За пару дней до старта чемпионата мы уже выходили на улицы Москвы с одной простой просьбой: назвать хотя бы пять футболистов сборной России. Опрашивали в основном россиян. Результат был удручающим – большинство наших соотечественников либо не могли назвать никого, либо вспоминали Аршавина и Акинфеева – не больше.

Теперь настало время узнать, насколько хорошо с российским футболом и нашей культурой знакомы иностранные болельщики, в огромном количестве приехавшие в Россию на ЧМ-2018.

На сочинской набережной мы останавливали зарубежных гостей, спрашивали, что они знают о сборной России и предлагали пройти шуточный тест – угадать, какая из пяти названных фамилий принадлежит футболисту сборной России, а какая – нет.

На удивление многие справлялись с задачей. Так, например, египтяне, отлично говорившие по-русски, не только угадали всех игроков, но и сказали, к какой сфере относятся обладатели других имен, к футболу никакого отношения не имеющий: Киркоров и Крид. Порадовал мексиканец, узнавший в Достоевском писателя, а в Пушкине – поэта. Однако некоторые все же отправляли великих русских литераторов поиграть в футбол, а Игоря Смольникова – в политику.