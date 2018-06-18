«Фри райд» - очень крутая штука, подарок всем болельщикам и журналистам, работающим на чемпионате мира. В переводе на русский – это бесплатный проезд. Он действует не только на общественном транспорте в городах-участниках чемпионата мира, но на междугородних перевозках. В настоящее время запущены и курсируют значительно количество поездов, в основном по направлению к Москве и из нее.

Конечно, эти поезда тут же прозвали пьяными. Правда -- чем еще заниматься 30 часов на пути из Москвы в Сочи, если не отмечать в купе с друзьями свой приезд на главное культурное событие года.

Хотя зачем купе – лучше в вагоне-ресторане. К слову, крепких напитков там в меню нет, только пиво, цена которого колеблется от 200 до 500 рублей за обычную жестяную банку «ноль пять». Цена никого не смущает -- пиво льется рекой.

Все, в общем, здорово, но только одна беда. Теперь всем пассажирам бесплатных поездов категорически запрещено выходить на перрон во время остановок. Изначально такой установки не существовало, и пассажиры первых составов преспокойно лакомились пирожками с картошкой от бабулек, купленных где-нибудь на станции Поворино или Грязи.

А вот теперь сюрприз - нельзя!

Как? Почему? Бог с ними, с пирожками. А как же свежий воздух? Почти сутки в закрытом поезде до Волгограда, куда наш специальный корреспондент отправилась на матч Англия – Тунис, - это не шутка.

Причину запрета рассекретили проводники. Приказ поступил после происшествия на поезде, который следовал из Москвы в Сочи перед матчем Португалия – Испания. Несколько болельщиков, доподлинно неизвестно, португальских или испанских, отстали от поезда.

Оргвыводы последовали незамедлительно – проводников, потерявших пассажиров тут же уволили (такое правило действует и в «мирное» время), начальник поезда также по приезду в Сочи лишился работы.

После чего и поступило указание сверху – из бесплатных поездов не выпускать.

Но приказ мало издать -- не все соглашаются его исполнять. Пассажиры одного из поездов, который следовал в Волгоград практически параллельно с нами, написали жалобу начальнику поезда и добились того, что им открыли двери вагонов на одной из станций. Танцы на перроне завершились благополучно, но только для самих фанатов.

- Там выпустили не одного-двух человек, кто особо просился. А вышли в итоге сразу все, с дудками-барабанами, все весело плясали на перроне, - рассказал нашему корреспонденту сотрудник поезда с нашивкой «транспортная безопасность». – В итоге люди, которые принимали решение выпустить пассажиров, уволены. Начальник поезда мгновенно лишилась паспорта доверия, это означает, что по приезду в Волгоград и у нее не будет и работы.

Ни в одном вагоне поезда, на котором следовал наш корреспондент 1Ф (отправление 14.05 17 июня из Москвы), двери так и не открыли, несмотря на многочисленные просьбы.

- Зачем вам выходить? – весь вечер проводники нашего поезда проводили разъяснительную работу. – Мороженого хотите? Есть в вагоне-ресторане. Свежий воздух? У нас форточки открываются.

Форточки! Да.

Никто не спорил.

Никто не хотел, чтобы наши добрые проводники наутро остались без работы.