет на втором групповом этапе – вследствие поражения от Австрии (где Германия и где Австрия?!)

1994 год. Вылет в четвертьфинале от Болгарии (где Германия и где Болгария?!)

У вас еще остались вопросы? Да вот же где она у пугающей весь остальной мир германской футбольной машины, – кнопка «выкл.»!

Добившись после многолетних целенаправленных усилий успеха, хваленый и суперпродуктивный немецкий «орднунг» приходит в негодность. И футбольный компьютер новейшего образца начинает скрипеть, как несмазанная телега.

В концовке матча с Мексикой на замену вышел 22-летний, задорный и белобрысый, новичок Брандт. И за пять-шесть минут этот парень успел трижды подать горячее вблизи мексиканских ворот – втрое превзойдя 90-минутные усилия в деле обострения титуловаанных игроков бундестим.

Год назад второй состав Германии выиграл на российской земле Кубок конфедераций (разгромив тех же мексиканцев 4:1). Почти приобщился тем самым к великому достижению старших товарищей. И, возможно, тоже в какой-то мере попал под действие аксиомы «Громкий и безоговорочный успех – немцу смерть». По уму рассуждая, Леву следовало везти на чемпионат мира некий третий .состав. Ведь те, кто победил в Бразилии, уже на Евро, мягко говоря, не блистали. Но Лев вновь сделал ставку на них.

Тем самым один из наиболее успешных тренеров мира покорно шагнул на те же грабли, что и тренер «Спартака» Массимо Каррера. В минувшем сезоне сильнее всего из красно-белых сбоили именно те, кто годом раньше внес решающий вклад в долгожданное чемпионство.

Набеги куражистых мексиканцев на зияющие пустотами германские тылы – а таковых набралось под десять! – были сродни привольным прогулкам по спартаковским владениям скромняг из «Анжи» или «Крыльев Советов» – в матчах, когда красно-белые были, что называется, не в себе.

Но у Лева-то выбор игроков куда шире, чем в клубе, – и такой пассаж… Теперь немцам придется выбираться из провала запредельными усилиями.