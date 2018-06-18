СОСТАВ

Германия



У немцев по традиции мощнейший состав, но к Йоахиму Леву все равно были вопросы. В первую очередь, по Лерою Сане, которого главный тренер сборной Германии не взял из тактических соображений. Атакующая группа у Лева играет достаточно узко и основной упор сделан на проникающие передачи в штрафную в направлении Тимо Вернера, который великолепно находит свободные зоны. Сане же заточен на создание ширины и является важнейшей фигурой в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Он обыгрывает один в один, режет угол, лезет в штрафную, простреливает и навешивает, что совсем не годится для сборной.

В атаке у Лева играют фактически три «десятки»: Юлиан Дракслер, Месут Озил и Томас Мюллер активно меняются позициями, и каждый из них готов вскрыть оборону соперника пасом, дождавшись, когда защитники потеряют позиции при перестроениях.

Проблема в том, что под такую игру Лев взял лишь одного нападающего – Вернера. У Марио Гомеса, который приехал в Россию вторым форвардом, совсем другие сильные стороны и под него надо перестраивать концепцию игры в атаке. А ведь в «Вердере» уже второй год отлично проявляет себя Макс Крузе, стиль которого подходит под базовую тактику немцев. Но пару лет назад у него были серьезные проблемы с дисциплиной, и Лев поставил на нем крест.

Многих также удивило отсутствие Сандро Вагнера, который провел ударный сезон за «Хоффенхайм» и «Баварию», но тренерский штаб немцев не включил его даже в расширенный состав. Лев в очередной раз положился на проверенных людей, поэтому на чемпионат мира поехал Гомес, спасший сезон только благодаря своевременному переходу из «Вольфсбурга» в «Штутгарт».

Андре Шюррле и Марио Гетце, сотворивших золой гол четыре года назад, в России не могло оказаться в принципе. На нынешнем этапе их карьеры серьезно испорчены проблемами со здоровьем. За «Боруссию» в минувшем сезоне они оба играли крайне мало, а брать их на чемпионат мира как символ былых побед вряд ли рационально.

Бразилия



За четыре года эта сборная полностью поменялась. В Россию приехали всего шесть игроков из команды Луиса Фелипе Сколари, которая четыре года назад потерпела шокирующее поражение от немцев в полуфинале, – Паулиньо, Фернандиньо, Виллиан, Неймар, Марсело и Тьяго Силва. Кто-то видит в этом психологический прием главного тренера Тите, который хочет перевернуть страницу и поэтому привез на чемпионат мира состав с минимумом игроков, испытавших унижение на глазах родной публики четыре года назад.

Для Бразилии те 1:7 действительно были страшным ударом, но все решения Тите по игрокам продиктованы стремлением создать максимально сбалансированную команду. У сборной, которая играла четыре года назад, была масса слабых мест, начиная с вратарской линии, заканчивая нападающими, которых, по сути, не было.

Сейчас у Тите есть отличная пара киперов Алиссон и Эдерсон, которые подходят под разные стили игры. Главный тренер бразильцев делает ставку на вратаря «Ромы», поскольку он стабильнее на линии ворот, а в игре ногами, если и уступает оппоненту, то это не бросается в глаза.

В нападении все вопросы решает Габриэл Жезус, который еще четыре года назад красил бордюры в Сан-Паулу, а сейчас – один из лучший форвардов английской премьер-лиги. Но он не один – в любой момент Жезуса готов заменить Роберто Фирмино, проведший потрясный сезон за «Ливерпуль».

У этого состава Бразилии есть и баланс, и глубина, которые дают возможность тренерскому штабу варьировать тактику по ходу матчей. Вместо оборонительной пары опорников Паулиньо-Каземиро всегда может появиться ориентированная на атаку связка Фернандиньо-Ренато Аугусто, в которой полузащитник «Манчестер Сити» будет закрывать опорную зону в одиночку.

В группу атаки на позицию любого из инсайдов может выскочить Дуглас Коста, чтобы раскачать оборону соперника. Также на подхвате находится Тайсон из «Шахтера».

