Будут ли трибуны сходить с ума и по особенному его поддерживать? Корреспондент «Советского спорта» разобрался.

«АЛЛАХ НАКАЗЫВАЛ ЕГО»

Сердар Азмун – счастливчик. Он молод, талантлив и нереально популярен, особенно на родине – в Иране. На его аккаунт в инстаграме подписаны 2,4 миллиона человек, в то время как у одного из самых медийных российских футболистов Дмитрия Тарасова чуть больше 900 тысяч подписчиков.

К Азмуну уже давно приклеилось прозвище «иранский Месси», хотя сам он всячески от него открещивается:

- Я уже 100 раз говорил, что мне не нравится, когда меня называют «иранским Месси». Я не играю как он, не обхожу соперников на дриблинге, и вообще не понимаю, почему нас сравнивают. С кем себя сравниваю? Со Златаном (Ибрагимовичем – прим ред.). Я не играю, как он, но хочу играть, - рассказывал нападающий несколько лет назад в интервью ростовским СМИ.

Азмун стал самым молодым иранским игроком в истории, сыгравшим за иностранный клуб. Сердар перешел в «Рубин», когда ему было всего 17 лет. Курбан Бердыев и его скауты уже давно приучили всех, что умеют находить таланты в самых неожиданных местах.

С тех пор прошло почти шесть лет. Азмун стал одним из лучших нападающих РФПЛ, успел сбежать из «Рубина» в «Ростов» вслед за Курбаном Бердыевым, пошуметь в Лиге чемпионов и вернуться обратно. Причем оба перехода были бесплатными и обставлены не очень красиво. Руководство казанского клуба даже пыталось судиться с «Ростовом», но дело замяли.

После возвращения в Казань по ходу прошлого сезона РФПЛ Азмун отказал римскому «Лацио», а потом выдал сухую серию из 1016 минут и в какой-то момент прочно прирос к скамейке запасных. Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш был этим крайне обеспокоен, ведь Сердар – главная звезда национальной команды. Бердыев же по традиции сохранял спокойствие и продолжал воспитывать молодого нападающего:

- У Азмуна миллионы поклонников, невероятное внимание – с этой нагрузкой он не справился. И вот он приехал в «Рубин» звездой, после хорошего сезона, ему это все вскружило голову.

И я благодарен, что его Бог так испытывал. Если бы он не забил вообще ни одного гола, было бы даже лучше. Я ему говорил, что Аллах его наказывает за его звездное поведение, - рассказывал он в интервью казанским СМИ.

Но в последних восьми матчах сезона Сердар разобрался со своими внутренними проблемами, забил пять мячей, отдал четыре голевые передачи и успокоил иранских болельщиков, которые сейчас приехали в Россию, чтобы увидеть матчи своей сборной на чемпионате мира.

«РОДНОЙ СТАДИОН ДОЛЖЕН ЕМУ ПОМОЧЬ»

В национальной команде Ирана Азмун сейчас безоговорочно лучший. У него великолепная статистика в играх за сборную: 34 матча и 23 гола. При этом на взрослом уровне за Иран он выступает с 18 лет. Болельщики возлагают на него огромные надежды, да и команда верит в своего лидера.

В среду иранцы выйдут на поле «Казань-Арены», чтобы сыграть против одной из лучших сборных мира – Испании. Сердар, по сути, окажется на домашнем стадионе. И его обязательно будут поддерживать, но, в основном иранцы, которые приехали в Казань поболеть за национальную команду.

Дело в том, что у болельщиков «Рубина» неоднозначное отношение к своему нападающему. Об этом «Советскому спорту» рассказал один из поклонников казанского клуба - Олег:

- Фанаты не очень хорошо относятся к Азмуну из-за его перехода в «Ростов». Было время, они даже свистели в его адрес. В прошлом сезоне Сердар долго не мог забить, запорол кучу моментов. Возможно, это связано с тем, что болельщики оказывали на него давление. Мне лично нравится Азмун – это крутой нападающий. Я думаю, что после чемпионата мира он уедет в зарубежный чемпионат.

Иранские болельщики на улицах Казани, даже плохо понимающие английский, когда слышали фамилию Азмуна, улыбались и показывали большой палец.

Али (Тегеран)

- Азмун – наша главная звезда, мы верим, что он забьет в ворота Испании. Я знаю, что он играет за местный клуб, родной стадион должен ему помочь.

Шахин (Шираз)

- Мы любим Сердара – он выступает в вашем чемпионате и гораздо сильнее наших игроков, которые играют дома. Не могу сказать, что я его персональный фанат. Я приехал болеть за нашу сборную, мы должны попытаться выйти из группы!

Мохаммед (Тегеран)

- Для меня Азмун – не легенда. Легендой можно назвать Андраника Теймуряна, а Сердар еще слишком молод. Но в Иране он реально популярен – это правда. И мы верим в него как в лидера команды.

Азмун – крут, а иранские болельщики его действительно очень любят. Но никакого сумасшествия по поводу того, что он сыграет за сборную в Казани не наблюдается. Здесь вообще довольно тихо и спокойно. Быть может, эмоциональные испанцы немного раскачают?