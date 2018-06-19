«Матч с Уругваем – словно подготовка к России»

Ахмед Эссам Саад Ибрахим – полное имя журналиста, работающего на чемпионате мира для египетской ежедневной газеты Al Youm Al Sabeh. Правда, он приехал в Россию только ко второму матчу сборной, который она сыграет в Петербурге против хозяев турнира. По его словам, на стадион собираются прийти около десяти тысяч египетских болельщиков.

– В Египте матчи чемпионата мира смотрят 100 процентов населения страны! – Ахмед с улыбкой отреагировал на новость, что в Исландии стартовую игру национальной команды против Аргентины увидело 99,6 процента жителей. – Этот турнир у нас – как фестиваль.

– Как думаете, какая сейчас атмосфера внутри сборной?

– Все оптимистичны по поводу Салаха. Он находится в неплохой форме, последние пару дней хорошо тренировался. Если Мо выйдет на поле – мы можем победить. Но думаю, самая большая проблема для нас, египтян, и самой команды – мы играем на огромном стадионе, где ожидается очень много российских болельщиков. Россия и Египет никогда раньше не встречались, это будет важная игра. Мы немного побаиваемся.

– Думаете, игроки занервничают из-за того, что почти весь стадион будет болеть за Россию?

– Нет. Первый матч с Уругваем тоже был статусным. У них есть преимущество по сравнению с Россией: там отличные игроки, сильный в целом состав. Когда играешь против такой команды, то начинаешь волноваться, но мы этого не увидели в исполнении сборной Египта. Игроки отлично себя проявили: все действовали на своих позициях и делали то, о чем просил тренер. Это было похоже на подготовку к большому матчу против России. Это не такая сильная сборная, как Уругвай, но их болельщики и большой стадион играют на пользу команде. Правда, я думаю, мы не испугаемся. Так было и в первой игре.

– Как египетские болельщики смотрят на команду перед матчем? Как на андердога?

– Не стоит игнорировать результат первого матча. У России есть преимущество. Египет проиграл свой матч, а россияне выиграли 5:0! Это очень крупный счет для чемпионата мира. Да, можно говорить, что Саудовская Аравия была слаба, но Россия забила пять голов. Вашу команду надо уважать – даже бояться. Думаю, первые десять минут все предрешат. Если египтяне выйдут на поле, увидят много российских болельщиков и растеряются – матч сложится не в нашу пользу.

– Вы ожидаете увидеть Салаха в стартовом составе?

– Я надеюсь на это. Как и миллионы египтян. Но глядя на его кондиции, мне кажется, он выйдет во втором тайме. Салах не играл очень долгое время и не тренировался несколько дней. Выйти с первых минут – не самый лучший вариант для него.

– Но поймете Эктора Купера, если он так решит?

– Тренер знает его лучше нас. Он все делает, у него есть свой взгляд на игру. Тренер все знает, это и есть его главная задача. Если Салах сыграет плохо, будет неправильно действовать – за это отвечать Куперу. Для него это будет непростое решение. Не думаю, что Салах начнет матч в стартовом составе.

«Мы обсуждаем только Салаха»

– Все говорят о Салахе, но не об остальных 22 игроках сборной Египта. Как они по-вашему реагируют на такую ситуацию?

– Все нормально. Они знают, что Мохамед – один из лучших игроков мира. Каждый партнер говорит в интервью, что Салах очень важен для сборной. Они не уделяют внимание тому, что все только о нем и говорят. Это сборная: вы вместе защищаете цвета своей страны. По отдельности игроки здесь ничего не значат: кто играет или сидит в запасе, кто забивает и так далее. Все работают на страну, так что все нормально.

– Какой ожидаете реакцию болельщиков, если Египет не пройдет групповой этап?

– Мы реалистично смотрим на положение. Сборная квалифицировалась на чемпионат мира впервые с 1990 года. Если нам не удастся пройти в следующую стадию – будет нормальная реакция. Команда пришла, можно сказать, из ниоткуда, а сейчас играет здесь, на чемпионате мира. Это здорово. Если же сборная выйдет в плей-офф – это будет легендарно. Такое мы не забудем. Это футбол. Мы тут пока недостаточно хороши и примем любой результат.

– За кем из игроков сборной России вам приятно было наблюдать?

– Я очень мало следил за Россией. Но игрок под шестым номером провел великолепный матч-открытие.

– Черышев.

– Да, мне сложно произнести его фамилию (улыбается). Он сыграл очень сильно. Нам стоит его опасаться.

– Что скажете об остальных?

– Я их не знаю. Но могу сказать, что центральный защитник играет медленно в силу возраста. Еще один игрок обороны слишком молод и не обладает достаточным опытом. Это может быть нашим шансом на победу.

– Это Игнашевич и Кутепов. А сейчас еще много говорят про Александра Головина, которого пресса отправляет в Европу. Египтяне считают его опасным игроком сборной?

– Нет, все о чем мы говорим – сыграет ли Салах или нет. Вот и все. Если Мохамед играет – мы никого не боимся. Мы обсуждаем только его.