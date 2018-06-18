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На тренировке сборной России, которую пишущим журналистам можно было увидеть только с высоты второго яруса, все работали максимально синхронно. Сначала красные футболки смешались с белыми – видимо, чтобы обсудить ключевые пункты занятия.

В красном – тренеры и другой персонал, в белом – собственно, игроки. Полный набор, 22 человек: вся заявка минус Алан Дзагоев, который остался в Москве восстанавливаться ради плей-офф.

Чтобы выход в плей-офф обеспечить, нужно справиться завтра с Египтом в Петербурге. Здесь на поле, где сборная России играла уже трижды и показала три возможных результата, в полдень она начала последнюю тренировку перед решающим матчем.

Когда красные и белые разделились, начался знакомый по предыдущим занятиям сценарий: несколько неспешных кругов, потом круг уже из самих футболистов и нехитрые упражнения на растяжку.

Вратари занимались там, где Андрея Лунева во время матчей чемпионата России очень любят, а Игоря Акинфеева – громко ненавидят, прямо под фанатской трибуной. Но во время тренировки все было настолько умиротворенно, что и не верилось: через полтора дня все внутри забурлит и здесь начнется самый важный в истории российского футбола матч чемпионата мира. Потому что одновременно решающий, домашний и на главном турнире.

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Удивительно, что открытыми оставили несколько упражнений с мячом: конечно, по ним не определишь тактики или еще чего-то полезного для соперника. Да и египетских журналистов-то не было. Их, видимо, не особо интересует соперник. Да и свои игроки – не самое главное, кроме одного. Вы понимаете, какого именно.

В максимальной сосредоточенности игроков и тренеров сборной России можно было поймать разве что отдельные забавные эпизоды: Сергей Игнашевич в какой-то момент зажал в зубах свою футболку, Денис Черышев несколько раз посмеялся – ну, хоть что-то живое.

Конечно же, вокруг сборной России много коллег, для которых это первое знакомство. Это ни в коем случае не упрек. Это просто прекрасно, что сборная России прямо сейчас – главная тема в стране, что ее 5:0, ее предстоящую встречу с каким-то забавным парнем с еще более забавной прической обсуждают на федеральных каналах и даже в общественно-политических изданиях.

Пока народ не отличает Головина от Черышева, Жиркова от Самедова или Игнашевича от Газинского. Главное – чтобы после Египта, Уругвая и кого-нибудь еще (пусть даже Ирана в 1/8 финала), этих парней захотели запомнить все.