Единственной провисающей позицией у бразильцев видится правый фланг обороны, где играет Данило. Он не был твердым игроком основы у Гвардиолы в «Сити» и его появление в старте сборной скорее форс-мажор, вызванный травмой Дани Алвеса. И если Данило вдруг получит травму, Тите придется ставить в состав Фагнера, который так и не смог заиграть в Европе, поэтому уже много лет выступает в «Коринтиансе». Так себе перспектива.

ТРЕНЕР

Германия



Йоахим Лев приучил весь мир к тому, что он победитель. Со сборной Германии у него великолепный медальный страйк на крупных турнирах «серебро-две бронзы-золото». И сейчас он нацелен минимум на финал. Не так давно Йоги продлил контракт со сборной до 2022 года, но сейчас это уже не кажется идеальным шагом со стороны немецкой федерации футбола.

У кого-то могло сложиться впечатление, что за десять лет работы главным тренером «Бундестим» Лев израсходовал запас идей. В нынешнем составе Германии практически нет новых имен. Из игроков 1994-96 годов рождения, которые выигрывали молодежный Евро год назад, в Россию не приехал никто. Хотя в 2010-м в ЮАР Лев взял Озила, Хедиру, Боатенга и Мюллера, выигравших Евро U-21 годом ранее.

Сейчас в основе играют несколько представителей нового поколения: Йосуа Киммих и Тимо Вернер, а Юлиан Брандт – один из вариантов усиления игры со скамейки. Негусто. Кто-то видит в этом признаки стагнации, но забывает, что Лев – предельно консервативный тренер. Для него четкое исполнение установок важнее умения сыграть нестандартно, и это тоже стало одной из причин, по которой Сане нет на чемпионате мира.

В том, что тренер Германии опирается на проверенных бойцов нет ничего удивительного. Лев верит в тех, кто прошел с ним большой путь, и не изменяет своим принципам. Игроки платят за такое отношение лояльностью и полной самоотдачей на поле. Да недавнего времени это работало. Посмотрим, что будет в России

Бразилия



Тите всегда мечтал возглавить сборную Бразилии и ждал назначения после провала на домашнем ЧМ, но тогда местная федерация футбола выбрала Дунгу. После этого он отправился на стажировку в «Реал», который тренировал Карло Анчелотти. Тите больше недели жил у итальянца дома и постоянно разговаривал с ним о тактике.

Он вообще помешан на схемах и всем, что связано с тактическими основами игры. Практически каждый матч тренер бразильцев смотрит с блокнотом и делает для себя пометки. Тите хранит свои записи с разборами игр всех чемпионатов мира, начиная с 2006 года.

Но самое интересное, что когда его позвали-таки в сборную в 2016-м, он мог отказаться. Дунга завалил начало квалификации и если бы Бразилия проиграла матч с Эквадором, то ситуация стала бы крайне тяжелой. Принять новый вызов Тите уговорили родители.

Первое, что он сделал на посту главного тренера – лично обзвонил всех кандидатов в сборную. В основе его тренерской философии лежит индивидуальный подход. Дунга морально уничтожал игроков, вводя в сборной казарменное положение. Тите же относится к ним крайне уважительно и тепло. Он публично заступился за Неймара, когда того начали атаковать журналисты из-за его конфликтов с Эмери и другими игроками ПСЖ, и вообще довольно быстро нашел общий язык с главной звездой команды.

Ней забил за сборную в первом же матче при Тите, Бразилия выиграла 3:0 у Эквадора, а потом одержала семь побед подряд. В этой команде прекрасная атмосфера, которую впервые за долгое время удалось создать тренерскому штабу. В таких условиях поставить зрелищную, атакующую игру оказалось гораздо проще. Тите сделал одну из самых сбалансированных сборных в мире, где каждый готов задвинуть свое эго подальше и сделать все для победы.

ЛИДЕРЫ

Германия



Здесь у Лева есть проблемы. Месут Озил приехал в сборную в не самой лучшей форме и угодил в неприятную историю. Вместе с Илкаем Гюндоганом месяц назад он встретился в Лондоне с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Общественность оценила этот шаг немецких игроков, как участие в предвыборной кампании и неприкрытое выражение поддержки турецкому лидеру.

