Проиграв Уругваю, Египет поставил себя в очень сложное положение - чтобы претендовать на выход в плей-офф, африканцам нужно обыгрывать сборную России. Это на руку команде Станислава Черчесова.

Египет с Салахом и без - две разные истории

Первый тур сложился очень удачно для россиян: наша сборная крупно выиграла (5:0 у Саудовской Аравии), а Египет уступил Уругваю (0:1). Значит, африканцы должны будут играть на победу в матче с хозяевами турнира. Ведь при равенстве очков определяющее значение будет иметь разница забитых и пропущенных мячей. Выходит, уже ничья де-факто может вывести русских в плей-офф.

Чтобы побеждать, нужно забивать - спортивная аксиома. А вот здесь-то у коллектива Эктора Купера имеются большие сложности. Он силен организацией игры в обороне (Уругвай ее взломал, пролив семь потов!), но никак не созидательным началом.

В игре с Уругваем Египет был так же далек от забитого гола, как Грозный, где базируется африканская дружина, до Екатеринбурга, где проходила игра. За матч подопечные Эктора Купера нанесли лишь восемь ударов, а из штрафной площади угрожали воротам соперника только четырежды.

В общем, ничего нового. С голами у Египта давно напряг. В пяти товарищеских матчах в 2018-м команда забила лишь два мяча! Один из них на счету Мо Салаха, который провел встречу с Уругваем на скамейке запасных.

Допустим, в тестовых встречах у коллектива Купера были сильные соперники. Забить Бельгии и Колумбии не каждый сможет. Но ведь и в отборочной кампании у «фараонов» были проблемы. В шести матчах группового этапа они провели лишь восемь мячей. Только один раз огорчили Уганду за 180 минут противостояния! Сразу к семи голам из восьми приложил руку Салах - пять забил сам, дважды ассистировал партнерам. Не будь его - и не приехал бы Египет в Россию.

Интересно, что Уругвай засушил Египет малыми силами. Команда Оскара Табареса оборонялась по схеме 4-4-2, а Луис Суарес и Эдинсон Кавани глубоко в оборону не садились. Но их нацеленность на атаку на надежности тылов не сказалась никак.

Превентивная мера Черчесова

В первом туре Россия позволила Саудовской Аравии перевладеть себя мячом. Но снарядом в основном распоряжались защитники соперника. С Египтом команда Станислава Черчесова может использовать уже имеющиеся лекала. У нас даже схемы идентичны - 4-4-2. Известно, что если хочешь засушить игру, то отзеркалить тактический модуль - самый простой вариант решения задачи. Так часто делает наставник «МЮ» Жозе Моуринью. Пошел на такой трюк португалец даже в противостоянии со скромным по европейским меркам ЦСКА.

Обкаткой зеркальной модели Станислав Саламович начал заниматься еще в мае. Уже тогда он знал, что все наши соперники играют с дуэтом в центре обороны. А мы поспешно его критиковали.

Впрочем, уже сейчас понятно, что России будет труднее, чем Уругваю. Потому что должен сыграть Мо Салах. Это козырная карта Эктора Купера.

Главный вывод по игре с Уругваем: без Салаха Египет похож на ничем не привлекательную девушку: команда достаточно организованная, но совершенно лишенная изюминки. Обыкновенная, в общем.

Сдерживать такой Египет можно. Правда, с Салахом предстоит повозиться, если он выйдет на поле.

Оборонительные изъяны

Оборона Египта небезгрешна. Уругвайцам удавалось прорывать ее по центру за счет быстроты мысли и исполнения. У России этим может похвастаться Александр Головин.

Другой важный момент - подачи со стандартов. Южноамериканцам подопечные Купера позволили нанести в подобных ситуациях сразу 6 ударов из 15! Сборная России пользоваться стандартами умеет. Юрий Газинский не даст соврать.

Чтобы зарабатывать угловые и штрафные под подачи нужно задействовать фланги. И Россия умеет это делать. Жирков и Фернандес свои бровки вспашут.

Все в ваших руках, парни! Вы не хуже египтянин.