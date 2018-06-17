В матче, который прошел в Ростове-на-Дону, пятикратные чемпионы мира, фавориты ЧМ-2018 не смогли победить крепкого европейского середняка.

ДО МАТЧА

Вы удивитесь, но у Бразилии со Швейцарией в истории личных встреч паритет – победа, поражение и ничья. Более того, и разница мячей 4-4. На чемпионатах мира они встречались лишь однажды – на ЧМ-1950 получилась ничья 2:2. А последний матч остался за Швейцарией – пять лет назад европейцы победили 1:0.

В день матча Ростов-на-Дону проснулся счастливым. В городе внезапно появились толпы бразильских болельщиков, которые начали свои активности. Гостей из Швейцарии было меньше, но жителям этой страны – не до футбола. Нужно сыры правильно выдерживать в рассоле, часы собирать и чужие деньги в банках охранять.

Говорили, кстати, что раков на время чемпионата мира запретят ловить. Ерунда – отправляйтесь на любой рынок и покупайте.

Состав бразильцев не удивил – примерно такой Тите и наигрывал в контрольных матчах. Четыре последние Бразилия выиграла насухо с общим счетом 9:0. И даже Неймара бросили в бой с первых минут – долго раскачиваться пятикратные чемпионы мира не собираются.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Парни в желтых футболках сразу решили показать, кто на поле хозяин. И как это у них получается? Вроде и расстановка не революционная, и физически не все суператлеты. Но вот заставляют отступать соперника с первых секунд отступать к своим воротам.

Долго так низко защищаться очень трудно. И начали бразильцы бомбардировать вратаря Зоммера дальними ударами. Дважды обострял Коутиньо и в первом моменте Паулиньо едва не затолкал мяч в сетку. Чуть позже Коутиньо решил, что нужно пробовать самому. И забил! Мяч очень красиво влетел в самую девятку. А что же Неймар, одна из трех главных звезд ЧМ-2018? Бразилец, натянув гетры на колени (чтобы не ободрать), появлялся и справа, и слева, не боялся лезть в обводку и регулярно получал по ногам. А однажды Лихштайнер схватил Неймара за шею, за что сразу получил предупреждение.

Швейцария пыталась огрызаться, но даже не доходила до чужих ворот.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Миф о непогрешимой обороне подтверждали контрольные встречи. Но чемпионат мира – совсем другая соревновательная среда, а футбол непредсказуем. Бразильские защитники оставили в центре штрафной одинокого Цубера, тот не потерял голову и сравнял счет – 1:1.

Бразильцы зашевелились и включились на полную. Коутиньо мог сделать дубль – поехала опорная нога. Упал в штрафной Габриэль Жесус – арбитр даже видеоповтор не пошел смотреть. Неймар пробил из-за штрафной – не очень сильно и прямо в руки Зоммеру.

Вышел на замену Фирмино. Дернулся, ушел от защитника, пробил. Выше.

Едва не испортил настроение всей Бразилии форвард швейцарцев Шакири. Он почти продрался сквозь защитную линию, но упустил мяч.

На 85-й минуте в штрафной бразильцев появился огромный надувной шар. Злой на весь мир вратарь Алисон не стал его выносить, а просто топнул подошвой бутс. Шарик лопнул, как и надежды Бразилии на победу в стартовом матче ЧМ-2018.

Последний шанс упустил защитник Миранда, запустивший мяч рядом со стойкой.

БРАЗИЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ – 1:1 (1:0)

Голы: Коутиньо, 20 – 1:0. Цубер, 50 – 1:1.

Бразилия: Алисон – Данило, Тиаго Силва, Миранда, Марсело – Каземиро (Фернандиньо, 60), Паулиньо (Ренато Аугусто, 67) – Виллиан, Филиппе Коутиньо, Неймар – Габриэл Жезус. Тренер Тите.

Швейцария: Зоммер – Лихтштайнер (Ланг, 87), Шер, Аканджи, Родригес – Бехрами (Закария, 71), Джака – Шакири, Джемайли, Цубер – Сеферович (Эмболо, 80). Тренер Петрович.

Предупреждения: Лихштайнер, 31. Каземиро, 47. Шер, 65. Бехрами, 68.

Судьи: Рамос, Торрентера, Эрнандес (все – Мексика), Питти (Панама).

17 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. +25, облачно. «Ростов Арена». 43 109 зрителей.

СТАТИСТИКА

Удары 20-6.

В створ 4-2.

Угловые 6-2.

Офсайды 1-0.

Фолы 12-19.

Владение мячом (в %) 54-46.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

БРАЗИЛИЯ

Алисон 5,5 Данило 6,0 Тиаго Силва 5,5 Миранда 6,0 Марсело 6,0 Каземиро 5,5 (Фернандиньо, 60) 5,5 Паулиньо 5,0 (Р. Аугусто, 67) 5,5 Виллиан 5,0 Ф. Коутиньо 6,5 Неймар 6,0 Габриэл Жезус 5,0 (Фирмино, 79) 6,0

ШВЕЙЦАРИЯ

Зоммер 6,5 Лихштайнер 6,0 (Ланг, 87) б/о Шер 6,0 Аканджи 5,5 Родригес 5,5 Бехрами 6,0 (Закария, 71) 5,5 Джака 6,0 Шакири 6,5 Джемайли 5,5 Цубер 6,0 Сеферович 5,0 (Эмболо, 80) 5,0

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Тите – 5,5. Возможно, Бразилия не форсирует форму и приберегает силы для решающих этапов. Только это и извиняет ее тренера. Иначе придется предположить, что Тите не разобрался в игре Швейцарии и не смог предложить своей команде внятную стратегию.

Петрович – 7,0. Швейцария сумела навязать бразильцам вязкую и тягучую игру в первом тайме, здорово взбодрилась сразу после перерыва и старательно оборонялась в дальнейшем. Чувствуется заботливая рука тренера.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Филиппе Коутиньо – 6,5. Забил гол-красавец и в целом был наименее безошибочным и наиболее полезным среди бразильцев.

Шакири – 6,5. Лидер швейцарской сборной. Раздал немало обостряющих передач в контратаках, подал угловой, с которого забил Цубер.

Зоммер – 6,5. Не справился только с чудо-ударом Коутиньо. В остальном был предельно надежен.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Филиппе Коутиньо !!

Один из лучших голов первого тура. Подработал мяч неподалеку от линии штрафной и обводящим ударом отправил в дальнюю девятку рикошетом от штанги.

Цубер =

Традиционный гол ЧМ-2018: перетолкал защитника при розыгрыше углового и пробил в прыжке головой.