В Европе к Эрдогану относятся крайне негативно, поэтому Озил с Гюндоганом подверглись обструкции. Полузащитника «Манчестер Сити» освистали свои же болельщики во время матча против Саудовской Аравии. Озил избежал этой участи только потому, что остался на скамейке запасных.

Мануэль Нойер пропустил целый сезон и восстановился только накануне чемпионата мира. В какой форме сейчас находится вратарь «Баварии» – большой вопрос. Да, в игре против Мексики он несколько раз спасал сборную Германии, но самое главное – как Нойер проявит себя в матчах плей-офф, где ставки возрастут в несколько раз.

Томас Мюллер продолжает теряться в тактических построениях Лева. Мнение о том, что этот игрок может быть эффективен на любой позиции, очень спорное. Да, Мюллер способен сделать гол из ничего, но в толкучке на линии штрафной, которая очень часто создается у сборной Германии, Томас абсолютно бесполезен. Очевидно, что гораздо больше пользы он принесет в завершении. Еще не поздно попробовать его на позиции центрального нападающего.

Бразилия



Неймар, как и Нойер, приехал в сборную после травмы. И, кажется, чувствует себя не лучшим образом. Нет, в товарищеских матчах все было здорово – он в одиночку разметал оборону хорватов и вдоволь покуражился в игре с Австрией.

Но вчера Ней не смог справиться с силовым давлением швейцарцев. Валон Бехрами – один из самых жестких и жестоких полузащитников мира – весь вечер лупил лидера бразильцев по травмированному голеностопу. Но Неймар виноват сам – постоянно затягивал с принятием решений, терял мячи (девять потерь за матч – больше, чем Коутиньо, Виллиан и Жезус вместе взятые) и очень сильно боялся опять получить травму. Эти мысли мешали ему. Как только Ней начинал действовать быстрее, без оглядки на состояние своего голеностопа, у его сборной сразу появлялись отличные моменты. Чего только стоит его заброс на Коутиньо, который едва не принес победу бразильцам.

Впрочем, накануне игры против Швейцарии Тите предупреждал, что его лидер пока еще не готов на сто процентов. Так что требовать от Неймара максимума можно будет только в плей-офф. Главное, чтобы боязнь получить новое повреждение не сломала его игру окончательно.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Германия



Здесь стоит выделить традиционно качественный контроль. И дело не столько в цифрах, сколько в рисунке игры. В матче против Мексики немцы старались как можно быстрее доставлять мяч в финальную треть поля, где им распоряжалось трио Дракслер-Озил-Мюллер.

Хедира и Кроос играли вертикально и регулярно находили своих партнеров в пространстве между двумя оборонительными линиями мексиканцев. Другое дело, что это почти никак не конвертировалось в опасные моменты. В атакующей трети немцы увлекались контролем, делали слишком много поперечных передач и теряли темп. Но игровая база у Германии блестящая.

Свой лучший момент в матче немцы создали, когда на поле появился Брандт и сделал фронт атак шире. Это большой резерв для усиления. В следующем матче Лев должен пробовать полузащитника «Байера» с первых минут вместо того же Дракслера, который вчера провалился.

Кроме того, немцы обязаны лучше использовать Киммиха, который активно участвует в подготовке атак, но по ходу встречи с Мексикой оказался отключен от игры в завершающей фазе. Ранее его навесы и быстрые поперечные передачи после подключений по флангу не раз ставили в тупик оборону соперников «Баварии» и сборной Германии.

Бразилия



Игровая дисциплина помноженная на запредельный уровень мастерства. Стиль Тите понятен. В основе его тактики лежат треугольники – практически в любой ситуации у игрока с мячом есть минимум два варианта для передачи. Это правило возведено в абсолют и позволяет Бразилии эффективно разыгрывать мяч на любом участке поля. За одной поперечной передачей тут же следует вертикальная.

При Тите бразильцы великолепно находят пространство между линиями и атакуют в зонах между центральными и крайними защитниками соперниками. В контрольном матче против сборной Хорватии Коутиньо регулярно открывался в стык между Ведраном Чорлукой и Шиме Врсалько под проникающие передачи из центра поля. Одно из таких подключений привело к голевой атаке.

