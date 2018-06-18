Головин, Салах и много статистики: анонс свежего номера «ССФ»
Во вторник 19 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные материалы.
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ЧМ-2018: НАШИ
АЛЕКСАНДР IV
В истории нашей сборной было три лидера по имени Саша – Заваров в 80-е, Мостовой в 90-е и Кержаков. Организовав четыре гола в ворота Саудовской Аравии, Головин сделал заявку на то, чтобы стать четвертым в этом ряду. В свежем номере «ССФ» о детстве Александра и его пути в большой футбол рассказывает отец полузащитника сборной России Сергей Головин.
ЧМ-2018: СОПЕРНИКИ
ОРУЖИЕ ДЛЯ УРУГВАЯ И ЕГИПТА
Первые матчи в группе А не только предопределили турнирный расклад, но и выявили сильные и слабые стороны следующих соперников нашей команды, используя которые, с ними вполне можно справиться. «ССФ» объясняет простые и понятные рецепты успеха.
ЧМ-2018: САЛАХ
«ВЕРЬТЕ В СЕБЯ, И ВСЕ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!»
Лидер сборной Египта и герой европейского клубного сезона Мохаммед Салах вспоминает в интервью о том, как ездил на тренировки в Каир с четырьмя пересадками в одну сторону, как привыкал к Европе, какую цель поставил и выполнил в Англии и почему не хочет уезжать с чемпионата мира без золотой медали.
ЧМ-2018: ЗВЕЗДЫ
ДЕМБЕЛЬСКИЕ АККОРДЫ
Знаменитые ветераны чемпионата, включая Криштиану Роналду, Лео Месси и Андреса Иньесту; шанс для австралийца Тима Кэхилла сравняться с Пеле; пятый турнир Рафы Маркеса и атака на рекорды Диего Марадоны; удивительная статистика сборной Бельгии – все в свежем номере «ССФ».
ЧМ-2018: ШОУ
ЗАБИВАКА
Речь не об официальном талисмане чемпионата мира, а о настоящих, подлинных забиваках. В матче Португалия – Испания Криштиану Роналду сделал хет-трик, Диего Коста оформил дубль, защитник Начо едва не погнул могучим ударом штангу, забивая свой гол, а все они вместе с командами устроили настоящий футбольный концерт.
ЧМ-2018: СЮРПРИЗЫ
ВОТ ЭТО КИНО!
Одна за другой удивили на старте чемпионате невзрачным качеством игры Франция, Аргентина, Германия – команды, которых заведомо числят фаворитами. В чем причины неудач и ждать ли от них успехов в дальнейшем? А тем временем использование системы VAR выявило неожиданные моменты, которые могут привести к скандалам.
ЧМ-2018: ГОРОДА
ПОД НОГАМИ МАТЕРИ
В этот раз туристический гид «ССФ» описывает достоинства и интересные точки Волгограда и Калининграда, где чемпионат мира, как и в Саранске, прописался до 28 июня.