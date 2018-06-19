- Наверняка Черчесов не изменит схему и вновь сыграет с одним форвардом. Кто из двух наших нападающих выйдет в основе?

- Хороший вопрос, - смеется Андрей Николаевич. – Мне кажется, может выйти Дзюба в основном составе. Во-первых, он хорошо вышел на замену в первом матче. А во-вторых, мы находимся в стратегическом плане в более выгодном положении, чем Египет. Нас может устроить и ничья, а Египту надо играть только на победу. Соперник будет много атаковать, а при равном счете, либо в случае, если мы будем выигрывать, ближе к финальному свистку, Египет станет раскрываться. И за это время Дзюба может изрядно вымотать защитников, а ближе к концу выйдет свежий и быстроногий Смолов. Он сможет по разряженному пространству убежать.

- Евгений Ловчев тоже считает, что наша сборная будет играть на контратаках. Но ведь соперник, мягко говоря, не принадлежит к мировой элите. Казалось бы, Россия должна играть с такими соперниками с позиции силы.

- Мы предполагаем, а футбол располагает. Все подметили, что наша команда применила против Саудовской Аравии высокий прессинг. Но мы должны понимать уровень Саудовской Аравии. Египет – другой уровень. Если пару раз египтяне выйдут из-под высокого прессинга, то для нашей обороны возникнут проблемы. И надо учесть, что впереди у них играет Салах. С сильными соперниками использование высокого прессинга может быть чревато, учитывая, что наши центральные защитники не так быстры. Победа при аккуратной игре нам гарантирует выход в плей-офф. Поэтому наша сборная вряд ли помчится вперед, сломя голову.

- Попробуем угадать состав. Оборона наверняка останется прежней?

- Есть старое правило: победный состав не меняют. Но мы не находимся внутри команды, не видим, кто в каком состоянии находится. Единственное, что может быть – замена одного нападающего на другого.

- Но нет Дзагоева. Можете назвать, кто выйдет у нас в полузащите?

- Головин выдвинется в середину, слева Черышев, по другому краю Самедов. Но может быть вариант, когда выйдет Кузяев, чтоб насытить центр полузащиты. Тогда Головин сместится влево.

- И два опорника – Зобнин и Газинский. Так?

- Есть несколько вариантов после травмы Дзагоева. Давайте я их назову. Центральная ось – Зобнин, Газинский, Головин. Справа Самедов, слева Черышев. Но может в центре выйти Кузяев, тогда Головин смещается влево. На сегодняшний день круг полузащитников выглядит именно так.

- Фанаты «Локомотива» спросят, почему вы не назвали Алексея Миранчука?

- Миранчук тоже игрок обоймы, но, судя по последнему матчу, на данном этапе эти футболисты выглядят предпочтительнее. Хотя за три дня ситуация могла поменяться. Возможно, сейчас Миранчук выглядит предпочтительнее Кузяева. И я не исключаю по ходу матча варианта с двумя форвардами. Все будет зависеть от результата.