Во вторник 19 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные материалы.

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ЧМ-2018: НАШИ

АЛЕКСАНДР IV

В истории нашей сборной было три лидера по имени Саша – Заваров в 80-е, Мостовой в 90-е и Кержаков. Организовав четыре гола в ворота Саудовской Аравии, Головин сделал заявку на то, чтобы стать четвертым в этом ряду. В свежем номере «ССФ» о детстве Александра и его пути в большой футбол рассказывает отец полузащитника сборной России Сергей Головин.

ЧМ-2018: СОПЕРНИКИ

ОРУЖИЕ ДЛЯ УРУГВАЯ И ЕГИПТА

Первые матчи в группе А не только предопределили турнирный расклад, но и выявили сильные и слабые стороны следующих соперников нашей команды, используя которые, с ними вполне можно справиться. «ССФ» объясняет простые и понятные рецепты успеха.

ЧМ-2018: САЛАХ

«ВЕРЬТЕ В СЕБЯ, И ВСЕ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!»

Лидер сборной Египта и герой европейского клубного сезона Мохаммед Салах вспоминает в интервью о том, как ездил на тренировки в Каир с четырьмя пересадками в одну сторону, как привыкал к Европе, какую цель поставил и выполнил в Англии и почему не хочет уезжать с чемпионата мира без золотой медали.

ЧМ-2018: ЗВЕЗДЫ

ДЕМБЕЛЬСКИЕ АККОРДЫ

Знаменитые ветераны чемпионата, включая Криштиану Роналду, Лео Месси и Андреса Иньесту; шанс для австралийца Тима Кэхилла сравняться с Пеле; пятый турнир Рафы Маркеса и атака на рекорды Диего Марадоны; удивительная статистика сборной Бельгии – все в свежем номере «ССФ».

ЧМ-2018: ШОУ

ЗАБИВАКА

Речь не об официальном талисмане чемпионата мира, а о настоящих, подлинных забиваках. В матче Португалия – Испания Криштиану Роналду сделал хет-трик, Диего Коста оформил дубль, защитник Начо едва не погнул могучим ударом штангу, забивая свой гол, а все они вместе с командами устроили настоящий футбольный концерт.

ЧМ-2018: СЮРПРИЗЫ

ВОТ ЭТО КИНО!

Одна за другой удивили на старте чемпионате невзрачным качеством игры Франция, Аргентина, Германия – команды, которых заведомо числят фаворитами. В чем причины неудач и ждать ли от них успехов в дальнейшем? А тем временем использование системы VAR выявило неожиданные моменты, которые могут привести к скандалам.

ЧМ-2018: ГОРОДА

ПОД НОГАМИ МАТЕРИ

В этот раз туристический гид «ССФ» описывает достоинства и интересные точки Волгограда и Калининграда, где чемпионат мира, как и в Саранске, прописался до 28 июня.