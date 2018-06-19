Знаменитый артист и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от игры сборной и ожиданиями от матча против Египта в его родном городе.

«ПОСЛЕ ЕГИПТА НАЧНЕТСЯ КОШМАР»

– В первом туре наши разгромили в Москве Саудовскую Аравию. Каково вам?

– Потрясающе! Думаю, никто такого не ожидал. Ни я, ни саудовцы, ни доброжелатели команды, ни злопыхатели. Счет – просто невероятный. Думаю, никто больше на чемпионате не забьет пять мячей.

– Помимо голов что еще порадовало?

– Скорость. Давно наши так не бегали. За исключением небольшого провала в начале второго тайма ребята уверенно контролировали мяч, передачи были хорошие, играли толково, умно.

– То есть ваше скептическое отношение к сборной России поменялось?

– А вот это – нет. Игра с Саудовской Аравией была замечательной. Но как ее повторить? Впрочем, египтян побеждать должны. Те ничем особенным не запомнились. Даже если вернется Мохамед Салах, вряд ли смогут что-то противопоставить нашим. Зубы у команды прорезались. Другое дело, что после Египта начнется кошмар. Соперники будут совсем другого, несопоставимого с нашим, уровня.

Как завершится матч Россия – Египет? Крупная победа России

Победа России в 1-2 мяча

Ничья

Победа Египта в 1-2 мяча

Крупная победа Египта

«АРАБ РЯДОМ С ПУТИНЫМ СМОТРЕЛСЯ БЛЕДНО»



Фото: Gettyimages.ru

– Зимой в интервью вы говорили, что сборная вылетит после группового турнира…

– Слава богу, я тоже могу ошибаться. Даже рад, что мои прогнозы не сбываются. Сейчас не могу не радоваться за всю страну. И все-таки продолжаю трезво смотреть на вещи. Каких-то чудес от сборной по-прежнему не жду.

– В матче с саудовцами потрясающий футбол показал Александр Головин. Не жалеете, что он не играет за «Зенит»?

– Я радуюсь, что Головин – россиянин. Что у нас в принципе есть такие футболисты. А «Зенит» своими талантами никогда не был обделен. Надо им доверять. Слышал, что Головиным интересуются «Ювентус», «Барселона», «Реал». Вот пусть туда и едет. Осталось показать себя на чемпионате мира.

– Уверенный выход Дениса Черышева на замену Алану Дзагоеву показал разницу между РФПЛ и испанской примерой?

– Конечно, у них там совсем другой футбол, другой темп, другие скорости. А эта замена была замыслом Божьим. Черышев забил два классных мяча. И Артем Дзюба тоже. Вообще, все в тот день сложилось для команды так, как надо. Небеса нам благоволили.

– Может, просто блестяще сработал тренерский штаб Станислава Черчесова?

– Черчесовым руководил Господь. Повлияло и то, что на трибуне в «Лужниках» присутствовал Владимир Путин. Это окрылило команду. А вот арабский принц рядом с нашим президентом смотрелся очень бледно. Примерно как его сборная.

– Такой разгром может ухудшить политические взаимоотношения между Россией и Саудовской Аравией?

– Наоборот. Футбол объединяет! Не мешайте сюда бизнес и политику. Надо относиться к футболу, как к игре. Посмотрите на Исландию. Вот ребята зажигают! Сравните их человеческий ресурс и наш. Но они умудряются побеждать грандов, рубиться на равных с Аргентиной. Очень хочу увидеть исландцев в финале чемпионата мира.

«ЖДУ ХОРОШЕЙ ИГРЫ ОТ ЛУНЕВА»

– Как вы отнеслись к призыву Черчесова перед матчем с саудовцами прийти на стадион всех, кто с усами?

– Так я всегда с усами. Я этот постулат давно эксплуатирую.

– Если наши дойдут, скажем, до полуфинала чемпионата мира, сбреете усы?

– Нет, никаких экспериментов над собой! Пусть кандидаты в президенты сбривают усы после выборов. У них, возможно, такие вещи работают. А для футбола уместны другие вещи. После любой победы наших я лучше выпью. Обязательно пропущу стаканчик водки.

– Зенитовцы на этом чемпионате мира вас радуют?

– Конечно. Вот Бранислав Иванович с сербами победил. Отлично в первой игре проявил себя Юра Жирков. Думаю, у Андрея Лунева тоже появятся шанс себя проявить?

– У Лунева? У нас же Игорь Акинфеев – железобетонный первый номер.

– А я и от Лунева жду хорошей игры. Весь «Зенит» отстаивает интересы сборной.

– Скажите, все-таки, вы теперь зауважали Черчесова?

– Россия – удивительная страна в этом отношении. То человека возносят, то уничтожают. Если проиграем, Черчесова обвинят во всех смертных грехах, победим – он станет королем. А я не делю команду на игроков и тренера. Все делают одно дело. А результат увидим на табло.

«БЫЛО ПРИЯТНО СНЯТЬСЯ С НАЗАРОВЫМ И СВЕТЛАКОВЫМ»

– Какие матчи ЧМ-2018 вас больше всего впечатлили?

– Португалия – Испания. Потрясающая игра! А вот Лионель Месси и Аргентина разочаровали. Другое дело, что им противостояла Исландия! С этими ребятами не забалуешь. Вообще, футбол мы видим замечательный. То, что не все фавориты пока показали класс, ни о чем не говорит. Дальше все пойдет по нарастающей. Россия получила праздник, который объединил всех – от рядового болельщика из глубинки до первого лица страны.

– А иностранные болельщики?

– Они добавляют колорита. Хотел бы обратиться к согражданам: внимательнее относитесь к туристам, пусть у них останется от нашей страны самые замечательные впечатления. Очень жаль, что произошло с мексиканцами, на которых наехал пьяный таксист. Надеюсь, с ними все обойдется. И даже они покинут Россию в замечательном настроении.

– Перед ЧМ-2018 вы снялись в видеоролике в поддержку сборной – с Дмитрием Назаровым и Сергеем Светлаковым. После вашей жесткой критики в адрес национальной команды это многих удивило…

– Все очень просто. Авторы клипа собрали поклонников разных клубов. Я – согласился. А почему нет? Было приятно оказаться в одной компании с Назаровым и Светлаковым, которых редко вижу. Мы подтрунивали друг над другом в первую очередь по поводу клубных пристрастий, обсудили «Зенит», «Спартак», «Локомотив». Ну и заодно поддержали сборную. Не так часто Россия принимает чемпионаты мира.