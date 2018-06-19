За Россию в матче с Египтом поболеет незрячий болельщик из Ульяновска

Евгений Рогулькин (на фото справа) потерял зрение из-за наследственного заболевания. Было несколько операций, но сейчас приходится довольствоваться остаточным, теневым зрением. Мы случайно познакомились в питерском кафе на Невском проспекте и Анатолий рассказал, как он чувствует, что происходит на поле во время матча.

- Как вы воспринимаете футбол?

- За счет слуха. Раньше сам играл и понимаю, что к чему. Иногда слушаю телекомментаторов «Матч ТВ» или «Наш футбол». Когда комментируют хорошо, то и игра ярче воспринимается. Но мне нужно, чтобы именно про футбол рассказывали, а не околофутбольные истории. Иногда же бывает – комментатор сам по себе, а игра – где-то в стороне.

- Для вас важно попасть именно на стадион? По телевизору, ведь, и интершум слышен, и комментаора выбрать можно.

- Атмосферу никак телек не передает. Она же там особая. Нужно обязательно почувствовать ее.

- Сегодня будете слушать с комментариями в наушниках?

- Нет, рядом будут сыновья: младший Максим (на фото слева) и старший Дмитрий.

- В футболе разбираются?

- Конечно! Думаю, даже сам разберусь: когда наши получают мяч и идут в атаку, слышу такой нарастающий шум у-у-у-у. Одно удовольствие его слушать. Вот мы еще пойдем на матч в «Лужниках». Там точно есть специальная зона для инвалидов по зрению. Посмотрим, как это организовано.

- Мы играли на любительском уровне, игроков знаем. Разберемся и расскажем в лучшем виде, - улыбается Максим.

- За кого из игроков персонально болеете? – вопрос Анатолию.

- За своих, питерских.

- Так вы же из Ульяновска!

- А болею за «Зенит». С 1984 года, когда питерцы первый раз стали чемпионами СССР. Ох, и здорово они тогда играли. Классная была команда! Поэтому и переживать особо буду за нашу великолепную пятерку: Дзюбу, Смольникова, Кузяева, Лунева и Жиркова.

- Дзюбу зенитовским считаете?

- Естественно! Пусть он с Манчини и не нашел общего языка. Но сейчас-то «Зенит» Сергей Семак возглавил. Уверен, что Дзюба еще себя покажет.

- На матчи российского чемпионата выбираетесь? - Не получалось еще.

- Мы первый раз пойдем с отцом на такой большой стадион и на столь статусный матч, - добавляет Максим.

- Мы, конечно, ходим на матчи ульяновской «Волги». Были и на чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходил в Ульяновске. Но это, все же, не то.

- Добрались до Питера нормально?

- Сначала до Москвы, а потом бесплатным поездом для болельщиков до Питера. Поезда отличные! Все прекрасно организовано. Мы же здесь всей семьей – 4 человека. Экономия бюджета получается существенная.

- В фан-зону здесь пойдете?

- Думаем пока. В Москве приходили перед матчами Германия – Мексика и Бразилия - Швейцария, но она оказалась переполненной и нас не пустили.

- Как закончится матч Россия - Египет?

- Наши победят! И досрочно выйдут в плей-офф.