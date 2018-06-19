«Советский спорт» проверил, смогут ли россияне и гости страны внешне отличить футболистов сборной России от актеров из фильмов для взрослых.

После непростого теста для москвичей «Назовите 5 футболистов сборной России», корреспонденты «Советского спорта» решили усложнить задачу горожанам.

Современные футболисты внешне все больше становятся похожи на актеров и представителей шоу-бизнеса. Российская сборная – не исключение. Мы решили предложить москвичам и гостям столицы в центре города сделать непростой выбор: «Футболист сборной России или порноактер».

И здесь россияне оказались в затруднительном положении. Часть порноактеров почему-то оказалась в числе тех, кто надевает футболку нашей команды, а игроков сборной смело причисляли к деятелям индустрии видео для взрослых.

Причем, некоторые опрошенные даже предлагали нам внушительную аргументацию. Так и получилось, что Александр Ерохин, по мнению ряда горожан и гостей столицы переквалифицировался в порноактера. Не уступал ему и натурализованный бразилец из сборной России – Марио Фернандес.

Спешим расстроить тех, кто причислил к действующим футболистам известного порноактера и режиссера Джеймса Дина. Звезда индустрии не выйдет на поле за нашу команду ни в одном из матчей.

Хочется надеяться, что после чемпионата мира в России и успехов сборной, футболисты станут более узнаваемыми внешне среди местного населения.