У Бразилии мощнейшие фланги. Марсело, Неймар, Виллиан – на них многое держится в атакующих действиях команды Тите. При этом Неймар играет ближе к центру, часто смещаясь под удар или открываясь в центре штрафной, освобождая место для подключений Марсело, как это было вчера в эпизоде с голом в ворота швейцарцев.

После прострела защитника «Реала» мяч отскочил к Коутиньо, занявшего позицию левого инсайда в результате смещения Неймара в центр штрафной площади. На противоположном краю Виллиан, наоборот, создает ширину, поскольку защитник Данило гораздо меньше вовлечен в атакующие действия. Это делает атакующую конструкцию бразильцев более сбалансированной, поскольку давление нагнетается с обоих флагов.

ПРОБЛЕМЫ

Германия



Сборная Мексики вчера показала, как можно побеждать немцев. Тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио на послематчевой пресс-конференции признался, что разработал свой план еще за полгода до матча. Мексика защищалась в две узких линии по четыре игрока, помня о том, что команда Лева не использует ширину в атаке. Они создавали дополнительную плотность в центре, заставляли немцев терять мяч, а потом проводили быстрые контратаки, используя огромные разрывы между линиями у сборной Германии.

По ходу матча Лев так и не смог исправить этот недочет, хотя проблема бросалась в глаза уже к середине первого тайма. Кроос с Хедирой не успевали за Ирвингом Лосано, Карлосом Велой и Чичарито, а Боатенг и Хуммельс были вынуждены поочередно выбрасываться на форварда Мексики, который умышленно вытягивал одного из них за собой в центр поля, а потом отыгрывал передачей в свободную зону. К слову, так и был забит единственный гол в матче.

Очевидно, что для обретения баланса немцам необходим опорный полузащитник с развитыми оборонительными навыками, который смог бы маскировать недоработки Крооса в защите. Хедира на эту роль не годится, но зато есть Себастьян Руды.

У Лева в который раз проваливается левый фланг. Особенно это касается позиции защитника. Марвин Платтенхардт в сборной не от хорошей жизни, а Йонас Хектор простудился накануне матча против Мексики. Но он вряд ли радикально исправит ситуацию. Минувший сезон Хектор провел просто ужасно, да и в сборной на этапе подготовки не блистал. Из его зоны пришел победный гол сборной Австрии.

Бразилия



Одной из немногих проблем бразильцев является состояние Неймара. Он лидер сборной и очень важный игрок в построениях Тите. Если игрок ПСЖ так и не сможет побороть свои страхи, то принесет своей команде больше проблем, нежели пользы, а убрать Неймара из стартового листа тренерский штаб Бразилии вряд ли решится.

Во вчерашнем матче против Швейцарии команда Тите не очень здорово перестраивалась из атаки в оборону – Марсело регулярно зависал на чужой половине поля и через его пустой фланг атаковал Джердан Шакири. Швейцарцы толком не смогли ничего выжать из этих ситуаций, хотя в подготовительной стадии делали все правильно. Шакири вытягивал на себя Миранду, линия обороны Бразилии смещалась, но доставить мяч в свободную зону через поперечный перевод на противоположный фланг команде Владимира Стойковича не удавалось.

Несколько раз Каземиро ошибался в начале атак, но это типичная история для сборной Бразилии. По заданию Тите опорник «Реала» в начальной фазе должен опускаться в линию защиты и отдавать первый пас, к чему он не очень-то привык. В клубе задача у Каземиро попроще – довести мяч до Крооса или Луки Модрича, которые сами определяют направление передач.

ИТОГ

Германия

У сборной Лева слишком много проблем, которые бросаются в глаза на протяжении длительного времени (последних 10 матчей). И они никак не решаются – это должно напрягать болельщиков сборной Германии больше всего. С другой стороны, всем известно, что немцы редко проводят групповой раунд на максимуме возможностей. На пик команда Лева всегда выходит в плей-офф, но если в этот раз немцы не доберутся даже до полуфинала, это не должно никого удивлять.

Бразилия

Пожалуй, главные претенденты на чемпионский титул. Даже ничья со швейцарцами никак не повлияла на впечатление от игры сборной Бразилии. У этой команды бесчисленное множество вариантов в атаке и стабильная оборона с опытными Тьяго Силвой и Мирандой. А баланс в футболе – это ключ к победам.